Câu trả lời chất ngầu của phú bà Hà Nội khi được hỏi "Ăn Tết nhà chồng chắc nó buồn lắm"

Dịp Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm, không chỉ bởi không khí đoàn viên, sum họp mà còn vì những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, người thân.

Mới đây, đoạn clip chia sẻ về việc ăn Tết ở nhà chồng của Hạnh Xuka đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, mang đến nhiều cảm xúc và góc nhìn thú vị xoay quanh câu chuyện đón Tết của mỗi gia đình.

Phú bà xinh đẹp khoe không khí Tết trong dinh thự nhà chồng

Hạnh Xuka vốn nổi tiếng là một phú bà trẻ tuổi, đồng thời là bà mẹ hai con xinh đẹp, giỏi giang. Hiện tại, gia đình 4 người gồm hai vợ chồng và hai bé con đang sinh sống trong một dinh thự xa hoa, sang trọng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc, không gian sống đẳng cấp cùng phong cách sống tinh tế.

Tết này, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý lại là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô cùng gia đình về nhà chồng ăn Tết. Trong video, không khí Tết hiện lên vô cùng rộn ràng khi đại gia đình nhà chồng và bạn bè tụ họp đông đủ.

Mọi người quây quần trò chuyện, cười nói vui vẻ, cùng nhau lì xì lấy may đầu năm rồi tham gia những bữa tiệc sum họp kéo dài trong suốt mấy ngày Tết. Không gian tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp và cảm giác gần gũi khiến người xem cũng cảm nhận được trọn vẹn tinh thần đoàn viên của ngày Tết cổ truyền.

Phú bà Hạnh Xuka chia sẻ không khí rộn ràng trong những ngày Tết ở nhà chồng.

Đặc biệt, đoạn clip còn hé lộ phần nào dinh thự bề thế, sang trọng của nhà chồng Hạnh Xuka. Cơ ngơi rộng lớn, thiết kế tinh tế cùng cách bài trí trang nhã cho thấy rõ sự giàu có và nền tảng gia đình vững chắc.

Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh không chỉ nằm ở sự xa hoa, mà chính là bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái, không quá nặng nề về lễ nghi, giúp mọi người tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Tết.

Dân mạng bàn luận rôm rả: Tết nhẹ nhàng hay Tết "đánh trận"?

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, hàng loạt bình luận đã xuất hiện, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách đón Tết đơn giản của gia đình nhà chồng của phú bà Hạnh Xuka:

- "Nhà giàu người ta đón Tết nhẹ nhàng, còn nhà mình bình thường mà cứ nặng nề lễ nghi, ăn không ăn được mà cứ bày ra rồi dọn vào, tự làm người trong nhà mệt mỏi".

Không ít người đồng cảm sâu sắc: "Càng đơn giản càng vui, chứ cứ nấu nướng dọn dẹp suốt, nghĩ đến Tết là mệt". "Nhà mình mẹ cầu kỳ, cứ đến Tết là như đánh trận, còn trúng nhà chồng nấu cúng với rửa chén suốt ngày như tôi thì luôn sợ Tết".

Từ những bình luận xoay quanh đoạn clip của phú bà Hạnh Xuka, có thể thấy một thực tế khá phổ biến trong nhiều gia đình Việt: Tết đôi khi trở thành "cuộc chiến" vì quá nhiều lễ nghi, bày vẽ và áp lực vô hình.

Không ít người thừa nhận rằng mỗi khi Tết đến, niềm vui háo hức lại bị thay thế bằng cảm giác mệt mỏi, căng thẳng bởi chuyện nấu nướng, dọn dẹp, tiếp khách, cúng kiếng kéo dài từ sáng sớm đến khuya muộn.

Phụ nữ, đặc biệt là con dâu, thường là người gánh phần lớn khối lượng công việc, từ nấu nướng, bày biện, rửa chén đến dọn dẹp liên tục. Điều này khiến Tết không còn là dịp nghỉ ngơi, tận hưởng mà trở thành chuỗi ngày lau dọn, nấu nướng không ngơi tay.

Không ít người thẳng thắn chia sẻ rằng họ "sợ Tết" chỉ vì áp lực bếp núc và lễ nghi. Có người ví von Tết như một "cuộc chiến", nơi mọi người phải chạy đua với thời gian để kịp mâm cơm, kịp lễ cúng, kịp tiếp khách...

Giữa Tết bận rộn và Tết an yên, ai cũng mong chọn cho mình một mùa xuân nhẹ nhàng

Chính vì vậy, hình ảnh một cái Tết nhẹ nhàng, đơn giản nhưng ấm áp trong gia đình Hạnh Xuka lại càng khiến nhiều người suy ngẫm. Khi lễ nghi được tiết chế, mâm cơm vừa đủ, không gian đón Tết trở nên thoải mái hơn, mọi người có thêm thời gian để trò chuyện, nghỉ ngơi, chia sẻ và tận hưởng niềm vui sum họp đúng nghĩa.

Nhìn từ câu chuyện ăn Tết của Hạnh Xuka, nhiều người chợt nhận ra rằng ý nghĩa thật sự của ngày Tết không nằm ở sự cầu kỳ, hình thức hay mâm cao cỗ đầy, mà ở cảm giác bình yên và hạnh phúc khi được quây quần bên những người thân yêu.

Một cái Tết nhẹ nhàng, không áp lực, nơi mọi người được nghỉ ngơi, trò chuyện, chia sẻ niềm vui và cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mới chính là điều mà ai cũng mong muốn.

(Nguồn: @hanhxuka2804)

