Cặp sao bị đồn hẹn hò công khai "đánh dấu chủ quyền" giữa lễ trao giải, ai nấy đòi yêu thật

Lễ trao giải MBC Drama Awards 2023 đã diễn ra thành công vào tối 30/12 với điểm nhấn là sự thành công vang dội của ekip Người Yêu Dấu với 9 chiếc cúp được mang về. Bên cạnh niềm vui này của ekip Người Yêu Dấu thì còn một chủ đề hot không kém sau khi chương trình lên sóng, đó là cặp đôi Lee Se Young - Bae In Hyuk của bộ phim Hôn Nhân Hợp Đồng. Hai người có trong danh sách đề cử Cặp đôi đẹp nhất, đáng tiếc khi họ không được vinh danh.

Lý do khiến Lee Se Young và Bae In Hyuk được chú ý dù trượt giải Cặp đôi là vì hành động "đánh dấu chủ quyền" gây bất ngờ của nhà gái. Cụ thể khi được MC chương trình hỏi về việc năm ngoái có phải Se Young đã thắng giải cặp đôi cùng Lee Jun Ho (phim Cổ Tay Áo Màu Đỏ) không, cô đã lập tức trả lời đầy hài hước: "Bây giờ tôi đã kết hôn với một người đàn ông khác rồi", sau đó nắm tay Baek In Hyuk. Hành động này khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ngay cả Bae In Hyuk cũng sửng sốt và ngại ngùng trước độ bạo của bạn diễn. Kim Sung Joo, MC của chương trình, sau đó cũng cho biết thêm: "Họ nắm tay nhau thật chặt khi nói chuyện".

Bae In Hyuk cũng sốc trước tuyên bố của Lee Se Young

Sau đó cũng tích cực hợp tác với cô nàng

Lee Se Young "khẳng định chủ quyền" với "chồng mới"

Hành động thú vị của Lee Se Young chẳng biết là có ẩn ý gì không hay chỉ để mang lại tiếng cười nhưng khán giả vẫn vô cùng phấn khích bởi trước đó, cô và Bae In Hyuk được chú ý bởi mối quan hệ vô cùng thân thiết. Họ có những tương tác đáng yêu từ trên phim đến hậu trường, thậm chí Lee Se Young bạn diễn nữ mà Bae In Hyuk đăng nhiều ảnh nhất trên trang cá nhân. Những điều này làm rộ lên tin đồn phim giả tình thật và pha "khẳng định chủ quyền" của Lee Se Young càng khiến khán giả tin tưởng rằng giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt nào đó.



Nguồn ảnh: MBC