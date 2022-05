Chuyện tình 13 năm của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn: Mối quan hệ chênh lệch 18 tuổi ngọt ngào như ngôn tình nhưng bỗng một ngày “ngó lơ” nhau chẳng khác người dưng

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn là cặp đôi lâu năm của showbiz Việt, vượt qua nhiều nghi ngờ, đàm tiếu để chứng minh tình cảm chân thành. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục xuất hiện những nghi vấn Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã chia tay. Dù người trong cuộc nhiều lần phủ nhận, nhưng đây vẫn là chủ đề khiến công chúng tò mò.

Nhìn lại quãng thời gian 13 năm gắn bó của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn, có người ngưỡng mộ vì những gì họ đã trải qua, có người lại lo lắng vì không biết kết cục của chuyện tình này sẽ như thế nào.

Chuyện tình của nữ nghệ sĩ và đàn em kém 18 tuổi

Cơ duyên của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bắt đầu từ một buổi diễn tốt nghiệp. Sau đó, hai người có cơ hội diễn chung trong vở "Cánh đồng bất tận". Nhìn thấy tiềm năng và diễn xuất duyên dáng của đàn em, Cát Phượng ngỏ lời mời Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng mình.

Thời gian làm việc cùng nhau có lẽ đã khiến Kiều Minh Tuấn rung động với đàn chị hơn mình 18 tuổi. Anh đánh liều tỏ tình: "Chị, em yêu chị". Nhưng khi đó, Cát Phượng đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, đang tập trung cho sự nghiệp và nuôi nấng cậu con trai của mình nên đã phớt lờ.

Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn tiếp tục kiên trì theo đuổi. Anh mạnh dạn bày tỏ rằng tình yêu của mình dành cho Cát Phượng là tình yêu nam nữ, cùng với đó là những hành động quan tâm, săn sóc cô từ những bữa ăn nhỏ nhất. Chính điều này đã khiến Cát Phượng động lòng, nhận lời yêu.

Cặp đôi chính thức hẹn hò vào năm 2009 nhưng giữ bí mật. Kiều Minh Tuấn không muốn bị cho là "dựa hơi" bạn gái, anh khẳng định với Cát Phượng: "Khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tui sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ".

Một thời gian sau, hai người công bố hẹn hò trước truyền thông vì không thể giấu được nữa. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng vấp phải không ít nghi ngờ, đàm tiếu dư luận vì khoảng cách tuổi tác và địa vị trong nghề.

Tuy nhiên, hơn 10 năm bên nhau của hai người đã chinh phục và khiến khán giả tin vào tình cảm chân thành. Kiều Minh Tuấn ngày càng thành công và luôn có sự đồng hành của Cát Phượng trong con đường thăng tiến sự nghiệp. Ngược lại, nam diễn viên cũng dành tình cảm ngọt ngào cho Cát Phượng và con trai của cô.

Cặp đôi cũng đã dọn về sống chung một nhà từ lâu nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Lùm xùm "ngoại tình" và loạt dấu hiệu chia tay

Sóng gió lớn nhất trong chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn là scandal với An Nguy vào năm 2018. Khi Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng chung phim điện ảnh "Chú ơi đừng lấy mẹ con", cả hai vướng tin đồn "phim giả tình thật". An Nguy bị nghi là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.

Sự việc căng thẳng hơn khi An Nguy xác nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Sau đó, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã có một buổi gặp gỡ truyền thông để xin lỗi vì những lùm xùm xảy ra trong thời gian qua. Tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây thì An Nguy bất ngờ tố Cát Phượng là người đứng sau đạo diễn tất cả drama này để PR cho phim. Nữ diễn viên cũng tuyên bố sang Mỹ "ở ẩn", rời khỏi showbiz sau sự việc này, còn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị khán giả chỉ trích gay gắt.

Chuyện tình cảm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn tiếp tục cho tới tháng 4/2021, tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay xuất hiện do nữ diễn viên thường đăng những dòng trạng thái ẩn ý. Sau đó, vào cuối năm 2021, cộng đồng mạng liên tục tò mò khi Cát Phượng nhập viện nhưng không thấy Kiều Minh Tuấn xuất hiện, cả hai cùng tham gia một sự kiện nhưng lại lơ nhau như người dưng.

Loạt khoảnh khắc Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn "làm lơ" nhau khi tham dự sự kiện

Thời điểm đó, Cát Phượng nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện chia tay, còn Kiều Minh Tuấn hoàn toàn giữ im lặng. Gần đây, Cát Phượng cũng đã rao bán căn nhà mà cả hai chung sống. Động thái này của cô khiến công chúng không khỏi nghi hoặc: Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chia tay chưa?

Tuy nhiên, thực hư câu chuyện ra sao thì chỉ có thể đợi người trong cuộc lên tiếng.

