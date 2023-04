Cặp đôi phụ của 'Trường nguyệt tẫn minh': Nhà gái có cảnh tắm nóng mắt, nhà trai được khen xuất sắc hơn La Vân Hi

Dù chỉ đóng vai phụ trong phim cổ trang tiên hiệp Trường nguyệt tẫn minh nhưng cặp đôi Phiên Nhiên (Tôn Trân Ny) - Diệp Thanh Vũ (Cảnh Nghiệp Đình) vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Phiên Nhiên - Diệp Thanh Vũ xây dựng nên hình ảnh về cặp đôi hồ yêu tuyệt sắc và thiếu niên tướng quân anh dũng, chính trực. Tuy không có nhiều đất diễn như Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc) song Phiên Nhiên - Diệp Thanh Vũ luôn tạo ra điểm nhấn cho nhân vật của mình. Diệp Thanh Vũ rất giống với người Phiên Nhiên từng yêu, vậy nên trong lần gặp đầu tiên, nàng hồ ly đã cứu anh.

Cảnh tắm bồn cực nóng mắt của Phiên Nhiên. Ảnh: Weibo

Phiên Nhiên vốn là hồ yêu tuyệt sắc. Ảnh: Weibo

Sau đó, mối tình này trải qua nhiều sóng gió, khán giả thậm chí còn dự đoán rằng vào những tập cuối phim, Phiên Nhiên sẽ chết vì dùng yêu đan cứu người. Vớ hồ ly như Phiên Nhiên, một khi lấy yêu đương ra khỏi cơ thể thì không chỉ mất hết tu vi mà còn bị nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay từ khi Trường nguyệt tẫn minh mới phát sóng, Phiên Nhiên - Diệp Thanh Vũ đã được khán giả khen ngợi vì vẻ ngoài hút mắt, phù hợp với phim cổ trang. Đặc biệt, cảnh Phiên Nhiên tắm bồn, sau đó xuất hiện với dáng vẻ gợi cảm và ôm Diệp Thanh Vũ từ đằng sau cũng khiến khán giả thích thú vì quá nóng mắt. Sự trẻ trung, tươi mới, căng tràn sức sống của cặp đôi vai Phiên Nhiên - Diệp Thanh Vũ liên tục làm người xem tạo các chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ngoài ra, so với nam chính La Vân Hi, Cảnh Nghiệp Đình cũng được khán giả đánh giá là to cao, điển trai hơn. La Vân Hi tuy có gương mặt đẹp nhưng lại quá gầy gò, xương xẩu. Trong nhiều cảnh quay, La Vân Hi lộ rõ sự mệt mỏi, xuống sắc, phải dùng lớp phấn nền thật dày để che khuyết điểm.

Diệp Thanh Vũ - Phiên Nhiên là cặp đôi rất được lòng khán giả. Ảnh: Weibo

Cặp đôi tuy xuất hiện không nhiều nhưng có không ít cảnh quay ấn tượng. Ảnh: Weibo

Không ít khán giả nhận xét, Cảnh Nghiệp Đình mới thực sự là "đấng nam nhi" ở Trường nguyệt tẫn minh, còn La Vân Hi dù cho có xuất hiện nhiều thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là xem cho vui, bởi La Vân Hi không tạo cảm giác mạnh mẽ, trưởng thành, hay có hào quang nam chính như những đồng nghiệp từng tỏa sáng ở các phim tiên hiệp cổ trang như Đặng Luân, Thành Nghị hay Triệu Hựu Đình.

Nhan sắc của cặp đôi vai phụ này không phải dạng vừa đâu. Ảnh: Weibo

Cảnh Nghiệp Đình được khen là mạnh mẽ, ra dáng "đấng nam nhi" hơn La Vân Hi. Ảnh: Weibo

Trường nguyệt tẫn minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.