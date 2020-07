Cặp vợ chồng ở Sài Gòn chia sẻ kinh nghiệm chọn gói chụp ảnh cưới ngoại cảnh chỉ 7 triệu: Sẽ có phát sinh chi phí nhưng không cao, lựa chọn studio là điều quan trọng nhất

Chụp ảnh cưới là công việc đòi hỏi cặp đôi dành thời gian, công sức, sự chăm chút và cả tiền bạc. Một đám cưới có vẹn tròn trong mắt bạn bè hay không cũng có sự góp phần không hề nhỏ của một album ảnh cưới đẹp. Chính vì thế, việc tham khảo kinh nghiệm của những cặp đôi đi trước cũng là cách để bạn phòng tránh những rủi ro và biết cần lên kế hoạch như thế nào là hợp lý.

Với chị Thiên Phúc và chồng hiện đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn thì để chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình, cặp đôi này cũng dành thời gian tìm hiểu và lên kế hoạch rất chi tiết. Đặc biệt là trong việc chụp hình cưới.

Chị Thiên Phúc và chồng của mình.

"Ngay từ đầu mình đã xác định sẽ chụp ngoại cảnh thay vì studio vì mình rất thích biển. Nhưng hai vợ chồng bận bịu công việc và không có điều kiện đi xa nên đã thống nhất lựa chọn chụp ở Vũng Tàu. Lúc đầu thì hai vợ chồng nghĩ sẽ kết hợp du lịch và chụp hình cưới luôn nên đã tìm các studio uy tín ở Vũng Tàu. Nhưng do chồng mình không xin nghỉ phép nhiều ngày được nên phải chọn studio ở Sài Gòn để tiện đi về trong ngày", chị Thiên Phúc chia sẻ.

Điều đầu tiên khi chọn gói chụp ảnh cưới, chị Thiên Phúc khuyên các cặp đôi cần quan tâm tới các điều kiện cơ bản như sự nhiệt tình, có tâm với dâu rể của đội ngũ chụp ảnh và kinh phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của hai vợ chồng.

Vô tình tìm được một studio ở Sài Gòn hợp ý từ màu ảnh, cách chụp cho tới bảng giá, cặp vợ chồng trẻ đã quyết định gặp và đặt cọc luôn. Vợ chồng chị Thiên Phúc lựa chọn gói chụp pre-wedding với giá là 7 triệu đồng và được chụp ở hai địa điểm là Hồ Cốc và Vũng Tàu. Thời gian chụp ảnh là từ 5h sáng cho tới 18h chiều cùng ngày.

Với gói chụp 7 triệu đồng, cặp đôi này được chụp ở Hồ Cốc và Vũng Tàu.

"Gói chụp của mình bao gồm 2 váy cưới và 2 vest chú rể, hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện, make up đi theo trang điểm và chỉnh sửa trong suốt quá trình chụp. Ngày đi chụp có 1 photo, 1 stylist, 1 make up. Thường thì các studio sẽ cho dâu rể tự chuẩn bị 1 bộ tự do và sẽ giới hạn cảnh chụp trong phạm vi gói chụp album nhưng bên mình dâu rể thay và chụp bao nhiêu bộ và chụp bao nhiêu cảnh cũng được miễn là dâu thích nên mình thay 2 bộ tự do luôn.

Sản phẩm mình nhận được là 1 album lụa hiện đại (25*35), 1 ảnh cổng 60*90, 10 tấm hình ép lụa 13*18, 1 file slide trình chiếu trong nhà hàng".

Ngoài các chi phí trong gói album thì chị Thiên Phúc còn mất thêm chi phí di chuyển cho tài xế, phí di chuyển từ Sài Gòn ra Hồ Cốc và Vũng Tàu đi về trong ngày. Tổng chi phí hết 1,8 triệu đồng.

Vì cơ thể khá đầy đặn nên chị Thiên Phúc cũng hơi khó khăn trong việc chọn váy cưới. Nhưng vì thích mặc váy đuôi cá nên chị đã thuê thêm ở shop dạng bigsize với giá 800.000 đồng. Vì không lấy váy bên studio nên chị đã được tặng thêm 1 tấm ảnh cổng và in 50 tấm hình ép lụa nữa.

Chị Thiên Phúc thuê thêm một chiếc váy cưới bigsize với giá 800.000 đồng.

"Chụp ngoài trời quan trọng là không khí phải thoải mái. Dâu rể cứ việc lên ý tưởng rồi nhờ ekip hỗ trợ. Đừng ngại tạo dáng theo ý mình vì đa phần các cặp dâu rể đều là người không chuyên nên nhiếp ảnh sẽ hỗ trợ rất nhiệt tình. Riêng với vợ chồng mình thì lại không thích chụp ảnh theo kiểu cũ mà thích quậy quậy và lầy lội một chút.

Cả ekip đã hỗ trợ vợ chồng mình rất nhiều. Buổi chiều chụp đã hơi đuối mà anh thợ còn hỏi muốn chụp tối rồi mới về hay không nhưng cả hai vợ chồng đều có lịch đi làm sớm nên 6h tối cả ekip đã lên đường về. Album trả về mình hầu như không cần chỉnh sửa gì, chỉ chính dáng của cô dâu một chút nên mình khá hài lòng với gói chụp ảnh cưới này".

Ngoài những thông tin bổ ích trên, chị Thiên Phúc cũng lưu ý dâu rể cần chuẩn bị trước khi chụp một sức khỏe tốt vì lịch trình chụp ảnh sẽ phải di chuyển nhiều dưới thời tiết nắng mưa bất thường. Chưa kể biểu cảm khi chụp ảnh phải thoải mái, tự nhiên. Tốt nhất là dâu nên lên ý tưởng trước khi chụp và trao đổi trước với ekip để được hỗ trợ tốt nhất.

Lựa chọn được một ekip chụp hình tốt không chỉ giúp ngày chụp thêm vui vẻ thoải mái và còn giúp album khi nhận về hoàn hảo hơn. Chính vì thế cặp đôi nên tìm hiểu thật kỹ về studio mà mình chọn. Tốt nhất nên xem đánh giá của khách hàng, tham khảo các album của khách xem có hợp với ý tưởng và phong cách mình thích hay không. Tránh xem các album cho người mẫu vì thần thái và dáng vóc sẽ khác xa nhau rất nhiều. Ngoài ra, cần hỏi kỹ giá chụp bao gồm các dịch vụ gì trước khi quyết định đặt cọc nữa.