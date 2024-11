Mới đây, ông Donald Trump chạm ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết và đắc cử tổng thống, trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử Mỹ đảm nhiệm hai nhiệm kỳ không liên tiếp.

Trong ngày vui của ông Donald Trump, hình ảnh con trai út của ông - Barron Trump đi bỏ phiếu cho bố cũng thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, bà Melania Trump đã đăng tải trên mạng xã hội X một bức ảnh Barron đang đi bỏ phiếu. Được biết, Barron Trump đã bước sang tuổi 18 vào tháng 3, đủ tuổi để tham gia bầu cử.

Ở tuổi 18, Barron có chiều cao 2,06m và luôn nổi bật ở bất kỳ nơi đâu cậu có mặt. Hiện tại, Barron Trump đang theo học tại trường Kinh doanh Stern, thuộc Đại học New York. Tỷ lệ "chọi" giữa các thí sinh đăng ký vào trường Kinh doanh Stern ở mức 1/20. Học phí ở đây ở mức 62.700 USD/năm (hơn 1,5 tỷ đồng). Số lượng sinh viên trong mỗi lớp dao động trong khoảng 45-100.

Barron Trump, cậu út nhà Donald Trump đi bỏ phiếu bầu cử

Ngôi trường cậu út nhà Donald Trump theo học là trường kinh doanh đứng thứ 7 nước Mỹ

Nói thêm về ngôi trường cậu út nhà ông Donald Trump đang theo học: Trường Kinh doanh Stern, thuộc Đại học New York được thành lập vào năm 1900 tại thành phố New York. Đây là ngôi trường đi đầu trong đào tạo kinh doanh tại Mỹ và thế giới với mục tiêu cung cấp môi trường đào tạo chuyên nghiệp cho sinh viên theo đuổi lĩnh vực kinh doanh. Trường có đào tạo chương trình MBA (Master of Business Administration) và ngành kinh doanh cho hệ đại học cũng vô cùng chất lượng.

Tháng 4/2024, Tổ chức US News công bố bảng xếp hạng các trường kinh doanh tốt nhất nước Mỹ, trường Kinh doanh Stern xếp thứ 7.

Trường Kinh doanh Stern nơi cậu út nhà Donald Trump đang theo học

Theo chia sẻ của một số sinh viên học cùng với Barron Trump ở trường Kinh doanh Stern, cậu có cách ăn vận giản dị và rất cố gắng để hòa đồng với các sinh viên khác. Một số môn học trong học kỳ đầu tiên của Barron ở trường bao gồm: Kinh tế học vi mô, Thống kê học, Văn hóa toàn cầu, Khoa học tự nhiên...

Nói về quyết định lựa chọn trường của con trai, ông Donald Trump từng chia sẻ: "Cha con tôi đã cùng cân nhắc một số lựa chọn, trước khi con đưa ra quyết định cuối cùng. Barron có nhiều khả năng nhưng sau cùng, con đã không còn là một đứa trẻ, tôi tôn trọng quyết định của con. Con đã đi đến một ngưỡng mới của sự trưởng thành và con vẫn đang tự mình tiến hành mọi việc tốt đẹp".

