Câu được cá trê khủng nặng gần 10kg, người đàn ông thả lại ao

Sáng ngày 20/8 trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Ngọc Đạt (SN 1980, ngụ ấp Ga thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết anh Đạt chính là người câu được con cá này.

Anh Đạt và con cá trê vừa câu được.

Cũng theo anh Đạt kể lại, vào khoảng 17h ngày 19/8 trong lúc thả mồi để câu cá lóc ở ao Xương Rồng, đoạn địa bàn ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo. Khoảng 15 phút sau thì có cá mắc lưỡi câu và giãy giụa mạnh. Tiếp đó anh Đạt kéo câu lên thì giật mình phát hiện cá mắc câu không phải là cá lóc mà là một con cá trê to lớn.Theo ước tính con cá trê có độ dài khoảng 1,1 mét và nặng từ 8 đến 10kg. Do đi câu nên anh Đạt không có mang theo điện thoại nên anh Đạt đã nhờ một người khác chụp lại hình ảnh để lưu giữ kỷ niệm.

Qua tìm hiểu thì nhiều người cho rằng ao Xương Rồng là ao cá nuôi và chỉ nuôi cá tạp các loại, không nuôi cá trê. Tuy nhiên, khi nghe nhiều người nói đây là ao cá nuôi nên anh Đạt đã thả lại con cá trê trở lại ao - Anh Đạt nói.