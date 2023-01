Cây mía trên ban thờ gia tiên ngày Tết và ý nghĩa trong phong tục thờ cúng của người Việt

Nếu như việc mua muối đầu năm mang ý nghĩa vị mặn của muối sẽ giúp xua đuổi những điều kém may mắn trong năm cũ và đem lại sự no đủ, tốt lành trong năm mới thì cây mía cũng mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong văn hóa Tết cổ truyền.