Ngày 31/7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8. Đây là ca ghép giữa hai cha con cùng huyết thống, trong đó người cha 60 tuổi tự nguyện hiến một quả thận để cứu con trai mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bệnh nhân là con trai út, 32 tuổi, được phát hiện suy thận mạn giai đoạn III kèm tăng huyết áp từ tháng 2/2025. Bệnh tiến triển nhanh, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, buộc anh phải lọc máu chu kỳ ba lần mỗi tuần để duy trì sự sống. Ngoài ra, người bệnh còn đối mặt với tình trạng thiếu máu, viêm dạ dày và sức khỏe ngày càng sa sút.

Trước nguy cơ con phải phụ thuộc vào lọc máu lâu dài, người cha sống tại phường Yên Tử chủ động đăng ký hiến thận. Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe và các chỉ số miễn dịch, êkíp xác định cặp ghép đủ điều kiện để phẫu thuật.

Ca ghép do các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Ca ghép do các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một trường hợp khó do tình trạng bệnh của người nhận đã ở giai đoạn cuối.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, hai kíp mổ đồng thời hoàn thành việc lấy thận từ người hiến và ghép cho người nhận. Quả thận ghép hoạt động ngay sau khi tái tưới máu, người bệnh có nước tiểu sớm, dấu hiệu cho thấy chức năng thận bước đầu hồi phục tốt.

Hiện sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khu điều trị sau ghép.

Đây là ca ghép thận thứ 8 được Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện chỉ sau hơn một năm kể từ ca ghép đầu tiên. Kết quả này cho thấy bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận, một trong những kỹ thuật khó của chuyên ngành Ngoại tiết niệu.

Việc triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, giúp họ được ghép thận ngay tại địa phương thay vì phải chuyển đến các bệnh viện tuyến trung ương.