Cắt quả đậu bắp thấy nhớt đừng vội bỏ: Thứ tưởng chỉ gây "khó ăn" lại chính là "cứu tinh" của đường ruột

Nhiều người từng cắt đậu bắp hẳn không xa lạ với cảnh tượng này: Chỉ cần lưỡi dao vừa chạm vào, từ mặt cắt lập tức kéo ra những sợi nhớt trong, dính và trơn.

Có người e ngại vì cảm giác "nhầy nhụa", người khác lại tin rằng đậu bắp càng nhớt thì càng bổ. Vậy lớp chất nhầy này thực chất là gì? Nó chỉ ảnh hưởng đến hương vị hay còn mang lại lợi ích cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chính lớp nhớt đặc trưng của đậu bắp lại chứa nhiều chất xơ hòa tan và các polysaccharide (đa đường) - những thành phần có vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, đặc biệt là trong việc hỗ trợ phòng ngừa táo bón.

Đường ruột không chỉ cần co bóp, mà còn cần đủ nước

Nhiều người nghĩ rằng muốn đi ngoài dễ dàng thì chỉ cần nhu động ruột hoạt động mạnh.

Thực tế, một lần đại tiện bình thường cần hội đủ hai điều kiện:

Ruột co bóp nhịp nhàng để đẩy phân ra ngoài.

Khối phân phải đủ mềm, chứa lượng nước thích hợp.

Sau khi thức ăn được tiêu hóa và hấp thu, phần cặn còn lại sẽ đi vào đại tràng. Tại đây, đại tràng vừa đẩy chất thải tiến về phía trước, vừa tiếp tục hấp thu nước.

Nếu nước bị hấp thu quá nhiều, phân sẽ trở nên khô, cứng và khó đào thải.

Các chuyên gia cho biết, chế độ ăn hiện đại với quá nhiều thực phẩm tinh chế, ít chất xơ, cùng thói quen ngồi nhiều, ít vận động và uống không đủ nước khiến tình trạng táo bón ngày càng phổ biến.

Đặc biệt, khi khẩu phần thiếu chất xơ hòa tan, khả năng giữ nước của khối phân giảm đi đáng kể, khiến phân dễ khô cứng hơn.

Vì sao táo bón dễ trở thành "vòng luẩn quẩn"?

Khi phân lưu lại trong đại tràng càng lâu, lượng nước bị hấp thu càng nhiều.

Phân càng khô cứng thì càng ít tạo áp lực lên thành ruột, khiến nhu động ruột hoạt động chậm hơn.

Hậu quả là hình thành một vòng xoắn bệnh lý: Phân lưu trong ruột lâu hơn → mất nước nhiều hơn → phân cứng hơn → đại tiện khó hơn → tiếp tục lưu lại lâu hơn.

Muốn cải thiện tình trạng này, điều quan trọng không phải chỉ kích thích ruột co bóp mạnh hơn, mà còn phải giúp khối phân giữ lại đủ nước.

Lớp nhớt của đậu bắp hoạt động như một "miếng bọt biển tự nhiên"

Theo các nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng, chất nhớt của đậu bắp chứa lượng đáng kể chất xơ hòa tan và polysaccharide. Khi vào đường tiêu hóa, các thành phần này có thể hỗ trợ theo nhiều cơ chế.

Giữ nước cho khối phân

Chất xơ hòa tan hấp thu và giữ nước giống như một miếng bọt biển nhỏ, giúp làm mềm phân, tăng thể tích và tạo điều kiện để phân di chuyển dễ dàng hơn trong lòng ruột.

Tăng độ trơn

Các polysaccharide tạo thành lớp gel nhớt, giúp giảm ma sát giữa phân và thành ruột, từ đó hỗ trợ quá trình đại tiện diễn ra thuận lợi hơn.

Nuôi lợi khuẩn đường ruột

Một số oligosaccharide có trong đậu bắp còn đóng vai trò là nguồn dinh dưỡng cho hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi hệ vi sinh khỏe mạnh, chức năng tiêu hóa và nhu động ruột cũng được duy trì ổn định hơn.

Nói cách khác, đậu bắp không trực tiếp "ép" ruột phải co bóp mạnh hơn mà cải thiện môi trường bên trong ruột, giúp cơ thể tự khôi phục nhịp đại tiện sinh lý.

Vì sao không nên lạm dụng thuốc nhuận tràng?

Nhiều loại trà giảm táo bón hoặc sản phẩm chứa lá phan tả (senna), đại hoàng... hoạt động bằng cách kích thích niêm mạc ruột, khiến ruột co bóp mạnh để đẩy phân ra ngoài.

Theo các chuyên gia, những sản phẩm này có thể hữu ích trong một số trường hợp ngắn hạn và nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, với người bị táo bón kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, việc chỉ kích thích nhu động ruột không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ là phân thiếu nước và thiếu chất xơ.

Trong khi đó, việc bổ sung đủ chất xơ hòa tan, uống đủ nước và xây dựng chế độ ăn hợp lý sẽ phù hợp hơn với cơ chế sinh lý tự nhiên của đường ruột.

Không chỉ đậu bắp, nhiều thực phẩm khác cũng giàu "chất xơ giữ nước"

Ngoài đậu bắp, nhiều thực phẩm cũng cung cấp lượng chất xơ hòa tan dồi dào như:

Yến mạch

Các loại đậu

Konjac (củ nưa)

Rong biển

Một số loại trái cây như táo, lê, cam quýt...

Việc bổ sung đa dạng các thực phẩm này trong bữa ăn hằng ngày, kết hợp uống đủ nước và vận động thường xuyên sẽ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa.

Nếu chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu chất xơ, người dân có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn các sản phẩm bổ sung chất xơ phù hợp.

Đừng xem thường lớp nhớt của đậu bắp

Điều đáng giá nhất ở lớp nhớt của đậu bắp không phải là khả năng "thông ruột" tức thời, mà là giúp tạo điều kiện để đường ruột hoạt động đúng với cơ chế tự nhiên.

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không phụ thuộc vào việc liên tục kích thích nhu động ruột, mà dựa trên khả năng giữ đủ nước cho khối phân, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và duy trì nhịp đại tiện ổn định mỗi ngày.

Vì vậy, nếu trước đây bạn từng gạt bỏ phần nhớt của đậu bắp vì cho rằng nó khó ăn, có lẽ đã đến lúc nhìn nhận lớp chất nhầy ấy theo một góc độ khác: Đó chính là "miếng bọt biển tự nhiên" mà đường ruột rất cần.