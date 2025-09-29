Cày nát Google mới biết 5 mẹo cất đồ thần sầu, khéo đến mức phải kêu trời kêu đất!

Nhà nhỏ, đồ nhiều, thiếu chỗ chứa là tình trạng quen thuộc của rất nhiều gia đình. Nhưng thay vì than phiền, bạn hoàn toàn có thể "ăn gian" thêm diện tích chỉ với vài mẹo lưu trữ độc đáo. Dưới đây là 5 cách sắp xếp gọn gàng, sáng tạo đến mức khiến ai xem cũng phải gật gù khen hay.

1. Tận dụng tường với nam châm

Khi bếp hay phòng làm việc quá chật, giải pháp thông minh là gắn thêm thanh hoặc bảng nam châm lên tường. Chỉ cần cố định chắc chắn, rồi treo kéo, dao, tua vít hay bất cứ món đồ kim loại nào lên đó. Với vật dụng không phải kim loại, bạn có thể dán thêm miếng nam châm nhỏ hoặc dùng móc nam châm là xong. Cách này giúp đồ đạc hiển thị rõ ràng, dễ lấy, vừa tiết kiệm diện tích bàn, vừa tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại cho không gian.

2. Ngăn kéo dưới gầm giường

Nếu không muốn lãng phí khoảng trống dưới gầm giường, bạn chỉ cần đặt thêm một ngăn kéo thấp có bánh xe là bạn đã có ngay không gian lưu trữ rộng rãi. Tùy nhu cầu, ngăn kéo có thể làm bằng gỗ hoặc nhựa, chia ô gọn gàng để cất chăn ga, quần áo theo mùa hay những món ít dùng đến. Điểm cộng lớn là đồ đạc được giấu kín, không gây bừa bộn, nhưng khi cần lại dễ dàng kéo ra. Với căn hộ nhỏ, đây thực sự là giải pháp cứu cánh để tận dụng tối đa từng mét vuông.

3. Biến bậc cầu thang thành hộc tủ

Thay vì để các bậc cầu thang chỉ đơn thuần để đi lại, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng làm ngăn kéo lưu trữ. Mỗi bậc khi thiết kế thông minh sẽ trở thành một hộc nhỏ đựng sách vở, giày dép hay những món đồ ít dùng. Điểm hay là thiết kế này không chiếm thêm diện tích, đóng lại nhìn vẫn như cầu thang bình thường nhưng thực ra lại giấu được cả một kho chứa tiện lợi, kín đáo và gọn gàng.

4. Treo xe đạp lên trần

Ở nhà phố hay căn hộ nhỏ, xe đạp thường chiếm khá nhiều diện tích. Thay vì để dưới sàn, bạn có thể lắp hệ thống ròng rọc hoặc móc treo gắn trần, chọn loại chịu lực từ 25kg trở lên để đảm bảo an toàn. Khi cần sử dụng, chỉ việc kéo dây hoặc bấm nút để hạ xuống. Giải pháp này vừa tiết kiệm không gian, vừa hạn chế tình trạng xe bị va quệt, trầy xước. Không chỉ xe đạp, bạn còn có thể tận dụng để treo thêm các vật dụng cồng kềnh khác như balo du lịch hay đồ cắm trại.

5. Tủ gương trong nhà tắm

Thay vì treo gương phẳng thông thường, bạn có thể chọn loại gương kết hợp tủ chứa phía sau. Bên trong có các ngăn gọn gàng để cất bàn chải, mỹ phẩm hay thuốc men, giúp không gian luôn sạch sẽ và hạn chế ẩm ướt. Nếu đi kèm đèn LED và lớp chống mờ, chiếc tủ gương càng thêm tiện lợi. Nhà tắm sẽ gọn gàng hẳn, không còn cảnh đồ đạc bừa bộn trên bồn rửa mặt.

Theo Toutiao