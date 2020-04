Cập nhật dịch Covid-19: Thế giới có hơn 95.000 người tử vong, số người chết tại Mỹ cao thứ 2 thế giới, một số nước có dấu hiệu giảm nhẹ ca mắc mới

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h, ngày 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19, số ca mắc vẫn là 255 trường hợp. Dự kiến hôm nay sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cũng tính tới thời điểm này, thế giới có trên 95.678 người tử vong vì virus Sars-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tổng số người mắc lên tới 1.602.899 người, trong đó có 355.671 bệnh nhân đã hồi phục, 49.148 người trong tình trạng nghiêm trọng được điều trị đặc biệt.

Mỹ tiếp tục là "điểm nóng" dịch Covid-19 lớn nhất trên thế giới, tổng số tử vong cao thứ 2 thế giới, số ca nhập viện tại New York giảm

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 33.536 (tăng hơn 4.000 người so với hôm qua), tăng tổng số người mắc bệnh lên 468.566 người. Số người tử vong thêm là 1.893, đưa tổng số ca tử vong lên 16.684 nạn nhân, cao thứ 2 thế giới sau Ital. Trong khi 25.316 bệnh nhân đã được điều trị phục hồi thì vẫn còn 10.011 người đang cần điều trị đặc biệt vì bệnh nghiêm trọng.

Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân đã chết sang một chiếc xe tải đông lạnh làm nhà xác thay đồ tại Trung tâm bệnh viện Brooklyn ở thành phố New York. Angela Weiss / AFP

New York là bang hứng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Thống đống bang New York Andrew Cuomo cho biết trong vòng 24 giờ qua, New York New York đã ghi nhận mức cao kỉ lục số ca tử vong mới trong một ngày là 799 người vào thứ Năm (ngày 9 tháng 4). Tuy nhiên, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết tỷ lệ nhập viện tiếp tục giảm, điều này là một tín hiệu cho thấy các biện pháp giãn cách đã phát huy hiệu quả.

Vào thứ Hai, ông Cuomo đã gia hạn việc đóng cửa các trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu trên toàn tiểu bang cho đến ngày 29 tháng Tư để giúp ngăn chặn tỷ lệ nhiễm trùng gia tăng trở lại. Ông cảnh báo rằng có thể có một làn sóng mắc bệnh thứ hai và cho biết còn quá sớm để nói khi nào thành phố có thể được mở cửa trở lại. Các bệnh viện dã chiến tạm thời được thành lập tại một trung tâm hội nghị, ở công viên Trung tâm, trên một con tàu quân sự và tại nhà của quần vợt US Open, để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân.

Italy tăng cả về số trường hợp mắc mới lẫn tử vong mới

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, số ca tử vong do dịch Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 610 người vào thứ Năm (ngày 9/4) và 4.204 người mắc mới. Như vậy, tính đến nay, tổng số người chết kể từ khi dịch bùng phát tại Italia vào ngày 21 tháng 2 đã tăng lên 18.279, cao nhất thế giới. Số trường hợp được xác nhận đã tăng lên 143.626, cao thứ 3 toàn cầu sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Có 3.605 người được chăm sóc đặc biệt vào Thứ Năm so với 3.693 vào Thứ Tư - lần giảm thứ sáu liên tiếp hàng ngày cung cấp một số tin tốt mặc dù sự gia tăng trong các trường hợp mới và tử vong.

Cũng trong ngày 9/4, Italy đã có thêm 4 bác sĩ tử vong vì dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số bác sĩ tử vong lên 100 trường hợp. Tổng số nhân viên y tế của Italy bị nhiễm bệnh lên tới 12.681 trường hợp bao gồm bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, lái xe cứu thương và các nhân viên hỗ trợ.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố Italy có thể bắt đầu nới lỏng dần một số biện pháp hạn chế hiện đang được áp đặt nhằm ngăn chặn Covid-19 trước cuối tháng 4 nếu sự lây lan dịch bệnh tiếp tục chậm lại.

Một bác sĩ kiểm tra các thiết bị y tế của một bệnh nhân tại một đơn vị chăm sóc đặc biệt, điều trị cho bệnh nhân Covid-19, tại bệnh viện Casal Palocco gần Rome, Ý. Alberto PIZZOLI / AFP

Số người chết trong bệnh viện do Covid-19 của Anh tăng lên 7.248, Thủ tướng Anh đã được ra ngoài phòng chăm sóc đặc biệt

Thủ tướng Boris Johnson đã được ra khỏi chăm sóc đặc biệt vào tối thứ Năm và đã có sự hồi phục sau khi mắc Covid-19, nhưng ông vẫn được theo dõi chặt chẽ trong bệnh viện, văn phòng của ông cho biết hôm thứ Năm.

Trong khi đó, cơ quan y tế của Anh cho biết, số người chết do Covid-19 tại các bệnh viện ở Anh đã tăng 765 bệnh nhân, đưa con số lên 7.248 người. Trong số 765 bệnh nhân, 43 người (trong độ tuổi từ 33 đến 99) không biết có bệnh tiềm ẩn.

Tới sáng 10/4 đã ghi nhận tổng cộng 65.077 ca mắc Covid-19, trong đó có 7.978 ca tử vong, tăng 881 trường hợp so với một ngày trước. Anh đang trải qua tuần lễ thứ 3 thực hiện những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trong thời bình để đối phó với dịch Covid-19. Nhà chức trách Anh đã kêu gọi người dân ở yên tại nhà trong dịp Lễ Phục sinh sắp tới để hạn chế tình trạng lây nhiễm, nếu không sẽ khiến các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 bị đổ xuống sông xuống bể.

Số ca nhiễm mới trong ngày tại Tây Ban Nha giảm nhẹ

Cho tới hết ngày 9/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha báo cáo, quốc gia này ghi nhận có 153.222 người mắc Covid-19, cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Số người tử vong do dịch bệnh này rơi vào 15.447 người, đứng thứ 3 thế giới, sau Italy và Mỹ.

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố đang dần kiểm soát được dịch bệnh và tình hình dịch bệnh tại nước này chuẩn bị bước vào giai đoạn thuyên giảm. Bộ trưởng Y tế Salvador Illa nhận định Tây Ban Nha đã "đạt đỉnh dịch", trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định: "Dịch bệnh đã bắt đầu được kiểm soát".

Công nhân nước ngoài đứng dọc hành lang các phòng của họ trong Ký túc xá S11 @ Punggol, ở Singapore vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: AFP / Roslan Rahman)

Lần đầu tiên, số người cần chăm sóc đặc biệt (ICU) do Covid-19 tại Pháp giảm nhẹ

Dữ liệu của bộ y tế cho thấy vào thứ năm cho thấy, số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt sai khi bị nhiễm Covid-19 ở Pháp đã giảm nhẹ kể từ khi bắt đầu dịch, nhưng số người chết trong viện dưỡng lão đã tăng hơn 50% trong hai ngày.

Giám đốc bộ y tế Jerome Salomon cho biết, cơ chế phòng thủ của chúng ta chống lại dịch bệnh giết người này đang bắt đầu mang lại kết quả, chính vì điều này mà chúng ta cần tiếp tục biện pháp cách ly.

Tuy nhiên, trong vòng 24h qua, Pháp lại là quốc gia ghi nhận số ca tử vong mới nhiều nhất châu Âu. Trong ngày 9/4, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.341, tổng cộng 12.210 người ở Pháp đã tử vong. Tổng số người mắc bệnh là 117.749, cao thứ 5 thế giới.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Bỉ đã giảm trong 1 ngày qua

Viện Y tế công cộng Sciensano của Bỉ cho biết, trong ngày hôm qua 9/4, có 459 ca mắc mới phải nhập viện trong khi 483 người được chữa khỏi và xuất viện. Như vậy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Bỉ là 24.983 ca với 2.523 ca tử vong.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Canada có thể tăng vọt

Theo các quan chức y tế nước này cho biết vào hôm thứ Năm, số tử vong do Covid-19 của Canada có thể tăng vọt từ hơn 500 hiện tại lên đến 22.000 vào cuối đại dịch. Hiện tại, nước này ghi nhận 20. 765 trường hợp dương tính với Sars-COV-2 và 509 trường hợp không qua khỏi. Số bệnh nhân hồi phục là 5.311 người.

Trong tháng trước, nước này cũng mất 1 triệu việc làm - con số kỉ lục trong vòng 1 tháng. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết nước này sẽ không trở lại bình thường cho đến khi vắc-xin được phát triển, có thể kéo dài tới 18 tháng.

Singapore báo cáo kỷ lục 287 trường hợp mới mắc Covid-19 mới, hơn một nửa có liên quan tới cụm ký túc xá

Singapore đã báo cáo 287 trường hợp mới về Covid-19 vào thứ Năm (ngày 9/4), mức tăng hàng ngày cao nhất từ trước đến nay và cao gấp đôi kỷ lục của ngày hôm qua. Điều này đưa tổng số mắc trên cả nước lên đến 1.910 người, trong đó có 7 người tử vong.

Trong số các trường hợp mắc, 202 trường hợp được liên kết với các cụm tại ký túc xá công nhân nước ngoài và 34 trường hợp được liên kết với các cụm khác hoặc các trường hợp khác, Bộ Y tế (Bộ Y tế) cho biết.

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi khi họ hoàn thành các xét nghiệm Covid-19 ở Depok, phía nam Jakarta, Indonesia. Antara Foto / Asprilla Dwi Adha / thông qua REUTERS

Indonesia báo cáo mức tăng hàng ngày lớn nhất về số ca tử vong liên quan đến Covid-19

Indonesia đã báo cáo mức tăng hàng ngày lớn nhất về tử vong do Covid-19 vào thứ Năm (ngày 9 tháng 4) - 40 người, nâng tổng số người chết lên 280 ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới - tỷ lệ tử vong cao nhất ở châu Á ngoài Trung Quốc. Hơn 16.500 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 đã được báo cáo trên cả nước.

Các chuyên gia y tế cho biết Indonesia phải đối mặt với sự gia tăng trong các trường hợp sau khi phản ứng chậm chạp của chính phủ che giấu quy mô của vụ dịch ở quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày thứ 4 liên tiếp ở mức trên dưới 50 ca

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 9/4, với 39 ca mới được ghi nhận, số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.423 người. Trong khi đó, có 4 ca tử vong mới trên cả nước, tăng tổng số ca tử vong lên 204 trường hợp.

Ngoài ra, có 197 trường hợp đã phục hồi và xuất viện, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 6.973 người. Hiện vẫn còn hơn 30 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Thành phố Daegu của Hàn Quốc, nơi chịu đựng đợt dịch Covid-19 lớn đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục, đã báo cáo không có trường hợp mới nào vào thứ Sáu (ngày 10 tháng Tư). Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2, không có trường hợp mới nào ở Daegu, vì các ca nhiễm mới trên cả nước đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Malaysia ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 thấp nhất trong 2 tuần

Vào thứ Năm (ngày 9 tháng 4), Malaysia đã báo cáo 109 trường hợp mới mắc Covid-19 mới, mức thấp nhất trong khoảng 2 tuần, nâng tổng số người nhiễm lên 4.228. Số ca tử vong là 67 nạn nhân.

Tổng giám đốc Bộ Y tế Noor Hisham Abdullah trong một cuộc họp báo cho biết số ca hồi phục hàng ngày vượt quá số ca mắc mới trong hai ngày liên tiếp. Hôm nay, có 121 ca phục hồi, nâng tổng số bệnh nhân đã hồi phục lên 1.608, chiếm 38% tổng số ca dương tính, ông nói.

Theo Reuters/Channelasia