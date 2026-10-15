Lại thêm phim Trung gây thất vọng: Kịch bản như mô típ từ 20 năm trước, nam chính đóng bộ nào flop bộ đấy

Vừa lên sóng, Ngọc Điệm Thu đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì kịch bản cũ kỹ, tình tiết thiếu logic và diễn xuất chưa thuyết phục của dàn diễn viên chính. Dù có sự góp mặt của những ngôi sao gạo cội, bộ phim vẫn chưa tạo được sức hút như kỳ vọng, thậm chí khiến khán giả mất kiên nhẫn.

Kịch bản cũ, mô típ ngược nữ như từ 20 năm trước

Ngọc Điệm Thu lấy bối cảnh dân quốc, xoay quanh câu chuyện giữa thiếu soái quân phiệt Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm), cô gái phải sống nhờ nhà người khác. Để giành lấy mảnh đất của gia đình nữ chính, Ngu Sưởng Hiên cố tình chọn cô làm bạn đồng hành, đồng thời lợi dụng cô để kích thích người phụ nữ khác. Nhưng trong quá trình giăng bẫy, anh lại dần nảy sinh tình cảm thật.

Mô típ nam chính quyền thế, lạnh lùng, ban đầu tiếp cận nữ chính vì mục đích riêng rồi cuối cùng tự rơi vào lưới tình vốn không xa lạ với phim ngôn tình. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thất vọng là cách Ngọc Điệm Thu triển khai câu chuyện bị cho là lỗi thời, giống những tiểu thuyết ngược nữ thịnh hành từ hàng chục năm trước. Dù mang danh phim dân quốc kết hợp yếu tố đấu đá tranh giành quyền lực, Ngọc Điệm Thu lại dành phần lớn thời lượng đầu để khai thác màn giằng co tình cảm giữa 2 nhân vật chính.

Logic câu chuyện cũng là điểm bị khán giả đặt dấu hỏi. Phủ đệ của một thiếu soái quân phiệt dường như không có nhiều quy tắc bảo vệ, để nữ chính dễ dàng ra vào, trong khi những cuộc đàm phán thương mại quan trọng lại có thể bị người ngoài nghe thấy. Bối cảnh dân quốc vốn có nhiều chất liệu để khai thác về quyền lực, lợi ích và biến động thời cuộc, nhưng nếu mọi sự kiện đều xoay quanh chuyện tình cảm, thế giới trong phim khó tạo được cảm giác chân thực.

Khán giả cho rằng nhịp kể của phim còn kém hấp dẫn hơn các bộ phim ngắn. Những tình tiết vốn có thể tạo cao trào lại bị kéo dài, trong khi các màn đối đầu thiếu sức hút khiến câu chuyện càng xem càng dễ đoán.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đều bị trừ điểm

Sau khi gây chú ý với Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi có thêm nhiều cơ hội góp mặt trong các dự án phim. Đáng tiếc, nam diễn viên 9x đóng phim nào flop phim đấy, còn Ngọc Điệm Thu tiếp tục khiến diễn xuất của anh trở thành chủ đề tranh cãi.

Ngu Sưởng Hiên được xây dựng là người có quyền lực, nhiều toan tính và luôn muốn kiểm soát tình thế. Thế nhưng cách thể hiện của Thừa Lỗi bị nhận xét là thiếu biến hóa, thường xuyên sử dụng ánh mắt nửa khép, nhíu mày và nụ cười nhếch mép để tạo vẻ bí hiểm. Kiểu biểu cảm này từng góp phần làm nên sức hút của Thừa Lỗi trong Vân Chi Vũ, nhưng khi lặp lại ở một nhân vật khác, nó dễ khiến người xem cảm thấy anh đang diễn theo công thức.

Từ Nhược Hàm cũng không khá hơn là bao. Ngoại hình thanh tú, gương mặt phù hợp với hình tượng nữ sinh dân quốc là lợi thế của cô, nhưng phần thể hiện lại bị cho là thiếu sức thuyết phục. Giọng đọc thoại yếu ớt và đôi chỗ thiếu rõ ràng khiến những câu nói cần sự cứng rắn chưa tạo được khí thế. Trong các màn đối đáp với nam chính, Diệp Bình Quân luôn thể hiện chính kiến, không dễ khuất phục, nhưng diễn xuất của Từ Nhược Hàm chưa làm nổi bật được sự sắc sảo và nội lực của nhân vật.

Khi nam chính bị chê diễn gồng, còn nữ chính chưa mạnh mẽ như thiết lập ban đầu, những màn tương tác giữa 2 người cũng khó tạo ra chemistry. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến một bộ phim đặt phần lớn trọng tâm vào tuyến tình cảm.

Diễn viên gạo cội khó cứu được phim

Một trong những điểm đáng tiếc của Ngọc Điệm Thu là bộ phim vẫn có những yếu tố đáng kỳ vọng. Trương Phong Nghị thể hiện hình tượng quân phiệt bằng phong thái điềm tĩnh và những cử chỉ tiết chế. Từ Phàm cũng tạo được nét khó đoán cho nhân vật chủ mẫu nhà họ Ngu, bên ngoài ôn hòa nhưng ẩn chứa nhiều toan tính. Mỗi khi các diễn viên gạo cội xuất hiện, không khí phim phần nào trở nên ấn tượng hơn.

Chỉ là diễn xuất ổn định của dàn diễn viên phụ không thể che được những hạn chế trong kịch bản và tuyến nhân vật trung tâm. Câu chuyện thiếu mới mẻ, nhịp phim chưa đủ cuốn hút, còn các mâu thuẫn quan trọng lại chưa được phát triển tương xứng với bối cảnh dân quốc. Thay vì khai thác sâu cuộc đấu quyền lực giữa các gia tộc và những toan tính đằng sau thân phận của nhân vật, tác phẩm lại sa vào những màn đấu khẩu và trò thử lòng quen thuộc.

Ngọc Điệm Thu có đề tài dễ thu hút người xem và dàn diễn viên đáng chú ý, nhưng lại chưa tận dụng được những lợi thế đó. Thừa Lỗi cần một vai diễn đủ khác biệt để chứng minh khả năng biến hóa, Từ Nhược Hàm cần cải thiện cách thể hiện nhân vật, còn bộ phim phải giải quyết những vấn đề về kịch bản. Nếu không, tác phẩm rất dễ tiếp tục gây thất vọng, bất kể có bao nhiêu gương mặt nổi tiếng góp mặt.