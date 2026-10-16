Cặp đôi 'Ngọc điệm thu' nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ bạn bè nghệ sĩ

Phim dân quốc Ngọc điệm thu nhận được sự quan tâm nhờ màn kết hợp của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, cùng câu chuyện tình yêu dữ dội giữa bối cảnh chiến tranh và tranh đoạt quyền lực. Lên sóng vào thời điểm đầu tháng 10 với nhiều phim có sức nặng khác cạnh tranh, Ngọc điệm thu vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả cũng như các nghệ sĩ lên tiếng ủng hộ, trong đó có Dương Dương, Vương Tinh Việt, Hầu Minh Hạo, Châu Kha Vũ, Hà Dữ, Vương Tử Kỳ, Trương Vân Long, Thường Hoa Sâm, Điền Gia Thụy, Trần Hạc Nhất, Trần Hâm Hải, Amy, Lưu Tá Ninh và Đặng Ân Hy. Đây đều là những đồng nghiệp thân thiết của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm mong muốn hỗ trợ cho bộ phim có phần trắc trở bị hoãn sóng 3 lần.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm trong phim Ngọc điệm thu. (Ảnh chụp màn hình)

Trong phim Ngọc điệm thu, Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, một thiếu soái xuất thân từ gia tộc quân phiệt; Từ Nhược Hàm đảm nhận vai Diệp Bình Quân, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ một vụ ám sát nhằm vào người nhà họ Ngu. Diệp Bình Quân bị cuốn vào vụ việc và trở thành nghi phạm. Để tự bảo vệ mình, cô đặt cược với Ngu Sưởng Hiên rằng có thể tìm ra hung thủ trong vòng 10 ngày. Từ sự nghi ngờ ban đầu, Ngu Sưởng Hiên dần theo đuổi Diệp Bình Quân. Tuy nhiên, những hành động tưởng như xuất phát từ tình cảm của anh lại ẩn chứa mục đích riêng. Khi hai người tiến gần nhau hơn, ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu cũng trở nên mong manh. Bên cạnh motif tình yêu chiếm hữu, phim còn khai thác hôn nhân giả, những mối quan hệ hôn ước chồng chéo và cuộc đấu đá trong gia tộc. Đây là những chất liệu quen thuộc của dòng phim dân quốc.

Đáng chú ý, công ty quản lý của Dương Dương công khai đặt 888 chỗ xem phim trực tuyến để ủng hộ tác phẩm mới của Từ Nhược Hàm. Động thái này khiến mối quan hệ giữa hai diễn viên tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý, bởi cả hai từng vướng tin đồn tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim hành động Người tiên phong năm 2020.

Từ Nhược Hàm luôn được Dương Dương nâng đỡ từ khi cả hai đóng chung phim Người tiên phong. (Ảnh chụp màn hình)

Dương Dương và Từ Nhược Hàm cùng trực thuộc công ty giải trí Duyệt Khải nên mối quan hệ càng thân thiết. Thời điểm đó, Từ Nhược Hàm vẫn là diễn viên mới và được đàn anh hỗ trợ rất nhiều. Trong một số hoạt động quảng bá phim, hai người từng bị ghi lại cảnh trò chuyện riêng. Có lúc Dương Dương nắm tay Từ Nhược Hàm khi xuống sân khấu cũng từng làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ ngoài đời. Sau đó, Dương Dương tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho Từ Nhược Hàm. Khi bộ phim Yêu em do Từ Nhược Hàm và Trương Lăng Hách đóng chính lên sóng, anh cũng đã tổ chức hoạt động xem phim trực tuyến để cổ vũ đồng nghiệp.