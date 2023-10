Cầu kính cao 10 m đổ sập ở Indonesia, 4 du khách thương vong

Jakarta Post cho hay bi kịch xảy ra vào ngày 25-10 (giờ địa phương). Cây cầu kính cao 10 m mang tính biểu tượng của khu du lịch bất ngờ đổ sập lúc có 11 du khách đang đứng phía trên.

"Cầu kính sập khiến hai du khách rơi xuống đất, một trong số đó tử vong tại chỗ, người còn lại bị chấn thương nhẹ. Hai du khách khác bám được vào khung cây cầu" - Jakarta Post ngày 27-10 dẫn xác nhận của ông Edy Suranta Sitepu, cảnh sát trưởng TP Banyumas.

Vụ tai nạn xảy ra khi 11 du khách đang đi trên cây cầu kính ở rừng thông Limpakuwus. ẢNH: BANYUMAS DALAM INFO/FACEBOOK

Các nạn nhân đến từ TP Cilacap lân cận. Cảnh sát đã trích xuất video hiện trường từ camera đặt tại lối lên cây cầu.

"Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ việc" – ông Benny Timor, quan chức thuộc đơn vị điều tra hình sự của cơ quan cảnh sát TP Banyumas, nhấn mạnh.

Hiện công viên rừng thông Limpakuwus đã bị đóng cửa để phục vụ điều tra.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông Eko Purnomo, Chủ tịch Hợp tác xã công viên rừng thông Limpakuwus, vào hồi tháng 4 đã đề nghị gặp giám đốc địa điểm du lịch The Geong để trao đổi về vấn đề an toàn khi nơi đây bắt đầu đi vào vận hành.

Địa điểm du lịch The Geong nằm trong công viên rừng thông Limpakuwus nhưng do ban quản lý khác vận hành.

Việc đề nghị làm việc với giám đốc The Geong của ông Eko diễn ra sau khi xuất hiện nhiều bình luận trên mạng xã hội quan ngại về tiêu chuẩn an toàn tại địa điểm du lịch. Tuy nhiên, lãnh đạo của The Geong không tới dự mà cử người khác thay thế.

"Khu du lịch rừng thông Limpakuwus tạm thời đóng của theo yêu cầu của cảnh sát" – ông Eko cho biết và tiết lộ thêm rằng thời gian mở cửa trở lại vẫn chưa xác định.