Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 2 triệu người trên thế giới mắc bệnh, số ca tử vong ở Mỹ vượt 30.000, bang New York ra sắc lệnh chưa từng có, tình hình dịch ở một số nước châu Âu có dấu hiệu chậm lại

Đến 6h00, ngày 16/4 Việt Nam ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm Covid-19. Như vậy, số bệnh nhân hiện tại là 268 ca, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Trong khi đó, theo số liệu đưa trên worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 84.393 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và thêm 7.939 ca tử vong mới. Tính đến sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 2.082.296 ca mắc COVID-19, trong đó 134.540 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Harris, cho biết diễn biến tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn rất phức tạp. Ở một số nước như Italy và Tây Ban Nha diễn biến dịch đang chậm lại, trong khi ở một số nước khác đang gia tăng.

Một người đàn ông đang ngồi trên cáng tại Trung tâm y tế Maimonides trong đợt bùng phát Covid-19, ở quận Brooklyn của New York. REUTERS / Caitlin Ochs

WHO tiếp tục cảnh báo về hậu quả dỡ bỏ hạn chế sớm

Sau nhiều tuần thực hiện biện pháp hạn chế để giảm mức độ lây lan cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số nước đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và hướng tới khôi phục cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo những quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế cần đợi ít nhất 2 tuần để đánh giá tác động của những thay đổi này trước khi tiến hành các bước đi tiếp theo.

Theo WHO, để giảm nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, các biện pháp hạn chế nên được từng bước dỡ bỏ, dựa trên việc đánh giá các rủi ro dịch tễ và lợi ích kinh tế xã hội. Trước đó, WHO đã cảnh báo các nước nên thận trọng về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 do tiềm ẩn nguy cơ hồi sinh "chết người" của dịch bệnh.

Một số quốc gia đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế bao gồm: Mỹ cân nhắc việc triển khai kế hoạch mở cửa trở lại các doanh nghiệp Mỹ vào thời điểm thích hợp; Đan Mạch đã bắt đầu mở cửa trở lại các trường học; Áo đã cho phép các cửa hàng nhỏ không kinh doanh thực phẩm mở cửa trở lại; Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cũng tuyên bố dỡ bỏ hạn chế đi và đến khu vực thủ đô Uusimaa; Chính phủ Ấn Độ cũng cho biết sẽ cho phép các doanh nghiệp ở nông thôn mở cửa trở lại vào tuần tới...

Người Mỹ đối mặt với "cuộc sống bình thường" mới với sắc lệnh yêu cầu đeo khẩu trang

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Tư (15 tháng Tư) rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 và ông sẽ công bố các hướng dẫn để mở lại nền kinh tế vào thứ Năm, khi số người chết của nước này đã tăng 30.000 người.

Theo thống kê của Reuters, hơn 30.800 người đã chết vì Covid-19, bệnh hô hấp do virus corona mới gây ra ở Hoa Kỳ vào chiều thứ Tư. Số ca tử vong đã tăng 2.371 so với ngày hôm trước, lập kỷ lục cho ngày thứ 2 tăng liên tiếp. Với 644.089 ca mắc Covid-19, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới cả về tổng số người nhiễm bệnh và tử vong.

Bang New York của Mỹ ngày 15/4 ghi nhận có thêm 752 ca tử vong, ít hơn ngày hôm trước 26 ca, và tổng số ca nhiễm bệnh tại đây đã vượt quá 200.000 người.

Trước tình hình dịch bệnh, các thống đốc bang Connecticut, Maryland, New York và Pennsylvania đã ban hành các sắc lệnh hoặc khuyến nghị về mức độ nghiêm trọng khác nhau, theo đó người dân được yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng để chuẩn bị cho cuộc sống hậu đại dịch. Tại buổi họp báo cập nhật tình hình, Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết ông sẽ ký lệnh yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng khi không thể đảm bảo khoảng giãn cách 2 mét với người khác. Dự kiến lệnh của ông sẽ có hiệu lực từ ngày 18/4 tới.

Một tài xế giao hàng thực phẩm đạp xe trên một con đường vắng khi sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn cầu , tại Beverly Hills, California, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Lucy Nicholson

Tình hình dịch Covid-19 ở một số nước châu Âu có dấu hiệu chậm lại

Sự bùng phát virus ở Anh có thể lên đến đỉnh điểm, nhưng quá sớm để dỡ bỏ việc cách ly

Cố vấn y tế hàng đầu của Thủ tướng Boris Johnson, Chris Whitty, cho biết hôm thứ Tư rằng còn quá sớm để tập trung vào giai đoạn tiếp theo của chính phủ. Cho đến nay, hơn 12.868 người mắc Covid-19 đã chết tại các bệnh viện của Anh, mặc dù dữ liệu chính thức mới cho thấy số người chết thực sự có thể lớn hơn nhiều. Whitty cho biết số người chết hàng ngày có thể tăng trong những ngày tới do chậm trễ trong báo cáo. Với số tử vong này, Anh là nước đứng thứ 5 trên thế giới chỉ sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha và Pháp về số người chết do Covid-19. Trên cả nước ghi nhận 98.476 ca mắc bệnh.

Pháp: Tổng số bệnh nhân hiện đang nhập viện đã giảm lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bắt đầu

Tổng cộng có 17.167 người được xác nhận đã chết ở Pháp tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, một quan chức y tế hàng đầu nói với các phóng viên, so với tổng số 15.729 người trước đó. Tổng số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quốc gia này là 147.863 người, đứng thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha và Italy.

Trong một dấu hiệu đáng khích lệ khác, tổng số người được chăm sóc đặc biệt đã giảm trong ngày thứ 7 liên tiếp, giảm 273 bệnh nhân, hiện giờ còn 6.457 bệnh nhân.

Pháp đã thực hiện việc các biện pháp hạn chế trên cả nước từ ngày 17 tháng 3 trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, chỉ với những chuyến đi thiết yếu mới được cho phép. Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Hai nói rằng dịch bệnh "đang bắt đầu ổn định" ở Pháp và thêm vào đó việc cách ly có thể bắt đầu được giảm bớt từ ngày 11 tháng Năm.

Nhân viên y tế, mặc bộ đồ bảo hộ và đeo khẩu trang, làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Franco-Britannique ở Levallois-Perret gần Paris. REUTERS / Benoit Tessier

Italy: Các trường hợp mắc bệnh mới tiếp tục chậm lại

Số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Italy đã tăng 578 vào thứ Tư (15 tháng Tư), giảm từ 602 ngày hôm trước, trong khi số ca mắc mới đã giảm xuống 2.667 so với 2.972 trước đó. Đây là số ca mắc mới là thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 3 nhưng tỷ lệ tử vong hàng ngày vẫn ở mức cao.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, kể từ khi dịch bùng phát vào ngày 21 tháng 2, tính đến nay, tổng số người chết tại Italy đã tăng lên 21.645, cao thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Số trường hợp được xác nhận chính thức đã tăng lên 165.155, cao thứ 3 toàn cầu sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha: Số người chết hàng ngày đã giảm

Tại Tây Ban Nha, số ca tử vong do mắc bệnh Covid-19 trong 24 giờ qua tiếp tục giảm. Tính tới ngày 15/4, quốc gia châu Âu này ghi nhận 18.708 ca tử vong do mắc COVID-19, trong khi tổng số người nhiễm bệnh là 177.634.

Tây Ban Nha đã là một trong những quốc gia thực hiện việc kiểm tra hàng ngày nhiều nhất. "Hơn 20.000, và chúng tôi đang tăng số lượng", Thủ tướng Pedro Sanchez nói với hi vọng Tây Ban Nha bắt đầu mở lại nền kinh tế sau khi bị cách ly.

Đức mở lại một phần các cửa hàng vào tuần tới và các trường học từ ngày 4 tháng 5

Thủ tướng Angela Merkel cho biết, Đức đã đạt được một thành công mong manh trong cuộc chiến chống lại Covid-19 và sẽ thực hiện các bước nhỏ trong việc nới lỏng cách ly. Theo thỏa thuận hôm thứ Tư, các nhà bán lẻ có cửa hàng lên tới 800 mét vuông sẽ được phép mở vào tuần tới, cùng với các đại lý xe hơi và xe đạp, và các nhà sách, mặc dù họ phải thực hiện các quy tắc vệ sinh xã hội nghiêm ngặt.

Các trường sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày 4 tháng 5, trong đó ưu tiên cho sinh viên năm cuối. Các thợ làm tóc cũng có thể mở cửa trở lại từ ngày 4 tháng 5. Chính phủ liên bang và tiểu bang đã khuyến khích mạnh mẽ người Đức đeo mặt nạ trên phương tiện giao thông công cộng và khi đi mua sắm.

Cùng ngày, Đức ghi nhận thêm 97 ca tử vong do mắc COVID-19, đưa số ca tử vong tại nước này lên 3.592. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 133.456, tăng 1.246 trường hợp so với ngày 14/4.

Những người đeo mặt nạ bảo vệ đi bộ trên đường sau khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho thủ đô và một số quận sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại quận Sugamo, khu vực phổ biến của người già Nhật Bản, ở Tokyo, Nhật Bản ngày 15 tháng 4 , 2020. REUTERS / Issei Kato

Tính tới ngày 16/4, châu Á ghi nhận 333.243 trường hợp mắc Covid-19 và 12.068 ca tử vong

Nhật Bản kêu gọi công dân ở nhà

Nhật Bản, nơi chỉ kiểm tra những người có triệu chứng của Covid-19, cho đến nay đã ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm, bao gồm cả hành khách bị nhiễm virus trên tàu du lịch, với gần 200 người chết.

Nhật Bản đã chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt là ở Tokyo. Chính phủ đã phản ứng bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 6 khu vực khác bao gồm Osaka và mục tiêu cắt giảm tương tác giữa người dân với 70%.

Các biện pháp bao gồm yêu cầu mọi người cách ly và các doanh nghiệp đóng cửa. Người phát ngôn của chính phủ, Chánh văn phòng Nội các Yoshi DA Suga, kêu gọi mọi người hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp chính phủ đạt được mục tiêu.

Malaysia: Mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế

Vào thứ Tư (15 tháng Tư), Malaysia đã báo cáo 85 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế vi-rút vào ngày 18 tháng 3, đưa tổng số ca nhiễm lên 5.072. Bộ y tế cũng báo cáo một trường hợp tử vong mới, với tổng số 83 trường hợp tử vong cho đến nay.

Malaysia đã có số ca nhiễm bệnh được xác nhận cao nhất ở Đông Nam Á nhưng đã bị các nước láng giềng Philippines và Indonesia vượt qua trong tuần này. Số ca mắc mới ở nước này đã giảm xuống dưới 3 chữ số sau gần một tháng thực thi Lệnh kiểm soát chuyển động (MCO), tổng giám đốc y tế Noor Hisham Abdullah nói.

Người qua đường mặc đồ bảo hộ chờ đợi để làm thủ tục tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, trong lệnh kiểm soát di chuyển do sự bùng phát của COVID-19, tại Sepang, Malaysia ngày 14 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Lim Huey Teng

Ấn Độ, Pakistan tìm cách mở lại một phần hoạt động kinh tế

Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ đã ra lệnh cho dân số 1,3 tỷ người phải ở trong nhà thêm 19 ngày sau khi khóa chặt 3 tuần, vì điều quan trọng là phải cứu sống giữa đại dịch. Nhưng ông nói rằng ông cảm thấy nỗi đau của người nghèo và vào thứ Tư, cơ quan có thẩm quyền nước này đã đưa ra các hướng dẫn cho phép nối lại thương mại và công nghiệp ở vùng nội địa, ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Theo đó, Ấn Độ sẽ cho phép các ngành công nghiệp ở nông thôn mở cửa trở lại vào tuần tới, cũng như nối lại các hoạt động trang trại để giảm bớt áp lực cho hàng triệu người bị ngừng hoạt động trong trận chiến Covid-19.



Cho tới hiện tại, Ấn Độ xác nhận 12.370 trường hợp tử vong do Covid-19, trong đó có 422 người đã tử vong.

Nước láng giềng Pakistan, nước cũng tuyên bố gia hạn thêm 2 tuần để ngăn chặn virus và cho biết họ sẽ mở lại hoạt động xây dựng nhằm cung cấp một huyết mạch cho số lượng lớn nhất của người dân sau nông nghiệp.

Các ngành công nghiệp xuất khẩu, như hàng may mặc, cũng sẽ được phép bắt đầu sản xuất, Bộ trưởng Công nghiệp Hammad Azhar cho biết thêm rằng chính phủ đã đưa ra đánh giá về các ngành dễ bị nhiễm bệnh nhất.

Tính tới ngày 15/4, Pakistan có 6.383 người dương tính với SARS-CoV-2 và 111 người đã chết.

Tại Trung Đông, số ca nhiễm tiếp tục tăng cao

Ngày 15/4, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết, trong 24h qua, nước này đã phát hiện thêm 4.281 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 69.392 trường hợp. Ngoài ra, cùng ngày Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ghi nhận thêm 115 người tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong tính đến nay lên 1.518 người.

