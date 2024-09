Barron Trump là hậu bối của rich kid Chao và "người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh"

Thông tin đang được mọi người quan tâm là Barron Trump - con trai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đi nhập học đại học. Chuyện bắt đầu từ ngày 4/9, tờ The New York Post đưa tin Barron Trump được các nhân viên an ninh hộ tống đến Đại học New York (viết tắt NYU, trung tâm Manhattan, thành phố New York) - ngôi trường cậu theo học sắp tới, từ tòa nhà Trump Tower.

Trong ngày đầu trở thành sinh viên, Barron Trump mặc áo phông polo trắng phối quần đen, đeo ba lô trên vai và đi giày thể thao. Với chiều cao 2,06 m, Barron khiến cả khu phố "náo loạn" vì độ đẹp trai của mình. Daily Mail cho biết Barron theo học Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York.

Barron Trump đến nhập học tại trường Đại học New York



Nhiều fan hâm mộ Việt Nam cũng tinh ý nhận ra, với việc theo học ở Đại học New York, quý tử nhà ông Trump chính là "hậu bối" tại trường đại học của rich kid Chao. Được biết, Chao đang học ngành Integrated Design and Media (Truyền thông đa phương tiện) thuộc trường Kỹ thuật của Đại học New York. Nữ sinh bắt đầu hành trình du học tại ngôi trường đắt đỏ bậc nhất này từ năm 2021.

Ngoài Barron Trump hay Chao, còn rất nhiều người nổi tiếng tầm cỡ khác cũng theo học trường này.

Vậy thì, NYU "xịn xò" cỡ nào mà được nhiều người chọn theo học đến vậy?



Rich kid Chao cũng là sinh viên Đại học New York



"School tour" Đại học New York

Được thành lập năm 1831, Đại học New York (NYU) là một trong những viện giáo dục đại học tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Sau gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển, NYU hiện có hơn 65.000 sinh viên từ tất cả các bang khắp nước Mỹ và 133 quốc gia trên thế giới.

Ngoài cơ sở chính ở New York, NYU còn có 2 cơ sở ở nước ngoài là Abu Dhabi (UAE) và Thượng Hải (Trung Quốc). NYU là một trong những đại học được nhiều học sinh Mỹ mơ ước ghi danh nhất, chỉ sau Đại học Stanford và Đại học Harvard theo khảo sát của The Princeton Review 2018.

Đại học New York gồm 18 trường thành viên, với hơn 4.000 khóa học và 25 chương trình nghiên cứu tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Một số chuyên ngành nổi bật của trường có thể kể đến như Luật, Kinh doanh, Nghệ thuật, Tâm lý...

Khuôn viên Đại học New York

Về cơ sở vật chất, các giảng đường của NYU tại New York bao gồm hơn 171 tòa nhà trải rộng giữa Manhattan và Brooklyn. Trung tâm NYU nằm trong khuôn viên Quảng trường Washington và hoàn toàn không có tường rào bảo vệ bao quanh các tòa nhà này.

Công trình nổi bật của NYU không gì khác chính là thư viện Elmer Holmes Bobst. Thư viện này được xây dựng trong 6 năm và đây là thư viện thư viện học thuật lớn nhất tại Mỹ. Nơi đây có 12 tầng, rộng khoảng 39.500 m2 có thiết kế vô cùng ấn tượng. Thư viện Bobst cung cấp một Trung tâm Tham khảo Đa ngành, một Khu Nghiên cứu Chung, hệ thống giá sách mở dài 28 dặm (45 km), và khoảng 2.000 chỗ ngồi cho sinh viên nghiên cứu.

Kiến trúc ấn tượng của thư viện Elmer Holmes Bobst

"Cái nôi" sản sinh nhiều người nổi tiếng

Đại học New York là "cái nôi" nơi nhiều chính trị gia, tỷ phú từng theo học như: cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng New York Bill de Blasio, cựu CEO Twitter Jack Dorsey, "tỷ phú vô gia cư" Nicolas Berggruen, tỷ phú Leslie Alexander... Theo Forbes, NYU là một trong số những trường đại học tạo ra nhiều tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ (6 tỷ phú) cùng hàng nghìn triệu phú. Bên cạnh đó, các cựu sinh viên, giảng viên NYU còn sở hữu 38 giải Nobel, 8 giải Turing, 5 huy chương Fields...

NYU có nhiều cựu sinh viên giành giải nghệ thuật hơn so với bất kỳ trường đại học nào khác với nhiều giải Oscar, Emmy, Grammy... Những ngôi sao Hollywood nổi tiếng từng theo học ngôi trường có thể kể đến đạo diễn Woody Allen, ca sĩ Lady Gaga, diễn viên Angelina Jolie, Anne Hathaway, tài tử Hollywood Alec Baldwin, ca sĩ Taylor Swift...

Từ "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift...



... đến ca sĩ Lady Gaga



..."người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới" Angelina Jolie và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng từng theo học tại NYU



