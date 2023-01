Ngoài đỉnh cao Song Hye Kyo, ai hứa hẹn sẽ phất lên nhờ The glory?

Những ngày này, The glory đang là tâm điểm trong cộng đồng những người yêu thích phim Hàn. Có rất nhiều lời khen đã được dành cho nội dung phim cũng như diễn xuất của Song Hye Kyo.

Tác phẩm này hứa hẹn sẽ là bệ phóng tốt cho sự nghiệp vốn đã bị chững lại của ngôi sao Trái tim mùa thu, và điều này không chỉ đúng với mỗi mình mỹ nhân 41 tuổi.

Dàn diễn viên hưởng lợi nhờ thành công của The glory

Shin Ye Eun

Trong The glory, Shin Ye Eun vào vai nữ phản diện Park Yeon Jin thời trẻ. Đây không phải là một nhân vật thuộc tuyến chính. Tuy nhiên trong các phân cảnh của mình, Shin Ye Eun đã thể hiện quá tốt. Thậm chí, đã có những khán giả đánh giá rằng ánh mắt của Shin Ye Eun trông còn "sắc" và đáng sợ hơn Lim Ji Yeon.

Shin Ye Eun không có nhiều đất diễn trong The glory nhưng những gì mà cô đã thể hiện là rất ấn tượng - nguồn: Netflix

Trước The glory, đa phần các bộ phim mà nữ diễn viên 24 tuổi tham gia đều không tạo được sự chú ý, ngoại trừ Sự trả thù của người thứ ba. Cũng vì thế mà cô vẫn chưa thể bứt lên thành một cái tên đình đám. Thế nhưng với những gì đã thể hiện trong tác phẩm lần này, tin rằng cô đã lọt vào mắt xanh của không ít người hâm mộ lẫn nhà làm phim.

Lee Do Hyun

Lee Do Hyun không phải một cái tên thuộc hàng ngũ tân binh. Anh đã có một lượng fan nhất định với kênh Instagram đạt 5,8 triệu người theo dõi. Dẫu thế, nam diễn viên 25 tuổi vẫn còn một chặng đường xa cần phải đi nếu muốn đặt chân vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu.

Nếu The glory tiếp tục giữ vững phong độ ở phần 2, vậy thì nó sẽ trở thành tác phẩm dài tập thành công nhất của Lee Do Hyun - nguồn: Netflix

Cho đến thời điểm hiện tại, Lee Do Hyun đã có vai chính trong 4 bộ phim dài tập là Trở lại tuổi 18, Ngôi nhà ma quái, Tuổi trẻ của tháng 5 và Góc khuất học đường. Trong số này, ngoại trừ Ngôi nhà ma quái thì 3 tác phẩm còn lại đều chẳng gây được tiếng vang quá lớn. Dẫu vậy, series của Netflix lại không được đánh giá quá cao về cả kịch bản lẫn kỹ xảo. Bởi thế, thành công của The glory rõ ràng chính là một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Do Hyun.

Jung Ji So

Một cái tên khác cũng cần được nhắc tới là Jung Ji So. Giống như Shin Ye Eun, Jung Ji So chẳng phải một gương mặt quá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô cũng chỉ đóng vai phụ (Moon Dong Eun thời đi học) trong The glory nhưng lại tạo ra được nhiều dấu ấn. Ở những phân cảnh mà Moon Dong Eun bị bắt nạt, sự đau đớn kèm theo nỗi sợ hãi của nhân vật đã được thể hiện rất rõ qua từng biểu cảm, ánh mắt của Jung Ji So.

Jung Ji So cho thấy tiềm năng lớn của bản thân sau những gì đã thể hiện trong phần 1 của bộ phim The glory - nguồn: Netflix

Công bằng mà nói thì Jung Ji So không thể được coi là một diễn viên sở hữu lợi thế ngoại hình. Dẫu vậy, thông qua The glory, cô đã cho tất cả mọi người thấy tiềm năng của bản thân lớn đến nhường nào. Nếu tiếp tục trau dồi, Jung Ji So hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên thực lực hàng đầu trong tương lai.

Song Hye Kyo

Nhân tố cuối cùng trong danh sách là nữ chính Song Hye Kyo. Như đã đề cập, sự nghiệp của "nữ hoàng truyền hình" đã chững lại kể từ sau Hậu duệ mặt trời. Cả hai bộ phim Gặp gỡ và Bây giờ, chúng ta đang chia tay đều không nhận được những phản hồi tốt từ khán giả, đặc biệt là dự án mà cô hợp tác với Jang Ki Yong.

The glory là "canh bạc sự nghiệp" với Song Hye Kyo và cô đã giành chiến thắng một cách chẳng thể thuyết phục hơn - nguồn: Netflix

Tuy nhiên giờ đây, Song Hye Kyo đã thực sự có một màn "lội ngược dòng" đầy ấn tượng. Diễn xuất của cô nhận được nhiều lời khen ngợi và khán giả cũng rất thích sự lạnh lùng mà minh tinh Trái tim mùa thu thể hiện. Đây hoàn toàn có thể trở thành hình tượng mới của Song Hye Kyo khi mà những gì cô mang tới ở các dự án tình cảm - lãng mạn trước đó đã trở nên quen thuộc tới mức nhàm chán.

Phần 1 của bộ phim The glory đã ra mắt trọn bộ 8 tập trên Netflix.