CEO Cao Thị Thùy Dung tổ chức lễ trao giải Top White 2021 vinh danh những nhà phân phối xuất sắc

Đây là sự kiện lớn nhất năm của công ty Happy Secret – Thương hiệu mỹ phẩm Top White, nhằm vinh danh những nhà phân phối có thành tích xuất sắc nhất, và cũng là dịp đặc biệt để ban giám đốc cùng hệ thống nhà phân phối cùng nhìn lại hành trình phát triển rực rỡ của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Top White trong một năm qua.

Với sự góp mặt của anh Cao Minh Hoành - đại diện Ban Lãnh đạo công ty tại Việt Nam, tập thể công ty Happy Secret và hàng trăm nhà phân phối có thành tích xuất sắc nhất đến tham dự lễ trao giải, cùng hàng ngàn nhà phân phối đại lý khắp Việt Nam và ở nước ngoài theo dõi sự kiện trên sóng livestream của mỹ phẩm Top White, họ đều là những nhà phân phối rất mạnh với thành tích doanh số cao nhưng vì ảnh hưởng của dịch covid-19 nên không thể về tham dự sự kiện.

Về phía khách mời, Top White Best Awards Of The Year 2021 có sự góp mặt của diễn viên Trương Ngọc Ánh và diễn viên Việt Anh. Tham gia khuấy động bầu không khí đêm tiệc có ca sĩ Only C, ca sĩ Đinh Đại Vũ cùng các vũ đoàn hàng đầu hiện nay.

Và để lễ trao giải diễn ra thành công thì không thể không kể đến công sức của Hoa hậu Doanh nhân Cao Thị Thùy Dung – Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của mỹ phẩm Top White.

Phát biểu đầu chương trình, nữ CEO tài năng chia sẻ: "2020 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế nói chung và với ngành mỹ phẩm nói riêng. Vậy nhưng dựa theo các thống kê thực tế thì tình hình tăng trưởng của Top White vẫn đạt kết quả ấn tượng, được thể hiện qua số lượng trên hàng trăm nhà phân phối độc quyền và hàng nghìn đại lý mới từ khắp trong ngoài nước gia nhập hệ thống vào năm 2020. Chứng minh việc thương hiệu Top White đang ngày càng được nhiều người biết đến và tin dùng".

Dù CEO Cao Thị Thùy Dung đang ở Mỹ nhưng vẫn dành hết tâm huyết cho Top White Best Awards Of The Year 2021. Với mong muốn tạo cơ hội tuyệt vời để các người đẹp Top White giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết và năng lực của từng cá nhân.

Trong tương lai, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của CEO Cao Thị Thùy Dung hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với sự lựa chọn của hàng triệu khách hàng cùng hàng ngàn nhà phân phối độc quyền của Top White.

Địa chỉ: 131 đường số 10, khu phố Nam Quang 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Phú Mỹ Hưng, TP HCM

Hotline: 02854122212 - 02854118884

Website: https://topwhite.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/topwhitecosmetic