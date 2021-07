CEO Nguyễn Thị Thu Huyền: Thành công nhờ vận dụng mô hình kinh doanh O2O2O

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Huyền (chủ tịch kiêm CEO Hòa Bình Group) thì mô hình O2O2O của Hòa Bình Group chính là chìa khóa đã giúp cho thương hiệu Edally, Nature Book chuyển mình trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường. Mô hình O2O2O chứa đựng sự khác biệt và tạo ra hệ sinh thái, mối liên hệ chặt chẽ giữa người mua hàng, đại lý và thương hiệu.

CEO Nguyễn Huyền cho biết mô hình O2O2O thực chất là bussiness model đa tầng, được thiết kế phức tạp, trong đó có các tầng là mô hình cửa hàng nhượng quyền, shop in shop, trung tâm tinh dầu thông đỏ lồng ghép với chiến lược sản phẩm và chiến lược chăm sóc khách hàng, chiến lược marketing. Hiểu đơn giản thì O2O2O là Online to Offline to Online.

Chị Huyền giải thích thêm chữ O đầu tiên là Online, thay vì đổ tiền vào các kênh quảng cáo đắt đỏ như khung giờ vàng ti vi, tấm biển lớn trên đường phố thì Edally, Nature Book đã sử dụng kênh marketing online. Sử dụng các nền tảng online để tung các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo cho độ phủ của thương hiệu được rộng khắp, lượng người tiêu dùng biết đến gia tăng nhanh chóng. Và kéo khách hàng tiềm năng đến với chữ O thứ 2, chữ O thứ hai là Offline chính là trải nghiệm khách hàng, Edally, Nature Book có các cửa hàng nhượng quyền, các trung tâm tinh dầu thông đỏ ở các thành phố lớn hay các shop in shop khắp mọi nơi cho phép khách hàng được trải nghiệm sản phẩm tại đó, trải nghiệm phong cách phục vụ của người bán hàng để đưa ra quyết định mua hàng. Chữ O thứ ba là việc chăm sóc khách hàng online, là việc remarketing online tới các khách hàng đã trải nghiệm lần 1 tại cửa hàng để chăm sóc bán lần 2, lần 3, lần n. Với việc sáng tạo ra mô hình và vận hành thành công mô hình O2O2O của Hòa Bình Group, trong hai năm, thương Edally, Nature Book đã phủ sóng đến 40 tỉnh thành và có hơn 200 cửa hàng nhượng quyền, trung tâm tinh dầu thông đỏ, hàng nghìn shop in shop khắp cả nước.

Đặc biệt, điều Chủ tịch Hòa Bình Group tự hào nhất chính là giá trị bill mua của khách hàng lớn nhưng tỉ lệ khách quay lại mua hàng, ủng hộ thương hiệu rất cao, việc khách hàng mua lần 2, lần 3… lần n càng ngày càng cao. Chị Nguyễn Huyền cũng vui vẻ cho biết, trong kinh doanh để thành công thì đầu tiên chính là thương hiệu tiếp cận đến được với khách hàng tiềm năng, tiếp đến chuyển đổi được khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Thứ ba là giá trị trên một lần mua hàng của 1 khách hàng càng lớn thì chi phí bán hàng càng giảm đi. Thứ tư chính là tần suất quay lại mua hàng của khách đây mới tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Với mô hình O2O2O này, Edally đã cải tiến được cả 4 chỉ số nêu trên. Chính vì vậy, ngay cả trong mùa dịch từ năm ngoái đến năm nay, các cửa hàng nhượng quyền và các trung tâm tinh dầu thông đỏ Edally vẫn hoạt động rất hiệu quả.

Chị Nguyễn Huyền cho biết thêm, đi kèm với chiến lược O2O2O thì danh mục sản phẩm đa dạng để bán nhiều sản phẩm cho một khách hàng cũng tối quan trọng, chính vì vậy phát triển các dòng sản phẩm vừa đa dạng vừa được xâu chuỗi đáp ứng liên hoàn các nhu cầu của khách hàng cùng với uy tín và chất lượng thì Edally, Nature Book đã giữ được khách hàng trung thành và gia tăng được giá trị đơn hàng cũng như tần suất mua hàng.

Khách hàng là tài sản vô giá của doanh nghiệp, của nhà phân phối, mô hình O2O2O tối ưu hóa khả năng phục vụ khách hàng của thương hiệu đã tạo ra cho các nhà phân phối các đại lý của Edally, Nature Book cơ nghiệp kinh doanh thành công.

"Các cửa hàng nhượng quyền và các trung tâm tinh dầu thông đỏ của chúng tôi có vị trí đắc địa, có địa chỉ rõ ràng, được sự đón nhận của người tiêu dùng do đó mang đến doanh thu và lợi nhuận khủng cho nhà đầu tư. Đến nay, còn rất nhiều đơn đăng kí và kể cả hợp đồng đã ký nhưng chưa triển khai được, như vậy có thể nói nhà phân phối tự tìm đến với chúng tôi, nếu không vì sự ngăn cản của dịch covid thì chúng tôi đã phát triển đến 500 cửa hàng nhượng quyền, trung tâm tinh dầu thông đỏ Edally trên cả nước", CEO Nguyễn Huyền vui vẻ tổng kết mô hình kinh doanh là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Năng lực của người điều hành là thiết kế và lái con tàu đúng lộ trình.

Chúc chị phát triển hơn nữa cùng mô hình kinh doanh thời thượng O2O2O.

