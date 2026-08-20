Car Choice Awards 2026 công bố hệ thống hạng mục giải thưởng: 'Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất'

Car Choice Awards (CCA) 2026 chính thức công bố hệ thống hạng mục giải thưởng cho mùa thứ năm với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”.

Thay vì tìm ra một mẫu xe được xem là tốt nhất trên mọi phương diện, CCA tiếp tục đặt trọng tâm vào mức độ phù hợp với từng nhóm nhu cầu cụ thể. Cách tiếp cận này được thể hiện qua hệ thống giải thưởng được chia theo ngân sách, công nghệ, phong cách sử dụng cũng như những dấu ấn nổi bật của ngành xe trong năm.

Hạng mục giải thưởng Car Choice Awards 2026 chính thức được công bố - Ảnh: BTC

CCA 2026 có hơn 15 hạng mục, thuộc 4 nhóm chính gồm Xe Gia đình 2026, Xe Xu hướng 2026, Xe Phong cách 2026 và Dấu ấn của năm 2026.

Kết quả cuối cùng được xác định dựa trên cả bình chọn từ cộng đồng người tiêu dùng và đánh giá của Hội đồng chuyên gia.

Xe gia đình 2026

Nhóm Xe gia đình được phân chia theo các khoảng giá niêm yết, phản ánh những mức ngân sách phổ biến khi người Việt cân nhắc mua ô tô. Các chương trình hỗ trợ, ưu đãi hoặc khuyến mại đáng kể cũng được xem xét trong quá trình đánh giá.

Xe cho gia đình dưới 600 triệu đồng hướng đến các gia đình trẻ, gia đình quy mô nhỏ hoặc người lần đầu mua ô tô. Những yếu tố như tính thực dụng, sự thuận tiện và chi phí phù hợp với khả năng tài chính được đặt lên hàng đầu.

CCA không đi tìm mẫu xe mạnh nhất hay nhiều trang bị nhất, mà là tìm chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân và gia đình - Ảnh: BTC CCA không đi tìm mẫu xe mạnh nhất hay nhiều trang bị nhất, mà là tìm chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân và gia đình - Ảnh: BTC

Ở nhóm 600 triệu - 1 tỉ đồng, tiêu chí được mở rộng cho những nhu cầu sử dụng đa dạng hơn, từ đi lại hằng ngày trong đô thị đến các chuyến đi dài, với sự chú trọng vào không gian, độ thoải mái và tính linh hoạt.

Nhóm Xe gia đình 1 - 2 tỉ đồng hướng tới những mẫu xe có yêu cầu cao hơn về không gian, công nghệ, chất lượng trải nghiệm và khả năng đáp ứng nhiều điều kiện vận hành.

Trong khi đó, Xe gia đình 2 - 5 tỉ đồng tập trung vào nhóm khách hàng cao cấp, với các tiêu chí như mức độ hoàn thiện, không gian riêng tư, sự thoải mái và trải nghiệm phù hợp với phong cách sử dụng.

Xe xu hướng 2026

Nếu nhóm Xe gia đình tập trung vào nhu cầu sử dụng, Xe xu hướng 2026 phản ánh những thay đổi đang diễn ra trên thị trường, đặc biệt ở công nghệ động lực và trang bị trên ô tô.

Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông dành cho những mẫu xe dưới 1 tỉ đồng, hướng đến người dùng muốn tiếp cận công nghệ hybrid với mức chi phí dễ tiếp cận hơn, đồng thời không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Ở Hạng cao cấp, giải thưởng Xe hybrid mới của năm dành cho những mẫu xe trên 1 tỉ đồng. Nhóm này hướng tới những sản phẩm kết hợp công nghệ điện hóa với yêu cầu cao hơn về khả năng vận hành, tiện nghi và trải nghiệm.

CCA 2026 gồm hơn 15 giải thưởng, chia thành 4 nhóm hạng mục chính, bám sát xu hướng và thị hiếu khách hàng Việt - Ảnh: BTC CCA 2026 gồm hơn 15 giải thưởng, chia thành 4 nhóm hạng mục chính, bám sát xu hướng và thị hiếu khách hàng Việt - Ảnh: BTC

Xe mới trang bị nổi bật của năm tập trung vào những mẫu xe có hệ thống trang bị đáng chú ý trong tầm giá, đặc biệt là các tính năng có tác động trực tiếp đến quá trình sử dụng hằng ngày.

Xe thuần điện mới của năm hướng đến những mẫu xe giải quyết được các vấn đề người dùng thường quan tâm khi chuyển từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, như phạm vi hoạt động, khả năng sạc và chi phí vận hành.

Trong khi đó, Xe dịch vụ cho hành khách của năm tập trung vào khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, với trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ là một trong những tiêu chí chính.

Đối với các hạng mục hybrid, xe thuần điện và xe có trang bị nổi bật, CCA giới hạn đối tượng xét giải ở những mẫu xe ra mắt chính thức tại Việt Nam trong năm 2026 và đã mở nhận đặt cọc tại thời điểm đánh giá.

Xe phong cách 2026

Xe phong cách 2026 dành cho những mẫu xe gắn với cá tính, thẩm mỹ và cách sử dụng riêng của từng nhóm khách hàng.

Xe chất chơi của năm hướng đến những sản phẩm có thiết kế và cá tính rõ ràng, tạo ra sự khác biệt về diện mạo hoặc phong cách so với phần còn lại của thị trường.

Xe cho phái nữ của năm tập trung vào những yếu tố phù hợp với nhu cầu sử dụng của phụ nữ, từ khả năng điều khiển, cảm giác an toàn đến thiết kế, tiện nghi và sự thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Thiết kế, tính cá nhân và trải nghiệm sử dụng là những yếu tố được chú ý ở nhóm Xe phong cách 2026. Ảnh: BTC

Xe GenZ của năm hướng đến nhóm người trẻ mua ô tô lần đầu. Công nghệ, khả năng kết nối, tính cá nhân hóa và thiết kế là những yếu tố được chú trọng bên cạnh khả năng sử dụng thực tế.

Khác với nhóm Xe xu hướng, các hạng mục thuộc Xe phong cách không giới hạn mức giá hay năm ra mắt. Đối tượng tham gia là những mẫu xe đang được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Dấu ấn của năm 2026

Nhóm Dấu ấn của năm 2026 mở rộng phạm vi của CCA khỏi những mẫu xe cụ thể, hướng tới các sự kiện, cá nhân và nội dung có ảnh hưởng đáng chú ý đến ngành phương tiện đi lại tại Việt Nam.

Top 5 sự kiện ngành xe 2026 ghi nhận những sự kiện tạo được dấu ấn trong năm thông qua quy mô, sức lan tỏa, khả năng kết nối cộng đồng hoặc tác động đến xu hướng của thị trường.

Top 5 nhân vật ngành xe 2026 dành cho những cá nhân có đóng góp đáng chú ý trong các lĩnh vực như chuyên môn, kinh doanh, sáng tạo nội dung hoặc xây dựng cộng đồng.

Nhóm Dấu ấn của năm 2026 mở rộng phạm vi giải thưởng tới sự kiện, nhân vật và nội dung nổi bật của ngành xe. Ảnh: BTC

Top 5 nội dung ngành xe 2026 tập trung vào những sản phẩm truyền thông và nội dung sáng tạo có sức ảnh hưởng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe.

Bên cạnh đó, Xe được yêu thích 2026 là hạng mục có tính tổng hợp, phản ánh mức độ quan tâm và yêu thích của người tiêu dùng đối với các mẫu xe xuyên suốt mùa giải.

Chuỗi hoạt động đồng hành

Bên cạnh việc công bố hệ thống giải thưởng, CCA 2026 sẽ triển khai chuỗi hoạt động trong suốt mùa giải. Một trong những điểm đáng chú ý là Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026, nơi khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và lái thử các mẫu xe lọt Top 5 ở 4 nhóm hạng mục.

Các hoạt động Road to Car Choice Awards, chương trình truyền hình Trên Ghế trên HTV9, chuỗi Unitour tại các trường đại học và Gala trao giải tiếp tục được tổ chức nhằm kết nối người tiêu dùng, chuyên gia và các thương hiệu ô tô.

Với cách chia giải theo nhu cầu, ngân sách, xu hướng và phong cách sử dụng, CCA 2026 đặt mục tiêu cung cấp thêm một góc tham chiếu cho người mua xe thay vì đưa ra một bảng xếp hạng mang tính tuyệt đối. Thông điệp “không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất” tiếp tục là định hướng xuyên suốt mùa giải năm nay.