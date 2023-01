Cây hài duy nhất ở The Glory: Trợ thủ của Song Hye Kyo, diễn hay nhưng 44 tuổi mới có vai chính đầu đời

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) dù đã lên sóng được gần 2 tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhờ sức nóng này, dàn diễn viên trong phim cũng thăng hạng danh tiếng. Bên cạnh Song Hye Kyo, Lee Do Hyun hay Lim Ji Yeon, một cái tên nữa cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và trở thành gương mặt được khán giả săn đón nhờ The Glory là Kang Hyun Nam (Yeom Hye Ran).

Trong phim, Hyun Nam là người đã phát hiện ra bí mật của Dong Eun (Song Hye Kyo), về việc cô âm thầm điều tra thầy hiệu trưởng ngôi trường bé Ye Sol theo học suốt nửa năm. Thay vì tố giác, Hyun Nam lại lấy việc này ra để yêu cầu Dong Eun giúp cô thoát khỏi người chồng bạo hành. Cô muốn cứu con gái và chính bản thân mình khỏi cảnh sống không bằng chết. Để Dong Eun đáp ứng yêu cầu của mình, Hyun Nam đồng ý trở thành trợ thủ đắc lực của cô trên hành trình thu thập các điểm yếu của hội kẻ thù.

Cùng bị bạo hành nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần giống Dong Eun nhưng Hyun Nam lại mang đến cho khán giả một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Giống như lời nói bông đùa của Hyun Nam, cô là người bị đánh nhưng thích cười, dù cuộc đời vô cùng khốn khổ nhưng Hyun Nam vẫn lương thiện, vui vẻ và trân trọng mọi thứ xung quanh mình. Cô khác với sự u uất, lãnh cảm, thái độ khước từ sự hạnh phúc của Dong Eun. Chính bởi nét tính cách này, mỗi lần xuất hiện, Hyun Nam đều khiến khán giả thoải mái và cô cũng trở thành "cây hài" duy nhất trong tổng thể nội dung vô cùng căng thẳng của The Glory.

Đảm nhận vai Hyun Nam là nữ diễn viên gạo cội Yeom Hye Ran. Cô sinh năm 1976, là một trong số những diễn viên lớn tuổi nhất của The Glory. Vai diễn lần này đánh dấu màn tái xuất chính thức sau 2 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ của Yeom Hye Ran khi suốt từ 2020 đến nay, cô chủ yếu toàn đóng vai khách mời ở loạt phim đình đám. Diễn xuất tuyệt vời, khả năng nhập vai quá đỉnh, Yeom Hye Ran được khán giả cho là người có màn thể hiện ấn tượng nhất nhì tác phẩm.

Diễn xuất hay nhưng sự nghiệp phim ảnh của Yeom Hye Ran lại không mấy thuận lợi. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tư cách diễn viên sân khấu từ năm 1999 và xuất hiện lần đầu trên màn ảnh vào năm 2003.

Do không sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn" nên Yeom Hye Ran chỉ có cơ hội đóng các vai phụ, vai khách mời mờ nhạt, tài năng của cô vì vậy mà mãi không được công nhận.

Từ năm 2014, Yeom Hye Ran mới bắt đầu có những vai diễn truyền hình đầu tiên, nhờ độ phủ sóng của các phẩm mà cô tham gia, tên tuổi cô cũng dần được khán giả biết đến nhiều hơn. Bà dì độc ác của nữ chính ở Yêu Tinh là vai diễn giúp cô được chú ý, lúc này, nữ diễn viên đã tròn 40 tuổi.

Tạo hình của cô ở Yêu Tinh

Tới năm 2020, khi đã 44 tuổi, Yeom Hye Ran mới có vai chính truyền hình đầu tiên ở bộ phim Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì. Ở tuổi 44, cô vẫn xuất sắc thể hiện những phân cảnh hành động, rượt đuổi ấn tượng khi vào vai Ma Ok - một thành viên của đội săn quỷ. Bộ phim thành công ngoài mong đợi giúp cái tên Yeom Hye Ran được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết, có điều sau bộ phim này, cô lại chỉ thỉnh thoảng tái xuất sóng truyền hình với vai khách mời và phải đến The Glory mới thực sự trở lại.



Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì

Không nhận phim truyền hình nhưng xuyên suốt hơn 2 năm qua, Yeom Hye Ran lại liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng và có cho mình những vai chính, thứ chính đầu tiên ở lĩnh vực phim điện ảnh. Đó là I, New Year Blues, Black Light - 3 bộ phim cùng ra mắt năm 2021 và cô đều thuộc dàn diễn viên chính. Là The Boys, Leave at Door Bell X phát hành năm 2022, dù không đảm nhận vai chính nhưng cô vẫn có nhiều đất diễn để thể hiện mình. Có thể thấy sau Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì, sự nghiệp của Yeom Hye Ran thực sự sang một trang mới và dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn vô cùng nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho đam mê.



