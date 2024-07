Serendipity's Embrace (Định Mệnh Của Chúng Ta) đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi thu hút đông đảo khán giả ngóng chờ bộ phim và bàn luận sôi nổi. Đa số bình luận tích cực dành cho visual và tương tác tự nhiên của cặp đôi chính Hoo Yeong và Hong Joo do Chae Jong Hyeop và Kim So Hyun thủ vai.

Nội dung của bộ phim dựa trên webtoon Is It Fate? nổi tiếng xoay quanh câu chuyện về Hong Joo (Kim So Hyun thủ vai) - một PD sản xuất phim hoạt hình có quá khứ không mấy tốt đẹp về mối tình đầu năm cấp 3 vậy nên cô hoài nghi về chuyện tình yêu. Trong khi đó, Hoo Yeong (Chae Jong Hyeop thủ vai) lại là người chứng kiến quá khứ của Hong Joo, anh yêu thầm Hong Joo nhưng chưa từng ngỏ lời thì đã ra nước ngoài. 10 năm sau gặp lại, Hoo Yeong vẫn tương tư Hong Joo trong khi cô nàng đang cố gắng tránh khỏi sự làm phiền của mối tình đầu.

Nhờ tình tiết khá nhẹ nhàng và dễ đoán, đa phần người xem chia sẻ rằng họ thấy dễ chịu khi được thưởng thức một drama lãng mạn, êm ái vào ngày đầu tuần. Khán giả chia rẻ rằng cặp đôi khi đứng cạnh nhau ngập tràn cảm giác "tình đầu sôi nổi một thời" khi Hong Joo "ngáo ngơ" có phần đanh đá còn Hoo Yeong thì ngại ngùng, luôn nhìn cô nàng bằng ánh mắt nuông chiều, tình tứ.

Điểm cộng nữa dành cho bộ phim đó chính là ngoại hình tươi trẻ và xuất sắc của cặp đôi chính. Kim So Hyun vốn được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" khi visual của cô nàng cực hợp với những vai diễn học sinh, thanh xuân vườn trường. Vậy nên tạo hình lần này của Kim So Hyun khiến người xem không khỏi rung động khi cô nàng toát ra vibe tình đầu trong trẻo như thuở còn ngây ngô.

Ấn tượng hơn nữa là nam diễn viên Chae Jong Hyeop, dù đã 31 tuổi - độ tuổi khó mà "ăn khớp" được với những bộ đồng phục học sinh thì với anh chàng chỉ là chuyện nhỏ. Tạo hình chàng trai cấp 3, gương mặt sáng ngời và ghi điểm bởi nụ cười soft boy làm điên đảo cộng đồng mạng trước khi cả phim lên sóng. Nhiều khán giả khen ngợi tạo hình của anh chàng còn đẹp hơn cả nhân vật trong nguyên tác.

Phản ứng của khán giả khi xem Serendipity's Embrace: - Mới tập 2 mà tôi mê quá rồi, coi lại 3 lần rồi - Chưa bao giờ mong đợi đến thứ 2 nhanh như bây giờ, mê quá - Anh cười lên một cái là bừng sáng luôn á, bị thích nụ cười của anh ý - Chae Jong Hyeop trong Castaway Diva là đôi mắt dường như biết nói, còn trong bộ này thì nụ cười của ổng như thay lời muốn nói vậy á, ta nói nét diễn nó tình gì đâu - Trời ơi mê phim này lắm luôn, xem 2 người đi với nhau mà tui cứ giãy đành đạch, mới 2 tập, 2 anh chị còn chưa chính thức về với nhau mà tui đã rung động vô số lần rồi - Kim So Hyun hợp đồng phục lắm lắm, cảm giác như thấy lại bả hồi Chiến nào ma kia - Vừa mới xem đã bắt đầu sợ hết. Nhưng mà phim có 8 tập có khác, diễn biến khá nhanh, không bị lê thê. - Xem ban đầu thấy nội dung kiểu motip quá quen thuộc nhiều chỗ hơi vụng nhưng chemistry lại cuốn không tả. Lỡ va vào phim tưởng coi nhẹ nhàng ai dè coi xong 2 tập ngồi đợi khát nước.

Serendipity's Embrace hiện đã chiếu được 2 tập đầu tiên với tỷ suất người xem đạt 4,9%, dẫn đầu trong khung giờ phát sóng. Bộ phim được lên sóng vào mỗi thứ 2 , thứ 3 hàng tuần trên TV360.