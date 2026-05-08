Siêu thảm đỏ Baeksang 2026: 1 mỹ nhân hở bạo át cả Son Ye Jin - Yoona, Suzy xứng danh nữ thần

Vào chiều ngày 8/5, thảm đỏ siêu khủng khai mạc lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn trong năm Baeksang Arts Awards 2026 đã chính thức diễn ra. Thảm đỏ lễ trao giải năm nay quy tụ hàng loạt diễn viên quyền lực bậc nhất showbiz châu Á như Son Ye Jin, Yoona (SNSD), Park Bo Gum, Suzy, Park Bo Young, Moon Ga Young, Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Junsu (JYJ)..
Trên thảm đỏ được mong chờ nhất năm, dàn mỹ nhân đã đem đến những màn khoe sắc vóc ấn tượng, mỗi người một vẻ tạo nên "vườn bông visual". Son Ye Jin diện váy trắng đơn giản nhưng gợi cảm, khoe khéo thân hình gợi cảm dù đã là mẹ một con. Suzy, Yoona (SNSD) lại gây ấn tượng với nhan sắc thanh thuần tươi sáng, chẳng hề thay đổi dù đã ra mắt được gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, tất cả đã phải "chào thua" Moon Ga Young khi mỹ nhân này diện váy đỏ xẻ cao cực táo bạo, nổi bật rực rỡ tại lễ trao giải danh giá nhất năm.