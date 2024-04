“Câu chuyện tháng Tư” - Sự kiện nghệ thuật thường niên của học sinh toàn quốc diễn ra vào cuối tuần này

Điểm mới trong sự kiện lần này là thông qua việc phát động cuộc thi Sáng tác Mỹ thuật và Thiết kế thời trang, Triển lãm đã tuyển chọn được gần 200 tác phẩm chất lượng đến từ mọi miền đất nước để tham gia trưng bày (700 tác phẩm Mỹ thuật, 150 bộ sưu tập thời trang dự thi đến từ 40 tỉnh thành, từ Hà Giang đến Bạc Liêu).



“Câu chuyện tháng Tư” là sự kiện nghệ thuật thường niên do trường Liên cấp SenTia tổ chức với mong muốn đem đến cơ hội cho học sinh trên toàn quốc được giới thiệu tác phẩm của mình đến với cộng đồng. Sự kiện là bức tranh tổng quát và đầy đủ nhất về Giáo dục nghệ thuật trong học đường nói chung và bộ môn Mỹ thuật tại SenTia School nói riêng. Triển lãm phản ánh cụ thể quá trình dạy học, tương tác giữa các thầy cô tổ Mỹ thuật và học sinh từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông, đặc biệt là học sinh Khối Chuyên ban Mỹ thuật trong từng năm học.

Một số tác phẩm triển lãm

Lần thứ 2 được tổ chức, Triển lãm trưng bày “Câu chuyện tháng Tư” 2024 được mở rộng hơn về quy mô và cách thức triển khai. Với chủ đề “Những cách thấy” được lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của tác giả John Berger (Anh) - “Ways of Seeing”. Thông điệp của Berger đến từ "Những Cách Thấy" chính là việc hiểu nghệ thuật như một quá trình đặt câu hỏi. Sự thấy có trước ngôn từ. Đứa trẻ nhìn và nhận biết trước khi nó có thể nói. Đó là lý do tại sao trẻ em nhìn vào nghệ thuật lại nắm bắt nhiều hơn các nhà phê bình hay sử gia với những lý thuyết hàn lâm. Chủ đề này dã mở ra một không gian sáng tạo cho học sinh có thể tự do thể hiện cá tính của mình trong từng tác phẩm dự thi.

Sự kiện có sự tham gia của Hội đồng giám khảo chuyên môn cho từng lĩnh vực. Đối với cuộc thi sáng tác Mỹ thuật có sự tham gia của Họa sĩ Lê Huy Tiếp, Nguyên chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam; Giảng viên, Họa sĩ, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế. Đối với cuộc thi thiết kế Thời Trang có sự tham gia của Thạc sĩ, Giảng viên, Nhà thiết kế Lê Hà - Giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang LEA’S, Nhà thiết kế Thảo Nguyễn - Nhà sáng lập thương hiệu thời trang Happy Clothings.

Triển lãm “Câu chuyện tháng Tư” là một trong những hoạt động xã hội nổi bật của Cộng đồng SenTia. Các tác phẩm trưng bày sẽ được bán và đóng góp vào Quỹ Bàn Tay Nhỏ - Quỹ dành cho các hoạt động xã hội - từ thiện của Cộng đồng SenTia, Koala House để thực hiện dự án xây trường vùng cao trong gần 20 năm qua.

Các hoạt động nổi bật có trong sự kiện “Câu chuyện tháng Tư”:

- Triển lãm trưng bày Mỹ thuật & Lễ trao giải: Trưng bày các tác phẩm lọt vào Vòng chung kết của cuộc thi sáng tác Mỹ thuật và thiết kế Thời trang; các dự án Mỹ thuật và Thời trang của học sinh SenTia trong năm học 2023-2024. Lễ trao giải cho các tác phẩm dự thi đạt giải.

- Trình diễn thời trang: Phần biểu diễn thời trang các BST của thí sinh dự thi vòng chung kết và các BST của học sinh chuyên ban Mỹ thuật của trường SenTia.

- Hội chợ hướng nghiệp các ngành sáng tạo: Quy tụ hơn 50 trường Đại học, trung tâm giáo dục trong và ngoài nước như FTU, BUV, IDP,…với 20 lĩnh vực trong ngành sáng tạo như nghệ thuật, truyền thông, marketing, kinh doanh,… Đây là dịp để phụ huynh, học quan tâm có thể nhận tư vấn 1:1, cơ hội học bổng tới 100% từ các trường đại học danh tiếng và tham gia các seminar hữu ích cùng các chuyên gia.

- Hội thảo tâm lý cùng PGS.TS Trần Thành Nam với chủ đề nóng thời 4.0 – “Giúp con “vượt sướng” - Làm sao để Hạnh phúc mà vẫn Trưởng thành?”

- Các hoạt động khác: Workshop trải nghiệm nghệ thuật, Coffee sách, Dự án chiếu phim, Các hoạt động gây quỹ Bàn Tay Nhỏ.