Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" gắn chặt biệt danh “ông hoàng cảnh tắm”

Trong bộ phim thời dân quốc đang gây sốt Ngọc điệm thu, Thừa Lỗi tiếp tục có cảnh tắm gây chú ý. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của người hâm mộ, nhất là khi nam diễn viên vốn nổi tiếng với biệt danh hài hước “ông hoàng cảnh tắm”.

Thừa Lỗi thể hiện cảm xúc của nhân vật trong phân cảnh tắm của phim Ngọc điệm thu. (Ảnh chụp màn hình)

Trong Ngọc điệm thu, Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, một thiếu soái quân phiệt. Tình cờ anh có dịp gặp gỡ nữ sinh Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm đóng). Ban đầu anh nghi ngờ cô có ý ám sát mình nên tìm mọi cách hành hạ. Tuy nhiên sau đó hai người phải đối diện với nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Dần dần Ngu Sưởng Hiên bị thu hút bởi tính cách mạnh mẽ, thông minh nhưng cũng cẩn thận của Diệp Bình Quân. Ngày nhớ đêm mong người thương nên trong lúc tắm thì thiếu soái quân phiệt không thể ngăn dòng suy nghĩ của mình về cô gái. Hơi nước phủ mờ không gian, mái tóc ướt cùng những cử chỉ gần gũi góp phần thể hiện mối quan hệ phức tạp. Trong khoảnh khắc chỉ có một mình, Ngu Sưởng Hiên đã để tình cảm, sự kìm nén và tính chiếm hữu đan xen.

Từ khóa “Ngọc điệm thu là bộ phim thứ 7 của Thừa Lỗi có cảnh tắm” đã lọt danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo ngay sau khi tập 8 phát sóng. Người hâm mộ còn tổng hợp những phân cảnh tương tự trong các tác phẩm trước đây của nam diễn viên. Họ không bỏ lỡ cơ hội trêu đùa nam diễn viên bằng những bình luận như “vào đoàn phim anh nhớ tự mang sữa tắm”, “đạo diễn vừa hô máy là bắt đầu ngâm mình”, "vua tắm bồn ở Hoành Điếm". Theo thống kê, Thừa Lỗi từng xuất hiện trong các cảnh tắm hoặc ngâm mình trong bồn tắm ở nhiều bộ phim như Vân chi vũ, Nhan tâm ký, Cẩm nguyệt như ca, Dữ tấn Trường An, Mạc ly và Còn ra thể thống gì nữa. Việc liên tục xuất hiện trong các cảnh tắm khiến người hâm mộ xem đây như một “món quà kèm theo” mỗi khi Thừa Lỗi nhận vai mới.

Các phân cảnh tắm trong những bộ phim trước đây nổi tiếng của Thừa Lỗi. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, những cuộc thảo luận trên Weibo không chỉ xoay quanh vóc dáng hay tạo hình của nam diễn viên. Một bộ phận khán giả còn chú ý đến cách anh sử dụng ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện tâm trạng nhân vật.

Ở phim Vân chi vũ, nhân vật của Thừa Lỗi - Cung Thượng Giác - nói chuyện cùng nhân vật Lư Dục Hiểu - Thượng Quan Thiển - trong lúc tắm thể hiện sự áp chế trong không gian riêng tư chỉ có hai người. Cả hai giả vờ là một cặp đôi tình cảm sâu đậm nhưng trong từng lời nói, cử chỉ đều có sự thăm dò lẫn nhau. Hoặc trong phim Mạc ly, Diệp Ly (Bạch Lộc đóng) muốn nói chuyện riêng với Mặc Tu Nghiêu (Thừa Lỗi) nên tìm cách vào phòng tắm khi người hầu ra ngoài lấy rượu. Tuy cô tìm cách gợi nhớ lại chuyện năm xưa nhưng anh vẫn tỏ vẻ hai người không hề hay biết, nhẫn tâm đuổi vợ ra ngoài.

Trong các cảnh quay này, ánh mắt của Thừa Lỗi có khả năng gợi câu chuyện và tạo sức hút tình cảm ngay cả khi lời thoại không nhiều. Nhờ đó, những phân cảnh tưởng chừng chủ yếu phục vụ yếu tố hình ảnh vẫn có thể trở thành phương tiện khắc họa cảm xúc, làm rõ sự giằng co giữa các nhân vật cũng như thể hiện diễn biến câu chuyện. Sự kết hợp giữa ngoại hình, diễn xuất và bối cảnh cũng là lý do khiến những cảnh quay này thường được khán giả nhắc đến sau khi phim phát sóng.

Thừa Lỗi hài hước đón nhận biệt danh “ông hoàng cảnh tắm” Những cảnh phim rất ngắn đã trở thành dấu ấn riêng của nam diễn viên trong mắt khán giả. Năm 2025, Thừa Lỗi từng tăng khoảng 500.000 người theo dõi trên trang cá nhân sau khi anh gây chú ý ở hai phim liên tiếp là Dữ tấn Trường An và Cẩm nguyệt như ca. Những cảnh quay khoe hình thể đẹp của anh khiến người hâm mộ bàn luận sôi nổi. Trong một sự kiện ra mắt phim, khi khán giả đồng thanh hô to để trêu đùa “Cung nghênh Bệ hạ tắm”, nam diễn viên tỏ ra ngượng ngùng, cúi đầu rồi nhanh chóng đáp lại. Câu trả lời dí dỏm khiến khán giả thích thú, đồng thời cho thấy Thừa Lỗi không né tránh biệt danh do người hâm mộ đặt cho mình mà còn biết cách biến nó thành một màn tương tác vui vẻ. Trước sự chú ý này, anh khiêm tốn cho rằng bản thân vẫn còn phải nỗ lực để cải thiện vóc dáng để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người xem.



