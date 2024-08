Thông tin của nữ diễn viên đình đám Kim Da Mi tái xuất màn ảnh truyền hình Hàn Quốc đã khiến netizen "đứng ngồi không yên". Bên cạnh đó, cái tên sẽ hợp tác cùng cô cũng hot không kém bởi họ chính là cặp đôi được "đẩy thuyền" ồ ạt và dành nhiều lời khen những thành công vang dội trước đó. Cụ thể, nam diễn viên Choi Woo Sik và Kim Da Mi sẽ tái hợp lần thứ 3 trong drama của JTBC One Hundred Memories.

Được biết, việc quay hình cho phim sẽ bắt đầu vào tháng 1/2025 sắp tới, Kim Da Mi sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới One Hundred Memories (tên tạm thời) của biên kịch Yang Hee Seung - biên kịch của Crash Course in Romance, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo,... và đạo diễn Kim Sang Ho - đạo diễn của Thirty Nine và công ty sản xuất phim truyền hình SLL sẽ phụ trách sản xuất. Vào ngày 12/06, một quan chức trong ngành tiết lộ: "Kim Da Mi đã nhận được lời mời đóng chính trong bộ phim truyền hình mới One Hundred Memories và đang trong quá trình sắp xếp những thủ tục cuối cùng để tham gia"

Đây là một bộ phim truyền hình kể về câu chuyện về tình bạn và tình yêu giữa những người hướng dẫn viên xe buýt - hướng dẫn hành khách trên xe buýt vào những năm 1980. Kim Da Mi nhận được lời mời đóng vai nữ chính Go Young Rye, một hướng dẫn viên xe buýt của Cheong Ah Transport. Mặc dù say xe, cô ấy vẫn làm việc trên xe buýt mỗi ngày để cùng mẹ gánh vác cuộc sống. Với tính cách táo bạo và tự tin, cô ấy sẽ làm chủ nghịch cảnh tiến về phía trước mặc cho cuộc sống tuổi trẻ đầy thách thức, gian khó.

Sau The Witch và Our Beloved Summer, không lấy làm lạ khi đây là cặp đôi sở hữu lượng fan couple đông đảo bởi họ có phản ứng hóa học quá hoàn hảo trên phim cùng những tương tác đáng yêu ngoài đời thực. Cặp đôi này đang nhận được rất nhiều sự yêu mến và khán giả đều hy vọng cả hai sẽ sớm “phim giả tình thật”.

Kim Da Mi đã lấy lòng khán giả với lối diễn tự nhiên, đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần đa dạng, nhiều màu vai. Từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất ở Romans 8:37 (2017), Marionette (2018), The Witch cho đến thành công vang dội của phim Itaewon Class (2020) và mới đây nhất là Soul Mate. Kim Da Mi qua từng vai diễn đã tiến bộ và trưởng thành, thậm chí có những bước tiến rất riêng và là nữ diễn viên rất tiềm năng ở hiện tại và trong tương lai.

Choi Woo Sik lại là cái tên không còn xa lạ với netizen, chàng trai sinh năm 1990 này là diễn viên người Canada gốc Hàn. Anh đến với sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010. Choi Woo Shik không phân biệt vai chính hay phụ mà rất chăm chỉ đóng phim. Chính vì thế, từ khi vào nghề đến nay, anh đã sở hữu gia tài phim ảnh khá hoành tráng. Các bộ phim thành công của anh như: Rooftop Prince (2012), Train to Busan (2016), Parasite (2019), The Witch và Our Beloved Summer.