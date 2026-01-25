Phú bà nịnh chồng bá đạo, "nam thần trung niên" đáp lễ đã ngầu còn giàu, dân tình kiểu "Anh chị có thôi đi không, cười mệt quá!"

Người ta hay nghĩ hạnh phúc của phú bà phải gắn với kim cương, túi hiệu hay những chuyến du lịch xa hoa. Nhưng với gia đình phú bà Ngô Thùy Linh, hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong vài câu nịnh chồng "nghe mà mắc cỡ", vài màn đáp trả tỉnh bơ nhưng đầy yêu thương của chồng.

Cách phú bà nịnh chồng: Nịnh có tâm, nịnh có tầm

Trong đoạn clip mới đây, dân tình được phen cười nghiêng ngả khi chứng kiến màn "nịnh đầm" quen thuộc của phú bà Ngô Thùy Linh. Phú bà không ngần ngại khen chồng đẹp trai như nam thần, ánh mắt long lanh đúng kiểu "mê chồng không lối thoát".

Hay như tên chồng cô là Trần Quang Thắng nhưng phú bà lại gọi yêu chồng là "Trần Quang Yêu". Cách thể hiện tình cảm của cặp đôi trung niên còn "thú vị" hơn cả các bạn Gen Z bây giờ. Trước những lời có cánh ấy, anh Thắng - chồng cô, chỉ buông gọn một câu rất đời: "Thôi, lộn ruột lắm". Nghe thì như phản đối, nhưng ai cũng thấy rõ nụ cười khó giấu nơi khoé miệng của anh.

Chưa dừng lại ở đó, trong ngày sinh nhật chồng, phú bà còn tổ chức một buổi tiệc ấm cúng với đầy đủ các thành viên trong gia đình và mẹ chồng của cô cũng góp mặt. Điểm cộng lớn nhất, cũng là chi tiết khiến nhiều người ngưỡng mộ, chính là bó hoa cô dành tặng mẹ chồng. Dù là sinh nhật chồng, cô vẫn tinh tế tặng hoa cho mẹ chồng và gửi lời nhắn: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra chồng con, một người chồng tuyệt vời, ngọt ngào."

Nịnh chồng nhưng không quên nịnh mẹ chồng… đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Đó mới là cái khéo của phú bà.

"Nam thần trung niên" trong mắt phú bà: Đáp trả mỗi "trò vui" của vợ

Về phía anh Thắng, chồng của phú bà Ngô Thùy Linh, phong cách đáp trả cũng "đúng chất đàn ông trung niên". Không hoa mỹ, không sến súa, chỉ toàn những câu đùa rất đời, câu nào câu nấy phản đối vợ nhưng nghe vẫn rất mực thương yêu vợ.

Khi được vợ chúc mừng sinh nhật đầy tâm huyết, anh không quên bông đùa: "Cảm ơn vợ, chúc xong xong là anh ơi chuyển khoản".

Nếu theo dõi gia đình phú bà Ngô Thùy Linh, chắc mọi người đều biết, cô rất hay bày trò vui để trêu chồng, tạo không khí vui tươi trong gia đình, đôi khi chỉ là câu chuyện vu vơ trong ngày khi cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau... Mỗi "trò vui" của phú bà, chồng của cô miệng thì phản đối, phán những câu "xanh rờn" như kiểu: "Thôi, phiền lắm rồi", hay "rách việc lắm"... Hoặc khi cô hỏi món này có ngon không, anh Thắng phán ngay: "Đã chấm đâu mà ngon".

Phú bà Ngô Thùy Linh có sở thích "bày vẽ", thích nấu nướng, thích bày biện, mỗi tối gia đình lại như lạc vào một đất nước khác, ví dụ như ăn đồ Trung Quốc là phải hóa thân thành "Hoàn Châu Cách Cách", ăn đồ Hàn là có ngay bộ Hanbok cầu kỳ, đồ ăn Pháp là phải ăn diện đúng chất quý tộc Châu Âu... Thế nên không chỉ gia đình được hưởng những trận cười "no bụng" mà dân tình cũng hào hứng khám phá ẩm thực thế giới cùng cả nhà phú bà Ngô Thùy Linh.

Ấy thế mà, khi cô chọn những bộ váy áo bình thường để mặc, và ăn tối cùng chồng con, anh Thắng chồng cô phán ngay một câu: "Nay mặc váy này thấy xinh ngoan yêu thế nhỉ". Không chỉ phú bà nịnh chồng, mà anh chồng trung niên cũng có cách nịnh vợ hài hước, khiến dân tình phải lịm tim.

Khi hạnh phúc gia đình phú bà đến từ những điều rất nhỏ

Không cần những lời thề non hẹn biển, không cần phô trương giàu sang, hạnh phúc của cặp vợ chồng trung niên này nằm ở chỗ: Một người thích nịnh, một người thích được nịnh; một người bày trò, một người luôn sẵn sàng hưởng ứng.

Đôi khi, hôn nhân bền lâu chỉ cần như thế: Có người nói nhảm cho mình nghe, và có người nghe mà không bao giờ thấy chán.