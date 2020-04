Cập nhật dịch Covid-19: Số người chết tại Pháp vượt qua 15.000, Thái Lan báo cáo ca tử vong đầu tiên do lây nhiễm Covid-19 từ tử thi

Đến 6h, ngày 15/4, Việt Nam ghi nhận thêm 01 trường hợp mắc SARS-CoV-2. Hiện tổng số người mắc Covid-19 trên cả nước là 267 ca, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,9% và 107 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,1%.

Trên thế giới, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã lên tới gần 2 triệu người và Mỹ tiếp tục là điểm dịch nóng nhất với trên 25.000 thiệt mạng. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến sáng 15/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu là 1.996.969 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 126.538 người, số bệnh nhân đã hồi phục là 478.326, trong khi vẫn còn 51.595 bệnh nhân nặng cần chăm sóc đặc biệt.

Khẩu trang trong một cửa hàng sau khi chính phủ Áo nới lỏng các hạn chế cách ly tại Vienna, Áo, ngày 14 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Lisi Niesner

Mỹ dường như đang tới gần giai đoạn đỉnh dịch khi chứng kiến ngày thứ 6 liên tiếp có số người thiệt mạng vì Covid-19 ở mức trên 1.000 người

Theo số liệu kiểm đếm của Reuters, vào ngày thứ Ba (14/4), số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại Mỹ đã tăng thêm 2.349 ca, đưa tổng số người thiệt mạng lên 25.989. Với 26.294 trường hợp mắc bệnh mới được ghi nhận, tổng số người mắc bệnh tại Mỹ đã vượt qua con số 600.000 là 613.235 bệnh nhân. Như vậy, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới cả về số người mắc bệnh lẫn tử vong liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Số bệnh nhân đã hồi phục tại Mỹ là 38.721 người.

New York tiếp tục là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, chiếm trên 48% số ca mắc bệnh của toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, tổng số người nhập viện ở New York đã giảm lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch Covid-19, một dấu hiệu nữa cho thấy tiểu bang có thể đang ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hôm thứ ba (14 tháng 4).

Bang New York ghi nhận 671 ca tử vong mới, giảm 87 ca so với 24 giờ trước đó. Đây là mức giảm nhiều nhất trong một tuần dù đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 10.000 người tại tiểu bang này.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14/4 đã cho phép tiến hành xét nghiệm nước bọt để chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 đối với các trường hợp khẩn cấp. Đây là xét nghiệm với nước bọt đầu tiên nhận được sự ủy quyền sử dụng của FDA. Cho tới nay, việc tiến hành xét nghiệm được thực hiện thông qua lấy gạc mũi hoặc hầu họng.

Mọi người cổ vũ cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe bên ngoài Bệnh viện Mount Sinai West tại Upper West Side. REUTERS / Mike Segar

Vương quốc Anh hứa sẽ kiểm tra tất cả người dân và nhân viên của các viện dưỡng lão có triệu chứng Covid-19

Số người chết thực sự liên quan đến Covid-19 tại Vương quốc Anh được coi là vượt xa các ước tính được chính phủ công bố trước đây, bởi còn bao gồm các trường hợp tử vong trong cộng đồng như tại các viện dưỡng lão. Ngay cả trước những con số mới, số người chết chính thức ở Anh đã cao thứ 5 trên toàn cầu và một cố vấn khoa học cao cấp của chính phủ đã nói rằng nước này có nguy cơ trở thành nước chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu.

Số liệu hàng ngày được công bố bởi bộ y tế chỉ ghi nhận trường hợp tử vong trong bệnh viện và không bao gồm các trường hợp tử vong trong cộng đồng như viện dưỡng lão. Chính vì vậy, chính phủ Anh hứa sẽ kiểm tra tất cả người dân và nhân viên của các viện dưỡng lão có triệu chứng Covid-19 vào hôm thứ Tư tới.

Bộ Y tế nước này thông báo số ca tử vong do mắc Covid-19 là 12.107 người, tăng 778 ca so với một ngày trước đó. Trong số 393.873 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (tăng thêm 5.252 trường hợp) thì có 1.559 bệnh nhân nặng. Với 778 trường hợp, Anh là nước chứng kiến số ca tử vong mới nhiều thứ hai thế giới trong vòng 1 ngày qua.

Số tử vong hàng ngày do Covid-19 tại Italy tăng lên nhưng số ca nhiễm mới tăng chậm lại

Số ca tử vong do dịch Covid-19 tại Italy đã tăng 602 vào thứ Ba (14 tháng 4), tăng từ 566 ca ngày hôm trước. Đây là ngày tăng lần thứ hai liên tiếp kể từ Ngày 13 tháng 3. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới có dấu hiệu tăng chậm lại. Hôm qua, Italy ghi nhận thêm 2.972 ca nhiễm mới so với 3.153 hôm trước đó.

Theo báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào ngày 21 tháng 2 đã tăng lên 21.067, cao thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Số trường hợp được xác nhận mắc bệnh chính thức đã tăng lên 162.488, cao thứ ba toàn cầu sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Đất nước có nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro đang gặp khó khăn sau hơn một tháng bị cách ly toàn quốc để cố gắng kiềm chế sự lây nhiễm, với hầu hết các doanh nghiệp đóng cửa trừ những doanh nghiệp được coi là thiết yếu đối với chuỗi cung ứng của đất nước.

Nhân viên y tế kiểm tra một cư dân với COVID-19 tại một viện dưỡng lão ở Bergheim, miền đông nước Pháp. (Ảnh AP / Jean-Francois Badias)

Pháp trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có số người chết do Covid-19 vượt qua 15.000

Vào thứ ba (14 tháng 4), thêm 762 ca tử vong mới, nước Pháp đã chứng kiến con số tử vong do dịch Covid-19 vượt qua con số 15.000 kể từ khi bắt đầu bùng phát. Với 15.729 ca tử vong, Pháp trở thành quốc gia có số tử vong cao thứ tư thế giới, vượt qua ngưỡng đó sau Mỹ, Italy và Tây Ban Nha. Tốc độ tử vong này được coi là tăng nhẹ sau khi ổn định những ngày trước đó.

Số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 6.730 từ 6.821 trong 24 giờ. Đây là ngày giảm thứ 6 liên tiếp, cho thấy biện pháp cách ly toàn quốc tại nước này đã có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

Bộ Y tế Pháp cho hay, tính đến sáng 15/4, tổng số ca mắc bệnh Covid-19 trên cả nước tăng lên 143.303, tăng 6.524 trường hợp so với 1 ngày trước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến 11/5 và nhấn mạnh rằng nước Pháp "đang sống trong những ngày khó khăn".

Tây Ban Nha: Số ca nhiễm mới trong ngày giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng trước

Giới chức y tế nước này cho biết Tây Ban Nha dường như đã vượt qua đỉnh dịch sau khi ghi nhận mức tăng số ca tử vong cao nhất trong ngày (950 ca) vào ngày 2/4 vừa qua.

Tới ngày 15/4, Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 172.541 ca mắc bệnh và 18.056 trường hợp tử vong, tăng 300 ca so với ngày 14/4. Như vậy, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Italy. Nước này cũng đang cân nhắc thận trọng việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Mọi người giữ khoảng cách xã hội khi họ chờ đợi để vào siêu thị trong bối cảnh dịch COVID-19bùng phát ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Sergio Perez

Một thống đốc bang của Brazil dương tính với Sars-CoV-2

Thống đốc bang Rio de Janeiro cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã thử nghiệm dương tính với Sars-CoV-2, trở thành nhà lãnh đạo chính phủ mới nhất của Brazil mắc bệnh khi nó lan rộng khắp đất nước. Trong một video được đăng trên Twitter, Thống đốc Wilson Witzel nói rằng ông đã cảm thấy không khỏe trong những ngày gần đây với một cơn sốt và đau họng, vì vậy ông đã yêu cầu xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính vào thứ ba.

Hiện tại, Brazil ghi nhận 25.262 trường hợp mắc Covid-19 và 1.532 bệnh nhân đã tử vong.

Paraguay có thành tích tốt nhất trong việc phòng dịch Covid-19 ở khu vực Nam Mỹ

Khi đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới, Paraguay đã không chờ đợi mà áp đặt luôn biện pháp cách ly nghiêm ngặt từ đầu tháng 3, trước các nước láng giềng. Kết quả, Paraguay là nước có ít trường hợp mắc bệnh nhất trong khu vực.

Đất nước sản xuất ngũ cốc với dân số khoảng 7 triệu người chỉ có 159 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 và 7 trường hợp tử vong. Chỉ có 3 trong số những người nhiễm bệnh phải nhập viện, và 1 người được chăm sóc đặc biệt, theo dữ liệu của Bộ Y tế cung cấp.

Các thành viên của Quân đội Séc mặc đồ bảo hộ mang mẫu để kiểm tra người mắc COVID-19 tại Brno, Cộng hòa Séc, ngày 7 tháng 4 năm 2020. REUTERS / David W Cerny

Thái Lan báo cáo ca tử vong đầu tiên do lây nhiễm Covid-19 từ tử thi

Trong vòng 24h qua, Thái Lan có số ca mắc Covid-19 mới nhiều nhất khu vực. Với 34 ca mắc mới, tổng số ca mắc Covid-19 tại Thái Lan đã tăng lên 2.613 ca, trong đó có 41 trường hợp tử vong (thêm 1 trường hợp trong ngày hôm qua 14/4).

Trang Business Insider đưa tin, một nhân viên y tế tại Thái Lan đã tử vong do nhiễm Covid-19 từ thi thể bệnh nhân. Theo báo cáo đăng trên chuyên san Journal of Forensic and Legal Medicine, đây là báo cáo đầu tiên về việc nhiễm Covid-19 và tử vong liên quan đến nhân viên y tế tại một đơn vị pháp y. Quy trình khử trùng trong phòng mổ cần được áp dụng cho các đơn vị bệnh lý học và pháp y.

Lần đầu tiên Iran ghi nhận số ca tử vong trong ngày do Covid-19 ở mức 2 con số

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran thông báo trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm 1.574 ca mới, nâng tổng số ca lên 74.877 ca. Số ca tử vong là 4.683 ca, trong đó 24 giờ qua là 98 người. Cho tới ngày 14/4, tại Iran đã có tổng cộng 48.129 bệnh nhân bình phục và được xuất viện, trong khi vẫn còn 3.691 ca trong tình trạng nguy kịch. Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 ở khu vực Trung Đông.

Ấn Độ tiếp tục gia hạn việc phong tỏa cả nước

Ngày 14/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố gia hạn phong tỏa cả nước thêm 21 ngày, đến ngày 3/5, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ấn Độ đến nay đã xác nhận 10.453 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 358 ca tử vong.

Theo Reuter, Channelasia, BI