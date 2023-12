CEO Nguyễn Gia Long và câu chuyện vươn lên sau khi phá sản

Hành trình lập nghiệp từ khi gia đình phá sản

Nguyễn Gia Long từng là một "rich kid" chính hiệu khi được "sinh ra tại vạch đích", trong một gia đình giàu có, cuộc sống của anh thời còn đi học là giấc mơ của nhiều bạn bè cùng trang lứa. Được nuôi dạy và giáo dục trong một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân. Ngày ấy, chàng trai 9X được bố mẹ chiều chuộng và lo cho từng thứ nhỏ nhất.

Cuộc sống đang "màu hồng" thì Nguyễn Gia Long đối diện với biến cố lớn từ gia đình - phá sản. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời anh. Từ một công tử con nhà giàu chỉ biết tiêu tiền, anh chàng cho biết bản thân khi ấy đã suy sụp khi mất đi tất cả. Cũng từ đó, Gia Long vực lại tinh thần, quyết tâm thay đổi bản thân, đi kiếm tiền bằng việc làm những công việc nhỏ nhất.

"Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, đã mất tất cả rồi nên theo bản năng, tôi phải thay đổi chứ không thể buông xuôi, gục ngã. Thời điểm đó tôi luôn có một quyết tâm sẽ vực lại kinh tế gia đình. Và sau bao năm lam lũ cố gắng, tôi đã khiến cho bố mẹ tự hào, lo được cuộc sống tốt cho những người thân". Nguyễn Gia Long chia sẻ.

Sau khi tích góp một số vốn nhất định, Nguyễn Gia Long bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Thời gian đầu anh gặp không ít khó khăn khi kinh nghiệm còn ít ỏi. May mắn là công việc ngày càng phát triển do sự ham học hỏi, cầu tiến đã giúp cho Nguyễn Gia Long thành công ban đầu, truyền động lực cho nhiều bạn trẻ đang trong quá trình lập nghiệp, định hướng bản thân.

Nhìn lại quá trình nỗ lực của Gia Long mới thấy lập nghiệp không hề đơn giản khi 9X phải trải qua nhiều vấp ngã để có cho mình những bài học quý giá. Nguyễn Gia Long giờ đây đang cố gắng từng ngày để phát triển sự nghiệp, hoàn thiện bản thân hơn nữa. Anh hi vọng có thể truyền tải thông điệp dám nghĩ, dám làm đặc biệt tới giới trẻ để có thể lấy đó làm động lực thúc đẩy bản thân hơn.

"Kinh doanh không hề khó nếu bạn đủ kiến thức, năng lực và sự quyết tâm. Thành công nào cũng sẽ vấp ngã bước đầu để vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy kiên định và quyết liệt với đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn." - Nguyễn Gia Long chia sẻ.

Từng gặp khó trong kinh doanh vì xăm mình, chưa vội lấy vợ vì sợ đổ vỡ

Nguyễn Gia Long cho biết có rất nhiều việc làm của tuổi trẻ mà anh ân hận và tiếc nuối. Tuy nhiên, riêng việc xăm mình, anh chưa bao giờ ân hận.

"Với mình việc xăm là một nghệ thuật, thể hiện cá tính của bản thân nên đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Xăm mình không xấu nhưng mình có một lời khuyên cho tất cả các bạn trẻ. Đó là khi xăm mình phải suy nghĩ thật kĩ vì hình xăm sẽ gắn bó theo mình cả đời rất khó xoá. Bạn nên thực hiện việc này khi đã đủ 18 tuổi, đủ chín chắn và thấu đáo". Gia Long nói.

Việc "đi hình" kín người cũng từng khiến cho Gia Long gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh vì tiếp xúc với nhiều khách hàng là những người lớn tuổi, khó có thiện cảm. Thế nhưng khi đã trò chuyện với anh chàng này, nhờ cách giao tiếp, ứng xử mà Long đã khiến cho đối phương thay đổi quan điểm, cách nhìn nhận.

Hiện tại, Gia Long đã làm chủ một chuỗi cửa hàng phụ kiện điện thoại và các lạc bộ bi-a khang trang với doanh thu ổn định. Kết quả ngày hôm nay có được là nhờ quyết tâm không bỏ cuộc của anh từ những ngày đầu. Anh Nguyễn Gia Long cũng chia sẻ, thời điểm đó anh may mắn có được sự động viên tinh thần từ gia đình, bạn bè để vượt qua khó khăn và theo đuổi đam mê.

"Thời điểm hiện tại kinh tế đang suy thoái và có khó khăn chung. May mắn là công việc của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều, 10 phần thì vẫn được 7 phần. Mình luôn cố gắng nắm bắt cơ hội và cố hài hòa, chuẩn chỉnh trong kinh doanh để duy trì thu nhập" - 9X Nguyễn Gia Long chia sẻ.

Đã an cư lạc nghiệp nhưng Nguyễn Gia Long vẫn chưa "yên bề gia thất". Anh chàng cho biết đã ngoài tuổi 30, gia đình cũng đã giục cưới. Tuy nhiên Gia Long chia sẻ thấy hôn nhân giới trẻ hiện tại dễ đến nhưng cũng dễ đổ vỡ, chia ly nên muốn bình tĩnh, có sự lựa chọn nếu tìm được người phù hợp thì sẽ cưới ngay.