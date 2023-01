Cập nhật tình hình yêu đương của nhóm bạn thân đình đám Kbiz: Trong khi Song Joong Ki cưới lần 2 thì hai nhân vật này vẫn cực "bí ẩn"

Nhắc đến Song Joong Ki, ngoài những vai diễn đình đám, sự giàu có và danh tiếng ngôi sao hạng A thì khán giả còn nhớ tới hội bạn thân toàn những "cực phẩm Kbiz" của anh. Người hâm mộ Kbiz không còn xa lạ gì với nhóm bạn thân đình đám gồm những cái tên: Song Joong Ki, Lee Kwang Soo, Jo In Sung, D.O. (Do Kyung Soo), Kim Woo Bin.

Họ đều là những nam thần của làng phim ảnh xứ Hàn, sở hữu sự nghiệp đỉnh cao bao người ngưỡng mộ và tình bạn này đã gắn bó nhiều năm qua. Thế nhưng, nói về đường tình duyên thì mỗi thành viên trong hội bạn này lại có câu chuyện không ai giống ai: Người đã kết hôn tới lần thứ 2, người chưa từng xuất hiện tin đồn hẹn hò.

Song Joong Ki

Lùm xùm tình ái lớn nhất của tài tử "Hậu duệ mặt trời" có lẽ là cuộc ly hôn vợ cũ Song Hye Kyo. Sau đổ vỡ hôn nhân, anh hoàn toàn kín tiếng trong chuyện đời tư và chỉ tập trung vào các dự án phim ảnh.

Cho đến cuối tháng 12/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki đang có quan hệ tình cảm với bạn gái người Anh tên Katy Louise Saunders. Nhanh chóng sau đó, phía nam diễn viên chính thức xác nhận thông tin này.

Theo một số nguồn tin bên lề, cả hai đã tìm hiểu nhau khoảng 1 năm trước khi công khai. Bạn gái là giáo viên dạy tiếng Ý cho Song Joong Ki khi anh quay phim Vincenzo năm 2021. Cô cũng thường xuyên đồng hành cùng nam diễn viên trong một số lịch trình và cùng anh đến dự đám cưới bạn bè.

Ngày 30/1/2023, Song Joong Ki chính thức xác nhận đã đăng ký kết hôn cùng bạn gái người Anh và chuẩn bị đón con đầu lòng. Theo truyền thông Hàn, cặp đôi đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

Lee Kwang Soo

"Hoàng tử châu Á" đang có một chuyện tình vô cùng ngọt ngào và viên mãn bên bạn gái Lee Sun Bin. Trước khi hai người thành đôi, chính Lee Sun Bin đã từng bày tỏ khi tham gia chương trình Running Man rằng Lee Kwang Soo chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô.

Chẳng cần Dispatch hay bất cứ trang tin nào tung ảnh hoặc nghi vấn, "chính chủ" Lee Kwang Soo đích thân công bố chuyện yêu đương của mình vào ngày cuối cùng của năm 2018. Phía công ty quản lý xác nhận rằng, cả hai đã ở bên nhau được 5 tháng trước khi chính thức công khai. Thời điểm đó, người hâm mộ của Lee Kwang Soo còn nói đùa rằng anh đã "phản bội" Dispatch.

Bên nhau đến nay đã gần 5 năm nhưng Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin vô cùng kín tiếng, số lần hai người bị bắt gặp hẹn hò chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bù lại, cho đến bây giờ, cả hai vẫn cực hạnh phúc và khiến fan "quắn quéo" mỗi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Sun Bin từng chia sẻ trên truyền hình rằng: "Điều lạ lùng là tôi thích anh ấy bởi cách tranh luận của chúng tôi cũng rất phù hợp với nhau, không phải là sự gay gắt, nó mang đến cho tôi sự thích thú và niềm vui". Nữ diễn viên cũng không ngại khẳng định khi phỏng vấn rằng Lee Kwang Soo chính là một nửa hoàn hảo của cô.

Jo In Sung

Khác với hai cậu bạn thân, Jo In Sung vẫn là một quý ông độc thân đắt giá của làng giải trí xứ Hàn ở thời điểm hiện tại. Nhiều năm qua, chuyện yêu đương của nam diễn viên là một dấu hỏi cực lớn với truyền thông lẫn khán giả.

Rất nhiều người tò mò lý do đến nay tài tử đình đám này vẫn lẻ bóng. Jo In Sung từng chia sẻ: “Hình ảnh diễn viên Jo In Sung không hề có lợi trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ bạn gái mình cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi hẹn hò chứ không phải thân phận tuyệt vời gì. Mọi người hay nói rằng tôi có thể dễ dàng gặp gỡ các cô gái nhưng sự thật không phải vậy. Một mối quan hệ không có áp lực mới tốt cho nửa kia. Nếu ai đó trở thành bạn gái của tôi, họ có thể rất khổ sở chỉ vì tôi là Jo In Sung".

Chuyện tình duy nhất của Jo In Sung được biết đến là với nữ diễn viên Kim Min Hee. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2013 nhưng đến năm 2014 đã xác nhận chia tay.

D.O. (Do Kyung Soo)

Thành viên nhóm EXO - nam diễn viên thực lực của làng phim ảnh Hàn Quốc đã gia nhập làng giải trí từ năm 2012 nhưng đến nay gần như không vướng phải bất cứ tin đồn hẹn hò nào. Tất cả những gì công chúng biết về D.O. là hoạt động âm nhạc với nhóm EXO và năng lực diễn xuất được công nhận khi lấn sân sang điện ảnh.

Lần hiếm hoi đề cập đến vấn đề yêu đương trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, D.O. cho biết anh không có thời gian nghĩ đến chuyện hẹn hò: "Sẽ rất tốt để hẹn hò nhưng tôi có rất nhiều việc phải làm mà thậm chí tôi còn không thể tưởng tượng được thời gian để hẹn hò. Và tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi tôi bận rộn vì tôi là người của công chúng mà".

Kim Woo Bin

Nam diễn viên "Người thừa kế" có một chuyện tình khiến bao người ngưỡng mộ với nữ diễn viên Shin Min Ah. Hai người xác nhận hẹn hò vào năm 2015, trở thành một trong những cặp tình nhân đẹp đôi nhất ngành giải trí nhưng họ cũng rất kín tiếng khi yêu đương. Cặp đôi hạn chế chia sẻ về đối phương trước truyền thông, những lần netizen thấy họ hẹn hò đều qua ảnh chụp vội của người hâm mộ khi bắt gặp.

Công chúng nể phục nhất ở cặp đôi này là khi Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư vòm họng vào năm 2017, phải bỏ toàn bộ công việc để tập trung chữa bệnh hiểm nghèo thì bạn gái Shin Min Ah luôn đồng hành cùng anh.

Điều mà nhiều khán giả mong đợi nhất ở thời điểm này chính là một đám cưới của cặp đôi.