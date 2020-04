Cập nhật dịch Covid-19: Hơn 1,8 triệu người trên thế giới nhiễm bệnh và 114.194 người tử vong, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất, việc cách ly tại Pháp đã có hiệu quả

Theo bản tin 6h00 sáng của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đã có thêm 2 ca mắc mới Covid-19. Cả 2 trường hợp này đều ở Hạ Lôi, Mê Linh. Như vậy tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại là 262 ca, trong đó: 159 người từ nước ngoài chiếm 60,7%; 103 người lây nhiễm thứ phát chiếm 39,3%.

Trong khi đó, tính tới 6h sáng 13/4, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, thế giới có trên 114.194 người tử vong vì virus Sars-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), tăng 5.415 trường hợp. Tổng số người mắc bệnh là 1.852.356, tăng 72.514 ca.

Đến nay, đại dịch Covid-19 đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 423.308 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 50.776 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một người phụ nữ đeo tấm chắn bằng nhựa để bảo vệ trong đợt bùng phát Covid-19 ở quận Brooklyn của New York. REUTERS / Brendan McDermid

Mỹ vẫn là nước có số ca mắc bệnh và tử vong mới cao nhất thế giới trong vòng 24h qua

Theo một thống kê của Reuters, vào ngày thứ Bảy, Mỹ đã vượt qua Italy và trở thành quốc gia có số người chết do dịch Covid-19 được báo cáo cao nhất thế giới, ghi nhận hơn 20.000 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Ngày Chủ Nhật Phục sinh (12/4), nước Mỹ cũng thực hiện cách ly vì số người bị ảnh hưởng do đại dịch tăng lên quá nhanh. Với lệnh cách ly ở nhà trên gần như toàn quốc, nhiều người Mỹ đã tham dự lễ Phục sinh - ngày linh thiêng nhất trong Kito giáo, qua hình thức trực tuyến.

Tính đến Chủ nhật, Hoa Kỳ đã có 22.105 trường hợp tử vong và 560.402 ca nhiễm, theo một kiểm đếm của Đại học Johns Hopkins.

Bang New York, tâm dịch của "xứ sở cờ hoa", trong 24h qua ghi nhận 758 ca tử vong vì COVID-19, giảm 25 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại tiểu bang này tính đến sáng 13/4 là 9.385 ca (chiếm gần 48% số người thiệt mạng trên toàn quốc). Trong 24h qua, bang New York đã ghi nhận 758 ca tử vong vì Covid-19, giảm 25 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại tiểu bang này tính đến sáng 13/4 là 9.385 ca (chiếm gần 48% số người thiệt mạng trên toàn quốc).

Khi số người chết tăng lên, Tổng thống Donald Trump đã suy nghĩ lại về thời gian đất nước có thể bắt đầu thấy sự trở lại bình thường. Giới chức chính quyền phải cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn nếu nước Mỹ sớm chấm dứt các biện pháp giãn cách xã hội.

Số ca tử vong do hàng ngày do Covid-19 của Italy thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 3

Vào ngày Chủ nhật,số ca mắc Covid-9 mới tại Italy giảm xuống còn 4.092 so với 4.694 hôm trước, trong khi đó, số ca tử vong cũng giảm, 431 ca so với 619 ca hôm trước. Đây là số người chết hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 3 tại Italy.

Số liệu báo cáo của Cơ quan bảo vệ Dân sự cho thấy Italy đã có 156.363 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, cao thứ ba toàn cầu sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Tổng số người tử vong là 19.899 ca đã tử vong, cao thứ 2 sau Mỹ.

Có 3.343 người được chăm sóc đặc biệt vào Chủ nhật so với 3.381 vào Thứ Bảy - mức giảm hàng ngày thứ 9 liên tiếp. Trong số những người bị nhiễm ban đầu, 34.211 đã được tuyên bố đã phục hồi.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Angelo Borrelli cho biết vùng tâm dịch Lombardy, miền Bắc Italy, cũng ghi nhận dấu hiệu tích cực khi số ca tử vong và nhập viện đều giảm.

Các sĩ quan cảnh sát đứng trên đường để kiểm tra mọi người giữa lúc có sự lây lan của Covid-19 ở Catania, Ý. REUTERS / Antonio Parrinello

Nước Anh cần những máy thở phức tạp hơn

Hôm Chủ Nhật, Bộ Y tế Anh cho biết, số người chết vì Covid-19 tại nước này đã tăng lên 10.612 trên khắp các bệnh viện ở Anh sau khi mức tăng hàng ngày được ghi nhận là 737. Với số ca mới hàng ngày tăng thêm 5.288, cả nước Anh ghi nhận có 84.279 người dương tính với Sars-CoV-2. Đây là mức tăng hàng ngày cao thứ 2 trên thế giới trong 24 giờ qua, sau Mỹ.

Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, đã được xuất viện sau gần 1 tuần điều trị tại Bệnh viện St Thomas ở trung tâm thủ đô London và sẽ tiếp tục phục hồi sức khỏe tại nơi cư trú của ông ở Checkers, văn phòng của ông cho biết vào Chủ nhật. Theo lời khuyên của đội ngũ y tế, Thủ tướng sẽ không ngay lập tức trở lại làm việc. Tuy nhiên, ông cũng muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người tại St Thomas "vì sự chăm sóc tuyệt vời mà ông đã nhận được".

Chính phủ nước Anh cũng đã kêu gọi ngành công nghiệp đưa ra các mẫu máy thở mới có thể được sản xuất trên quy mô lớn trong thời gian ngắn để giúp Dịch vụ Y tế Quốc gia đối phó với sự gia tăng bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Việc cách ly tại Pháp đã có những hiệu quả

Số người chết ở Pháp do dịch Covid-19 tăng với tốc độ chậm hơn một chút vào Chủ nhật so với một ngày trước đó, cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết thêm rằng các biện pháp cách ly, hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách trong tối thiểu 1 mét, giãn cách xã hội và giảm đáng kể các liên hệ đã có những hiệu quả đầu tiên.

Tính đến sáng 13/4, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 132.591 người, cướp đi sinh mạng của 14.393 bệnh nhân (tăng 561 ca trong 24 giờ qua). Bên cạnh 27.186 người đã khỏi bệnh và ra viện, Pháp ước tính hàng chục ngàn ca nhiễm virus khác đang phải tự cách ly và điều trị bệnh tại nhà.

Các sĩ quan cảnh sát tuần tra Promenade des Anglais vắng vẻ ở Nice, vì việc cách ly được áp dụng để làm chậm tốc độ lây lan của dịch Covid-19 ở Pháp, ngày 12 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Eric Gaillard

Số ca mắc Covid-19 mới tại Tây Ban Nha tăng trở lại trong ngày Chủ nhật

Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha cho biết vào Chủ nhật, việc nới lỏng thêm việc cách ly của đất nước sẽ phụ thuộc vào những thay đổi trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19, một ngày trước khi một số công ty có kế hoạch mở lại cửa. Các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đã giúp giảm tỉ lệ tử vong lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng Tư. Số ca tử vong mới được báo cáo vào thứ Bảy là thấp nhất trong 19 ngày trong khi sự gia tăng của các trường hợp được xác nhận đã giảm một nửa so với một tuần trước.

Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, số ca mắc mới lại tăng sau 3 ngày giảm. Dữ liệu của Bộ Y tế nước này cho thấy, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.804 trường hợp mới mắc Covid-19, đưa tổng số tích lũy lên 166.831 trường hợp, trong đó có 17.209 người đã thiệt mạng.

Lần đầu tiên Đức ghi nhận số người khỏi bệnh nhiều hơn tổng số người còn mắc bệnh

Số liệu thống kê của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) cho thấy, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tính đến sáng 13/4 ở Đức là 127.854 trường hợp, trong đó có 60.300 người đã khỏi bệnh. Trong ngày 13/4, Đức ghi nhận thêm 151 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 3.022. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có bài phát biểu trên truyền hình dài 9 phút, trong đó ông kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, kiên trì và đoàn kết cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.

Một người phụ nữ quỳ gối khi cầu nguyện sau ngày Chủ nhật Phục sinh tại một giáo xứ Santa Maria de Cana, Pozuelo de Alarcon, Tây Ban Nha, ngày 12 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Sergio Perez

Châu Á ghi nhân thêm 11.453 trường hợp mới mắc Covid-19 và 405 ca tử vong, nâng tổng số mắc tại châu lục này lên 298.736 trường hợp và 11.002 người đã chết

Trung Quốc không ghi nhân số ca tử vong mới do Covid-19. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, trong 24 giờ qua, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 99 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 97 ca từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ bên ngoài lên 1.280 người. Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới nào và tới sáng 13/4, nước này chỉ có 3.339 người thiệt mạng.

Indonesia hôm Chủ nhật đã báo cáo 399 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, mức tăng hàng ngày lớn nhất cho đến nay, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên tới 4.241, theo dữ liệu được cung cấp bởi một quan chức của bộ y tế, Achmad Yurianto. Ông Yurianto cho biết cũng có 46 trường hợp tử vong mới liên quan đến dịch bệnh đường hô hấp cấp này, nâng tổng số tử vong trên cả nước lên tới 373.

Lav Agarwal, quan chức cấp cao của Bộ Y tế Ấn Độ, nói với báo chí hàng ngày rằng nước này đang chuẩn bị đầy đủ, thận trọng hơn để khắc phục sự lây lan của dịch Covid-19 và có gần 106.000 giường bệnh tại 601 bệnh viện để phục vụ cho bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng bệnh nhân. Số người nhiễm bệnh ở Ấn Độ đã tăng lên 9.205 vào Chủ nhật, tăng nhanh từ dưới 1.000 hai tuần trước. Khoảng 331 người đã chết.

Một bác sĩ kiểm tra nhiệt độ của cư dân từ Dharavi, một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á, tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 11 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Đức Phanxicô

Ở nước láng giềng Bangladesh, Thủ tướng Sheikh Hasina đã công bố gói cứu trợ trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la để giúp nông dân đấu tranh vì những hạn chế áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 12/4 thông báo, tính đến hết ngày, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 7.370 người. Trong khi đó, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Nhật Bản hiện là 123 trường hợp. Thủ đô Tokyo đã ghi nhận 166 ca bệnh mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại "ổ dịch" ở Nhật Bản lên 2.068 người.

Hàn Quốc ngày 12/4 ghi nhận số ca nhiễm mới là 332 và thêm 3 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 10.512 và 214 trường hợp.

Ở khu vực Trung Đông, số người chết vì Covid-19 ở Iran tăng thêm 117 lên 4.474 người. Cộng hòa Hồi giáo đã ghi nhận 71.686 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, phát ngôn viên của bộ y tế Kianush Jahanpur cho biết hôm Chủ nhật. Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Trung Đông. Mười nghìn ngôi mộ đã được đào trong một phần của nghĩa trang Behesht-e Zahra đang trải dài ở phía nam của Tehran để chuẩn bị cho những ca tử vong liên quan đến dịch Covid-19, hãng tin IRNA chính thức đưa tin hôm Chủ nhật.

Ngày 12/4, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho hay nước này đã ghi nhận thêm 4.789 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 97 người tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 lên 1.198 người. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 56.956 trường hợp và số người đã khỏi bệnh là 3.446.

Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của châu Phi cho biết châu lục này đến nay đã ghi nhận tổng công 13.686 ca mắc COVID-19, trong đó có 744 trường hợp tử vong.

Theo Reuters, Channelnewsasia