Điểm Douban chỉ ở mức trung bình, 'Trường nguyệt tẫn minh' của La Vân Hi - Bạch Lộc lại bị chê tơi tả

Bộ phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh do Bạch Lộc - La Vân Hi đóng chính đã mở điểm Douban với con số ban đầu không như kỳ vọng. Với hơn 61.000 lượt đánh giá, Trường nguyệt tẫn minh đang có 6.2 điểm trên Douban.

So với bộ phim cùng thể loại tiên hiệp được phát sóng trước đó là Tinh lạc ngưng thành đường (Trần Tinh Húc, Lý Lan Địch đóng chính) thì Trường nguyệt tẫn minh vẫn không được đánh giá cao bằng. Số điểm Douban mà Tinh lạc ngưng thành đường nhận được là 7.2, bỏ xa con số 6.2 của Trường nguyệt tẫn minh.

Điểm Douban của "Trường nguyệt tẫn minh" chỉ là 6.2, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Ảnh: Douban

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ý cười chê Trường nguyệt tẫn minh vì cho rằng ekip sản xuất bộ phim cố tình bơm số liệu ảo để quảng bá. Các chỉ số liên quan đến Trường nguyệt tẫn minh trước đó đều thể hiện là bộ phim đã ở mức "đại bạo", tuy nhiên, đến khi vào thực tế chấm điểm Douban, số lượng người dành thời gian đánh giá chỉ là 61.000 - con số trung bình, không mấy ấn tượng.

Một số khán giả đánh giá Trường nguyệt tẫn minh không gây sốt như cách mà đoàn phim tự nói về mình. Cặp đôi vai chính Bạch Lộc - La Vân Hi tung có tạo ra chút "nhiệt độ" nhưng vẫn còn thua xa dàn Tiểu Sinh - Hoa Đán hàng đầu là Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Đặng Luân, Lý Hiện.

Bạch Lộc đóng vai nữ chính trong phim. Ảnh: Sina

Thêm nữa, ngoại hình quá mức gầy gò, ốm yếu của La Vân Hi cũng liên tục bị chê bai. Do vóc dáng thấp bé, nhẹ cân lại còn trang điểm đậm nên La Vân Hi không tạo cảm giác mạnh mẽ, oai phong. Khán giả khuyên La Vân Hi nên chịu khó ăn uống, tập thể dục để có da có thịt nhiều hơn. Nếu cứ sụt cân liên tục như hiện tại, La Vân Hi sẽ không đủ sức khỏe để tiếp tục hoàn thành lịch trình quay phim, đi show quảng cáo.

La Vân Hi thủ vai nam chính nhưng liên tục bị chê bai vì quá gầy. Ảnh: Sina

Trong nhiều cảnh quay, phần make up của La Vân Hi còn đậm hơn các diễn viên nữ. Ảnh: Sina

Trường nguyệt tẫn minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.