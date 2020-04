Cập nhật dịch Covid-19 ngày 12/4: Mỹ vượt qua Italy trở thành nước có số ca tử vong cao nhất thế giới, bệnh viện Thái Lan trang bị nón ngăn giọt bắn mini cho trẻ sơ sinh

Tiếp tục thêm một buổi sáng Việt Nam không ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 mới. Bộ Y tế cho biết, tính đến 0h, ngày 12/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới, hiện tại vẫn là 258 ca. Ngày 11/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm Covid-19.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế các tỉnh thành phố đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm cho phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo có thể xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại chỗ.

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 12/4 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.776.936 người mắc bệnh và 108.737 người tử vong. Số người bình phục sau chữa trị là 402.010 và 50.402 bệnh nhân nặng vẫn đang được điều trị tích cực.

Một dấu hiệu hỗ trợ cho Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, người đã ở bệnh viện kể từ thứ Hai khi sự lây lan của Covid-19 tiếp tục, tại Swynnerton, Anh, ngày 9 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Carl Recine

Hoa Kỳ ghi nhận số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới

Vào thứ Bảy (11 tháng Tư), Hoa Kỳ đã vượt qua Ý là quốc gia có số người chết vì Covid-19 được báo cáo cao nhất, vượt qua cả Italy, theo một thống kê của Reuters.

Hoa Kỳ đã chứng kiến số người chết cao nhất từ trước đến nay trong đại dịch với khoảng 2.000 ca tử vong mỗi ngày được báo cáo trong bốn ngày qua liên tiếp, phần lớn trong số họ ở và xung quanh thành phố New York. Tính tới ngày 11/4, số liệu báo cáo cho thấy Mỹ đang là quốc gia có số bệnh nhân mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới với 531.257 ca mắc và 20.555 ca tử vong. Mỹ cũng là nước đầu tiên trên thế giới ghi nhận tới trên 2.300 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ và đã vượt qua Italy trở thành nước có số ca tử vong nhiều nhất.

Tại New York vào thứ Bảy, thống đốc bang và thị trưởng thành phố New York đã tham gia vào một cuộc đấu tranh mới để chống lại virus Sars-CoV-2 gây dịch hô hấp cấp Covid-19. Vào sáng thứ bảy, Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố rằng các trường công lập ở Thành phố New York sẽ không mở cửa trở lại vào ngày 20 tháng 4 mà sẽ tiếp tục học online đến hết năm học. Thành phố sẽ tiếp tục cung cấp máy tính bảng cho những gia đình không có điều kiện lo cho con cái. Các nhân viên bưu điện và cảnh sát sẽ mang đến tận nhà cho học sinh.

Số tử vong do Covid-19 ở Anh gần 10.000

Nước Anh hiện đã báo cáo 9.875 trường hợp tử vong do đại dịch Covid-19, là quốc gia đứng thứ 5 trên toàn cầu. Hôm thứ bảy vừa rồi là ngày thứ hai nước Anh chứng kiến số người chết đã tăng hơn 900.

Hơn 78.991 người ở Anh đã thử nghiệm dương tính với virus Sars-CoV-2, trong đó có thủ tướng Anh Vladimir Johnson, người đang trong giai đoạn đầu phục hồi tại bệnh viện sau khi trải qua 3 đêm chăm sóc đặc biệt. Downing Street cho biết ông Johnson tiếp tục có những tiến bộ rất tốt, nhưng bộ trưởng nội vụ Priti Patel nói rằng điều quan trọng là ông phải mất thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Trọng tâm chính của chính phủ trong những ngày gần đây đã cố gắng đảm bảo người Anh tuân thủ các lệnh ở nhà và cấm các cuộc tụ họp xã hội, đặc biệt là vào cuối tuần lễ Phục sinh.

Đội cứu hộ Pháp mặc đồ bảo hộ chở bệnh nhân lên cáng từ bệnh viện Mulhouse trước khi được đưa lên trực thăng, ngày 23 tháng 3 năm 2020. REUTERS / Christian Hartmann

Số trường hợp tử vong do Covid-19 của Pháp tăng lên gần 14.000

Số người chết của Pháp do dịch Covid-19 tăng lên 13.832 vào thứ Bảy, nhưng số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, làm tăng hy vọng rằng việc cách ly trên toàn quốc đang ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 6.883 từ 7.004 một ngày trước đó, giảm gần 2%, trong khi số người trong bệnh viện hầu như ổn định ở mức 31.320, chỉ tăng 53 hoặc 0,2%, dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy.

Với 4.785 người mắc mới, Pháp ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 là 129.654 bệnh nhân. Giám đốc bộ y tế của Jer, Jerome Salomon nhắc nhở người dân Pháp cần phải cảnh giác vì tất cả đang đối mặt với một dịch bệnh lớn và có nhiều người chết ở một mức độ chưa từng thấy.

Tây Ban Nha đưa ra các hướng dẫn cho những người trở lại làm việc tỉ lệ tử vong do Covid-19 đã chậm lại

Trong ngày thứ Bảy, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 4,754 người dương tính với Sars-CoV-2 và 525 người tử vong, nâng tổng số người mắc và tử vong trên cả nước lần lượt là 163.027 người (cao thứ 2 thế giới) và 16.606 người chết, cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Italy. Đây là mức tăng tử vong trong một ngày liên quan đến Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 3.

Hầu hết người Tây Ban Nha đã bị cách ly tại nhà kể từ giữa tháng 3, chỉ có các doanh nghiệp trong các lĩnh vực được coi là chiến lược quan trọng được phép hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy, chính phủ Tây Ban Nha đã đề ra các hướng dẫn cho những người trở lại làm việc dưới sự nới lỏng các hạn chế cách ly. Từ thứ Hai, một số ngành công nghiệp khác như xây dựng và sản xuất sẽ được phép khởi động lại, cho phép hàng ngàn người trở lại làm việc.

Theo hướng dẫn do văn phòng thủ tướng ban hành hôm thứ Bảy, các công ty trở lại làm việc phải cung cấp thiết bị bảo vệ phù hợp và đảm bảo nhân viên có không gian cách nhau ít nhất 2 mét. Trong bối cảnh lo ngại có thể còn quá sớm để bắt đầu tháo gỡ các biện pháp cách ly, tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska đã tìm cách hạ thấp sự thay đổi trong các quy tắc.

Những người vô gia cư nghỉ ngơi bên trong các căn hộ tại một nơi trú ẩn tạm thời, tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Lim Huey Teng / Files

Số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 và các trường hợp mắc mới tại Italy tăng cao hơn

Số trường hợp tử vong do dịch Covid-19 ở Ý đã tăng 619 vào thứ Bảy (tăng so với 570 ngày hôm trước) và số ca mắc mới đã tăng lên 4.694 so với 3.951 hôm trước đó. Đây là mức tăng cao nhất cả về số người chết và số người mắc mới tại quốc gia này kể từ ngày 6 tháng 4.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, tổng số người chết kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Italy vào ngày 21 tháng 2 đã tăng lên 19.468, ngang với Hoa Kỳ, quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19 cao nhất thế giới. Số trường hợp được xác nhận chính thức đã tăng lên 152.271, cao thứ 3 toàn cầu sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Có 3.381 người được chăm sóc đặc biệt vào Thứ Bảy so với 3.497 vào Thứ Sáu - mức giảm hàng ngày thứ tám liên tiếp. Trong số những người bị nhiễm ban đầu, 32.534 đã được tuyên bố đã phục hồi so với 30.455 một ngày trước đó.

Châu Á ghi nhận thêm hơn 11.000 ca mắc Covid-19 mới và thêm 361 trường hợp tử vong

Ngày 11/4, Thái Lan xác nhận thêm 45 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong do dịch bệnh này, nâng tổng số mắc trên cả nước lên 2.518 ca và 35 ca tử vong. Thủ đô Bangkok là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất, trong khi khi tỷ lệ lây nhiễm cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Phuket. Theo tờ Huffpost, một số bệnh viện công tại Thái Lan đã chia sẻ hình ảnh những em bé sơ sinh đội một chiếc nón có tấm nhựa chắn trước mặt nhằm bảo vệ các bé trước dịch bệnh Covid-19.

Một em bé tại bệnh viện Thái Lan được đội nón che giọt bắn.

Cơ quan y tế Malaysia đã báo cáo Malaysia có thêm 184 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 vào Thứ Bảy (11 tháng Tư), nâng tổng số tích lũy lên 4.530, con số cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á. Dữ liệu mới nhất bao gồm 3 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người tử vong từ khi bắt đầu dịch lên 73 người.

Iran cảnh báo về đợt bùng phát thứ hai của dịch Covid-19. Tổng thống Hassan Rouhani kêu gọi người Iran tiếp tục tôn trọng các biện pháp để bảo vệ chống lại dịch Covid-19 khi các hoạt động kinh doanh rủi ro thấp của Hồi giáo được nối lại ở hầu hết các nước vào thứ Bảy, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin.

Các cơ quan y tế đã nhiều lần phàn nàn rằng nhiều người Iran đã bỏ qua các lời kêu gọi ở nhà, đồng thời cảnh báo về đợt bùng phát thứ hai. Số người chết ở Iran đã lên tới 4.357 với 70.029 trường hợp nhiễm bệnh.

Singapore báo cáo cái chết thứ 8 liên quan đến Covid--19, 191 trường hợp mới. Singapore đã báo cáo 191 trường hợp COVID-19 mới vào Thứ Bảy (11 tháng Tư), đưa tổng số trường hợp lên 2.299. Trong số các trường hợp mới, 52 được liên kết với các cụm đã biết trong khi 20 được liên kết với các trường hợp trước đó. 119 còn lại không có liên kết đến các trường hợp trước đó, chờ theo dõi liên lạc. Không có trường hợp nhập khẩu.

Ấn Độ chuẩn bị gia hạn cách ly toàn quốc. Bộ trưởng của bang Delhi cho biết hôm thứ Bảy rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định gia hạn cách ly toàn quốc để hạn chế sự lây lan của Covid-19, nhưng chính phủ liên bang đã không xác nhận quyết định này. Chính phủ của Modi chỉ nói rằng họ vẫn đang xem xét các yêu cầu của các bang và họ hầu như muốn gia hạn thêm 2 tuần cho việc khóa máy 21 ngày, dự kiến kết thúc vào thứ Ba. Theo báo cáo, Ấn Độ ghi nhận 8.446 ca mắc Covid-19, trong đó có 288 trường hợp đã tử vong.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang có thể tái sử dụng tại Raffles Place. (Ảnh: Gaya Chandramohan)

Tại Trung Đông, tình hình ở Iran vẫn nghiêm trọng nhất

Với mức tăng hơn 1.800 người trong ngày, cho đến ngày 11/4, Iran xác nhận có 70.029 người dương tính với Sars-CoV-2 và 4.357 người đã chết (thêm 125 người chết trong ngày hôm qua). Giới chức y tế nước này cho biết nhiều người dân vẫn chưa nghiêm túc tuân thủ quy định ở nhà để phòng chống dịch Covid-19. Lo ngại về nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát tại nước này, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi người dân nước này tuân thủ các quy định y tế về phòng chống dịch COVID-19 để tự bảo vệ mình khi mà các hoạt động kinh tế "có nguy cơ lây nhiễm thấp" sẽ được nối lại ở phần lớn nước này (trừ thủ đô Tehran) từ ngày 11/4.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca ngày 11/4 xác nhận thêm 5.138 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 95 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tổng số ca được xác nhận mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã là 52.167 trường hợp, trong đó có 1.101 người tử vong.

