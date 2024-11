Cậu bé học cấp 1 bị ung thư máu, người mẹ tiết lộ điều đúng đắn nhất mà mình đã làm cho con

"Vài ngày trước khi con bị bệnh, con cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Nhìn thấy bố mẹ với vẻ mặt buồn bã mỗi ngày và lo lắng về số tiền chữa bệnh cho con, chạy khắp nơi mỗi ngày, con thực sự cảm thấy có lỗi" - Đó là những dòng tâm sự của cậu bé được mẹ gọi là "Anh Xu" - 15 tuổi.

Anh Xu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (một tên gọi khác của ung thư máu) năm 2021. Và năm 2023, câu chuyện của cậu đã được chia sẻ lại trên trang Curekids.cn như một lời động viên để cậu bé có thêm động lực chữa bệnh.

Mẹ của Anh Xu cho biết, Anh Xu chưa bao giờ rơi nước mắt vì điều trị. Dù có đau đớn đến đâu hay không thể chịu đựng được, cậu bé cũng sẽ nghiến răng và kiên trì. Vì hiểu được nỗi vất vả mà bố mẹ phải làm để chữa bệnh cho mình nên cậu biết mình phải mạnh mẽ để chiến thắng bệnh tật.

Sau đây là những gì mẹ của Anh Xu đã chia sẻ về hành trình chống lại bệnh ung thư máu của con trai mình:

Đầu tháng 9 năm 2021, Anh Xu thường xuyên kêu đau đầu gối và khớp háng. Vài ngày sau, con nói rằng luôn đầy hơi, thỉnh thoảng lại cảm thấy chóng mặt khi đi lên cầu thang, với những vòng tròn nhỏ trước mắt.

Anh Xu đã tập chạy đường dài từ khi học lớp 3. Con là vận động viên chủ lực của trường và được giáo viên thể dục rất coi trọng. Con cũng rất chăm chỉ tập luyện. Thỉnh thoảng tôi đưa em trai đến trường để xem anh tập luyện. Cuối mỗi buổi tập, con đều toát mồ hôi và khó thở nhưng rất hào hứng. Thầy giáo cho biết, Anh Xu luôn đến sân tập sớm để chuẩn bị cho buổi tập.

Vì vậy, khi con nói rằng cảm thấy không khỏe, tôi đã nghĩ đó là do tập thể dục quá mức hoặc do cơn đau ngày càng tăng. Tôi cũng nghĩ đến việc cho con ngừng tập luyện vì dù sao thì con cũng sắp bước vào cấp hai.

Nửa tháng sau, triệu chứng khó chịu của Anh Xu vẫn còn, cảm giác ăn uống không được tốt cho lắm. Con luôn tỏ ra uể oải, không sung sức như trước.

Đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tôi đưa con đến Bệnh viện Nhân dân huyện khám tổng thể. Về cơ bản, kết quả khám ngày đầu tiên không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày khám thứ hai, Anh Xu bị sốt vào ban đêm, kéo dài nhiều ngày mà không thuyên giảm. Chúng tôi đã đến một bệnh viện lớn để kiểm tra thêm.

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 9 tháng 10 năm 2021. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa kết thúc, tôi đưa Anh Xu đến Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh và gọi đến số khẩn cấp. Bác sĩ lắng nghe mô tả của chúng tôi về các triệu chứng và trực tiếp chỉ định xét nghiệm máu. Trong lúc chờ kết quả, các bác sĩ nói rất nhiều thuật ngữ y khoa mà tôi không hiểu, nhưng tôi lại mơ hồ nghe được từ "mới nghi ngờ". Không biết tại sao, tôi chợt nghĩ đến bệnh ung thư, trong lòng lạnh buốt. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bố của Anh Xu và được an ủi không nên nghĩ nhiều quá.

Tôi đã cố gắng hết sức để tự nhủ rằng đó không thể là sự thật vì Anh Xu có sức khỏe tốt, chưa hề phải truyền dịch từ khi còn nhỏ. Nhưng thực sự trong lòng tôi có một dự cảm rất không tốt. Sau đó bác sĩ cho biết chỉ số tiểu cầu và huyết sắc tố của Anh Xu cực kỳ thấp, phải nhập viện ngay lập tức.

Nhìn con trai cách đây một tháng đang chạy nhảy trên sân chơi, giờ nằm yếu ớt trên giường bệnh với cây kim cắm ở tay, chờ từng túi máu nối tiếp nhau đi vào cơ thể, tôi cảm thấy bất lực.

Ba ngày sau, bác sĩ thông báo Anh Xu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic B cấp tính (loại L1).

Bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL) là một loại ung thư trong đó tủy xương sản sinh quá nhiều tế bào lympho chưa trưởng thành (một loại tế bào bạch cầu), được gọi là lymphoblast. Những tế bào này ngăn chặn sự phát triển của các tế bào máu khác. Lymphocyte là một loại bạch cầu hoặc tế bào bạch cầu, có thể có hai loại, B và T. Tùy thuộc vào việc lymphoblast có nguồn gốc từ tế bào B hay T, ALL sẽ được gọi là B-ALL hoặc T-ALL. ALL là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em và hầu hết các chẩn đoán là bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính B (80% các trường hợp bệnh bạch cầu ở trẻ em).