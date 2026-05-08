Siêu thảm đỏ Baeksang 2026: 1 mỹ nhân hở bạo át cả Son Ye Jin - Yoona, Suzy xứng danh nữ thần

Vào chiều ngày 8/5, thảm đỏ siêu khủng khai mạc lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn trong năm Baeksang Arts Awards 2026 đã chính thức diễn ra. Thảm đỏ lễ trao giải năm nay quy tụ hàng loạt diễn viên quyền lực bậc nhất showbiz châu Á như Son Ye Jin, Yoona (SNSD), Park Bo Gum, Suzy, Park Bo Young, Moon Ga Young, Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Junsu (JYJ)..

Trên thảm đỏ được mong chờ nhất năm, dàn mỹ nhân đã đem đến những màn khoe sắc vóc ấn tượng, mỗi người một vẻ tạo nên "vườn bông visual". Son Ye Jin diện váy trắng đơn giản nhưng gợi cảm, khoe khéo thân hình gợi cảm dù đã là mẹ một con. Suzy, Yoona (SNSD) lại gây ấn tượng với nhan sắc thanh thuần tươi sáng, chẳng hề thay đổi dù đã ra mắt được gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, tất cả đã phải "chào thua" Moon Ga Young khi mỹ nhân này diện váy đỏ xẻ cao cực táo bạo, nổi bật rực rỡ tại lễ trao giải danh giá nhất năm.

Son Ye Jin chiếm lĩnh thảm đỏ khi diện váy trắng đơn giản mà gợi cảm. Ảnh: Newsen

Bộ váy này tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng khỏe khoắn của bà mẹ 1 con. Ảnh: Starnews

Kiểu tóc, trang điểm của Son Ye Jin cũng rất tiết chế. Ảnh: MK

Tuy nhiên, điều đó đủ tôn lên nhan sắc tự nhiên của bà xã Hyun Bin. Ảnh: MK

Ngay từ khi mới bước lên thảm đỏ, Moon Ga Young đã cực kỳ nổi bật với váy tông đỏ rực rỡ. Ảnh: Newsen

Chiếc váy tôn trọn vẹn lợi thế vóc dáng mà mỹ nhân 30 tuổi có: vòng 1 căng đầy, đôi chân thon dài. Ảnh: Xportsnews

Đây chính là trang phục táo bạo nhất Baeksang năm nay. Ảnh: Xportsnews

Làn da trắng sáng, nhan sắc xinh đẹp của cô cũng nhận được "cơn mưa" lời khen. Ảnh: Newsen

Như thường lệ, bộ ba host của Baeksang là Shin Dong Yup, Suzy và Park Bo Gum. Ảnh: Newsen

Đây đã là năm thứ 11 Suzy đảm nhận vai trò này. Cô được mệnh danh là nữ thần của Baeksang. Ảnh: Xportsnews

"Tình đầu quốc dân" xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy hồng ôm sát nữ tính, tôn đường cong. Ảnh: Newsen

Nhan sắc Suzy chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Ảnh: Xportsnews

Cận cảnh gương mặt điển trai điểm 10 của Park Bo Gum. Ảnh: Newsen

Ở Park Bo Gum vừa có nét nam tính, lại vô cùng đáng yêu. Ảnh: Xportsnews

Yoona chọn thiết kế váy đen ôm sát, đơn giản mà tôn dáng. Ảnh: Xportsnews

Làn da trắng sứ và thân hình chuẩn của Yoona vô cùng nổi bật tại Baeksang. Ảnh: Newsen

Cận cảnh gương mặt đẹp không tì vết của nữ thần SNSD. Ảnh: Starnews

Park Bo Young diện váy croptop gợi cảm, trẻ trung và cuốn hút. Ảnh: Xportsnews

Ảnh cận mặt của nữ diễn viên 36 tuổi khiến dân tình phát sốt. Cô xứng danh "ma cà rồng" của Kbiz. Ảnh: Xportsnews

Nam thần đang lên Lee Chae Min gây ấn tượng với vẻ cao lớn, nam tính. Ảnh: Newsen

Trong năm qua, anh gây sốt với Ngự Trù Của Bạo Chúa, đóng cặp với Yoona (SNSD). Ảnh: Xportsnews

Một tình màn ảnh khác của Yoona là Lee Jun Ho (2PM). Ảnh: Newsen

Nam thần 2PM bảnh bao với trang phục đen. Ảnh: Xportsnews

Moon Sang Min cũng là 1 trong những diễn viên mới sáng giá của lứa 2000. Ảnh: Newsen

Ahn Hyo Seop vừa trở về từ Met Gala, gây ấn tượng với vóc dáng cao lớn cùng gương mặt điển trai. Ảnh: Xportsnews

Cựu thành viên DBSK - Junsu rạng rỡ và thu hút. Ảnh: Newsen

Yeom Hye Ran - minh tinh bảo chứng của phim Mask Girl, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Ảnh: Xportsnews

Shin Eun Soo xinh xắn tựa công chúa trên thảm đỏ Baeksang. Ảnh: Newsen

Diễn viên phim Chuyện Tình Harvard - Kim Min tái xuất showbiz sau thời gian dài định cư ở Mỹ. Ảnh: Xportsnews

Chae Won Bin - sao trẻ triển vọng sinh năm 2001. Ảnh: Newsen

Lee Yi Dam diện váy xanh ngọc thanh lịch mát mắt. Ảnh: Xportsnews

Shin Shi Ah - mỹ nhân phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú. Ảnh: Xportsnews

Diễn viên sinh năm 1997 Choi Ji Soo. Ảnh: Xportsnews

Min Kyung Ah nổi bật với sắc xanh lục. Ảnh: Newsen

Ha Yoon Kyung diện tông tím cực kỳ nổi bật trên thảm đỏ. Ảnh: Xportsnews

Danh hài Jang Do Yeon nhảy tưng tưng trên thảm đỏ. Ảnh: Xportsnews

Sao truyền hình Hong Jin Kyung gặp sự cố khi mặc váy quá rộng. Ảnh: Xportsnews

Võ sĩ kiêm sao truyền hình Choo Sung Hoon - bố của "thiên thần nhí" Choo Sarang. Ảnh: Newsen

Họa sĩ kiêm sao truyền hình Kian84. Ảnh: Newsen