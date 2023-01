Cầu thang bí mật bên bờ sông Nile: Khuê phòng công chúa 3.500 tuổi

Theo Heritage Daily, những ước tính ban đầu cho thấy ngôi mộ có thể thuộc vương triều thứ 18 (năm 1550 - 1292 trước Công Nguyên), tức thuộc thời kỳ Tân Vương quốc của Ai Cập cổ đại.

Vương triều này còn được gọi là Vương triều Thutmosid, ám chỉ bốn pharaoh tên Thutmose, và cũng là giai đoạn mà một số pharaoh nổi tiếng nhất của Ai Cập như Hatshepsut, Amenhotep IV/Akhenaten và Tutankhamun lần lượt cai trị.



Hiện trường khai quật ngôi mộ bí ẩn rất có thể là của một công chúa Ai Cập - Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Ngôi mộ nằm ẩn dưới chân một vách đá nhỏ ở bở Tây sông Nile, nơi tọa lạc Thung lũng của các Nữ hoàng. Nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Hội đồng Cổ vật tối cao của Ai Cập và Đại học Cambridge (Anh) đã tìm thấy những bậc thang đá dẫn xuống một phòng chôn cất.

"Khuê phòng" bí ẩn này được dựng nên cẩn thận nhưng trong tình trạng bảo quản kém do nhiều đợt lũ lụt từ thời cổ đại làm hư hỏng. Trầm tích đá vôi và cát do những cơn lũ bơm vào đã khiến các chữ khắc và nội thất bị hư hỏng nhiều, do đó các nhà khoa học không thể xác định cụ thể người nằm trong mộ là ai.

Tuy nhiên họ vẫn hy vọng khi đưa xác ướp và các vật tùy táng - có thể sẽ xuất hiện từ từ sau khi trầm tích bị lấy đi dần - sẽ tiết lộ thêm nhiều thông tin.

Kết luận ban đầu cho thấy mộ có thể thuộc về một thành viên hoàng gia ở cấp không quá cao, ví dụ một công chúa dòng dõi Thutmosid hay vợ của một trong các con trai pharaoh.