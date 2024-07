Kỹ năng trở thành ‘dâu hiền, rể quý’ các cặp vợ chồng son nên biết

Mọi người vẫn nói, hôn nhân là chuyện của vợ chồng, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Đời sống hôn nhân không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của nhà chồng, nhà vợ. Vì vậy là con dâu, con rể trong nhà cần những kỹ năng gì để mọi sự trong ấm ngoài êm?

Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn với nhà vợ/nhà chồng

Có rất nhiều nguyên nhân khiến mâu thuẫn với người thân trong gia đình xảy ra, mặc dù các mẫu thuẫn thực sự không lớn và không mấy quan trọng nhưng nó phần nào ảnh hưởng đến hào khí trong gia đình và tình cảm vợ chồng.

Theo chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, dưới đây là một số nguyên nhân cơ bản:

Xem con dâu, con rể như người ngoài

Bởi vì con dâu hay con rể đều không phải là người cùng huyết thống trong gia đình, nên sự xuất hiện một người mới trong gia đình sẽ khiến cho cuộc sống trong nhà đôi chút xáo trộn.

Kỳ thực đây không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần người một nhà tỏ ra hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau sẽ ổn, nếu không, các cuộc cãi vã dù lớn dù nhỏ xảy ra cũng có thể làm mất hòa khí.

Không tương đồng về phong cách sinh hoạt

Với nhiều gia đình gia giáo, việc khắt khe đối với con cái là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, vì là con trai, con gái trong nhà nên dù bố mẹ có hay la mắng chỉ vẽ cũng không sợ mất lòng.

Đối với con dâu, con rể lại không như vậy, phần do thành viên mới trong gia đình chưa quen với nếp sống nề nếp, phần do sự khắc khe đối với thành viên mới thiếu sự bao dung nên gây có thể mâu thuẫn.

Vấn đề tài chính

Đối với các cặp vợ chồng sống riêng, vấn đề tài chính không phải là vấn đề có thể gây bất hòa với phía nhà vợ hay nhà chồng. Tuy nhiên nếu ở chung, vấn đề này cần được xem xét kỹ lưỡng và rạch ròi, không vì tình cảm riêng tư mà có sự không minh bạch. Mâu thuẫn xảy ra do vấn đề tài chính thường gây rạn nứt tình cảm lớn hơn các mâu thuẫn khác.

Vậy làm con dâu, con rể cần có những kỹ năng gì để ứng xử trong các trường hợp trên?

Vấn đề hạnh phúc hôn nhân không chỉ đơn giản là việc hạn chế những bất đồng trong đời sống vợ chồng mà còn phải biết hài hòa mối quan hệ với nhà thông gia. Vì vậy, là các cặp vợ chồng son cần lưu ý những kỹ năng sau:

Đối với chàng rể

Từ xưa đến nay, người ta vốn coi “con rể như khách quý”, vì vậy vấn đề hoà hợp với nhà vợ sẽ không phải là việc gì quá khó khăn với các chàng. Tuy nhiên, để có sự ủng hộ và yêu quý đến từ nhà vợ, các chàng cũng phải cố gắng không ít.

Bố mẹ nào chả yêu con quý con, vì vậy chẳng ai muốn đứa con gái mình sinh ra không được sung sướng khi ở bên chồng. Vì vậy, một chàng rể đáng tin tưởng là người hết lòng yêu thương, chung thủy với vợ con của mình, chỉ cần như vậy sẽ tự khắc nhận được sự tin cậy từ phía bố mẹ vợ.

Thêm vào đó, bạn sẽ dễ dàng trở thành rể quý trong mắt nhà vợ nếu như bạn là người có tài lẻ, ngoại hình dễ nhìn, giỏi lấy lòng bố mẹ vợ và có khả năng kiếm tiền giỏi, chẳng ai không thích một chàng rể có thể dễ dàng nhờ vả đôi chút công việc nhỏ trong nhà, hay được rể khen những câu thể hiện đẳng cấp trưởng bối phải không nào?

Đối với nàng dâu

Mâu thuẫn gay gắt nhất trong gia đình có thể nói đến có lẽ là chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đây có lẽ là đề tài muôn thuở và khó có thể giải quyết trong ngày một ngày hai khiến cho các chàng thực sự khó xử.

Vì vậy, một nàng dâu thông mình cần có kỹ năng ứng xử khéo léo và linh hoạt mới có thể làm người phụ nữ cai quản gia đình.

Bản thân sự mâu thuẫn xảy ra thường do sự thay đổi về môi trường sống của các nàng. Từ một cô công chúa được bố mẹ cưng chiều nay trở thành bà chủ nhỏ trong gia đình cai quản nhiều việc, dĩ nhiên chị em sẽ có chút vụng về và vô hình chung trở thành cái gai trong mắt ai kia. Do đó, là phụ nữ, chị em ít nhiều phải biết về nữ công gia chánh để không xảy ra mâu thuẫn do năng lực bản thân còn hạn chế.

Kế đến nữa, dù là con dâu, chị em hãy tự xem mình như là con gái trong nhà, thường xuyên tỉ tê, thăm hỏi, chăm sóc chu đáo cho bố mẹ chồng mới có thể nhanh chóng chiếm được thiện cảm của bậc trưởng bối.

Hãy để ý xem thường ngày chồng mình thích ăn món gì, mẹ thích những hoạt động tập thể nào, em gái chồng có phong cách thời trang ra sao và khéo léo chiều theo ý của họ. Như vậy, bạn có thể lấy lòng được mọi người và là thành viên không thể thiếu trong gia đình.

Cuối cùng, để đảm bảo đời sống vợ chồng hạnh phúc, bạn làm con dâu, con rể cần phải luôn luôn hiếu thuận, yêu thương gia đình thì gia đình mới có thể hạnh phúc. Với những chia sẻ về kỹ năng làm con dâu, con rể trên đây, chắc hẳn các bạn đã có cho mình một hành trang cần thiết cho cuộc sống hôn nhân bền đẹp.