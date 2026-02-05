Đánh chết cũng không tin mỹ nhân 18 tuổi này đã U40: Mặt minh tinh dáng siêu mẫu, nhìn mà chỉ biết ước

Những hình ảnh hậu trường mới được hé lộ của Dương Mịch trong dự án điện ảnh Kinh Trập Vô Thanh khiến người xem thích thú. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ diễn viên thực hiện một cảnh chạy với tốc độ cao, thần thái sắc bén, ánh mắt tập trung và khí chất mạnh mẽ khiến khán giả không khỏi trầm trồ, đồng thời càng thêm mong đợi bộ phim.

Ở đoạn clip này, nhan sắc và vóc dáng gần như bất chấp thời gian của Dương Mịch có lẽ là điều đáng chú ý nhất. Ở tuổi U40, Dương Mịch trông vẫn trẻ đẹp, sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như một siêu mẫu. Thậm chí, có người nói rằng nhìn chuẩn không cần chỉnh của nữ minh tinh, hoàn toàn có thể tin cô chỉ mới 18-20 tuổi.

Một cảnh quay của Dương Mịch trong phim điện ảnh Kinh Trập Vô Thanh.

Ở tuổi U40, Dương Mịch vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Dương Mịch từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng từ rất sớm với loạt vai diễn để đời như Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 2006, Vương Chiêu Quân trong Vương Chiêu Quân Truyền Kỳ, Đường Tuyết Kiến trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 hay Lạc Tình Xuyên trong Cung Tỏa Tâm Ngọc. Trong đó, hình tượng Vương Chiêu Quân thường được khán giả nhắc đến như dấu mốc đỉnh cao về nhan sắc của nữ diễn viên.

Năm 2017, Dương Mịch tạo nên cơn sốt khắp châu Á với bom tấn truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đóng cặp cùng Triệu Hựu Đình. Bộ phim không chỉ ghi nhận sức hút thương mại mạnh mẽ mà còn cho thấy một Dương Mịch xinh đẹp, diễn xuất ổn định khi hóa thân thành Bạch Thiển, cô gái nếm trải nhiều đau đớn vì tình yêu.

Với việc được hợp tác cùng đạo diễn hàng đầu Trương Nghệ Mưu, Dương Mịch hứa hẹn sẽ có thêm một vai diễn để đời.

Đến năm ngoái, nữ diễn viên một lần nữa chạm tới đỉnh cao với màn thể hiện hoàn hảo ở Sinh Vạn Vật. Đây được đánh giá là tác phẩm giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất sau thời gian chịu nhiều chỉ trích với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ Tân 1944.

Bộ phim điện ảnh Kinh Trập Vô Thanh quy tụ dàn diễn viên chất lượng của màn ảnh Hoa ngữ.

Bây giờ, việc hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong dự án điện ảnh Kinh Trập Vô Thanh được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Dương Mịch, giúp cô tiếp tục thăng hoa. Bộ phim lấy bối cảnh hiện đại, xoay quanh đề tài an ninh quốc gia, kể về những cảnh sát an ninh phải âm thầm ẩn mình trong bóng tối, đối mặt với các cuộc đấu trí căng thẳng và nguy hiểm cùng gián điệp để bảo vệ tổ quốc.