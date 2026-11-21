Cùng bước qua tuổi 100 và đã có 80 năm chung sống, ông Ray Booth và bà Win Booth khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền chặt. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, câu trả lời của 2 người vừa giản dị vừa khiến nhiều người bật cười.

Ông Ray Booth 102 tuổi và bà Win Booth 101 tuổi hạnh phúc bên nhau trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày cưới. Ảnh: Bupa.

Ông Ray Booth, 102 tuổi và vợ là bà Win Booth, 101 tuổi, vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày cưới tại viện dưỡng lão nơi 2 người đang sinh sống ở Anh. Đây là dấu mốc đặc biệt đối với cặp đôi, đồng thời là dịp để gia đình, bạn bè và những người chăm sóc cùng nhìn lại hành trình tình yêu kéo dài suốt 8 thập kỷ.

Để chúc mừng 2 cụ, viện dưỡng lão tổ chức một buổi tiệc trà chiều ấm cúng với bánh kem và sự tham gia của con gái, các cư dân cùng đội ngũ nhân viên. Đặc biệt, khu sinh hoạt chung vừa được cải tạo tại đây còn được đặt tên là Winray Lounge, ghép từ tên của 2 người như một món quà kỷ niệm đầy ý nghĩa.

Cụ ông Ray bày tỏ niềm vui khi căn phòng mang tên 2 vợ chồng. Trong khi đó, đầu bếp Nick Thick chuẩn bị một chiếc bánh cưới 2 tầng, tái hiện chiếc bánh trong ngày trọng đại của họ năm xưa. Bánh được trang trí bằng hoa hồng đỏ và lớp kem trắng tinh tế.

Không gian buổi lễ càng thêm lãng mạn với 80 quả bóng bay, tượng trưng cho 80 năm hôn nhân. Một nghệ sĩ piano cũng được mời biểu diễn những ca khúc yêu thích của 2 cụ, gợi nhớ những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chung đôi.

Theo Independent, chuyện tình của ông Ray và bà Win bắt đầu từ những lá thư trao đổi qua lại. Từ 2 người bạn qua thư, họ dần nảy sinh tình cảm, quyết định gặp mặt và tiến tới hôn nhân vào tháng 8/1946.

Nhớ lại lần đầu gặp chồng, cụ bà Win vẫn không quên ấn tượng về vóc dáng cao ráo của ông. Bà kể: "Tôi nghĩ, ôi chao, anh ấy cao thật!".

Về phía ông Ray, ấn tượng đầu tiên lại đơn giản hơn: "Cô ấy thật xinh đẹp".

Sau 80 năm bên nhau, khi được hỏi điều gì giúp cuộc hôn nhân luôn bền vững, bà Win chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn: Đó là tình yêu. Còn ông Ray hài hước tiết lộ bí quyết của mình là luôn làm theo lời vợ.

Chia sẻ về cặp đôi đặc biệt, bà Pamela Arnsmeyer, quản lý viện dưỡng lão, cho biết câu chuyện tình yêu của ông Ray và bà Win thực sự truyền cảm hứng. Theo bà, được đồng hành và chăm sóc 2 người trong cột mốc đáng nhớ này là niềm vinh dự của tập thể nhân viên.

Việc đặt tên khu sinh hoạt chung theo tên 2 cụ cũng là cách viện dưỡng lão lưu giữ và tôn vinh câu chuyện tình yêu đặc biệt ấy.

8 thập kỷ bên nhau, từ những lá thư đầu tiên đến ngày kỷ niệm 80 năm hôn nhân, ông Ray và bà Win cho thấy hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều lớn lao. Đó có thể đơn giản là tình yêu, sự đồng hành, lòng bao dung và cả những nhường nhịn nhỏ bé mỗi ngày.



