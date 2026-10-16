Người dùng Google Việt đang sục sôi vì 1 bộ phim: Lượt tìm kiếm tăng 5000%, biết mặt nam - nữ chính là hiểu lý do

Theo ghi nhận trên Google Trends vào khoảng 9h sáng ngày 16/10, từ khóa “phim Ngọc Điệm Thu” bất ngờ xuất hiện trong danh sách xu hướng tìm kiếm hot tại Việt Nam, với lượng tìm kiếm hiển thị ở ngưỡng 200+ và mức tăng 200%. Đáng chú ý hơn, dữ liệu Google Trends còn ghi nhận mức tìm kiếm từ khóa này tăng hơn 5.000% so với cùng thời điểm một tuần trước, cho thấy sức nóng của bộ phim đang có bước nhảy vọt. Cùng thời điểm, trên Cốc Cốc Xu Hướng, “Ngọc Điệm Thu Vietsub” cũng vươn lên vị trí thứ 2 trong nhóm từ khóa phim ảnh được quan tâm. Từ Google đến Cốc Cốc, những tín hiệu này cho thấy tác phẩm đang thu hút sự chú ý đáng kể của khán giả Việt, đặc biệt là những người muốn tìm hiểu thông tin hoặc xem phim có phụ đề tiếng Việt.

Phim Ngọc Điệm Thu đang là từ khóa hot trên Google Việt Nam (hình ảnh ghi lại lúc 9h sáng ngày 16/10)

Lượt tìm kiếm từ khóa "phim Ngọc Điệm Thu" tăng tới hơn 5.000% so với cùng thời điểm của 1 tuần trước (hình ảnh ghi lại lúc 9h sáng ngày 16/10)



Tương tự, người dùng Cốc Cốc cũng đang tìm kiếm từ khóa liên quan đến bộ phim (hình ảnh ghi lại lúc 9h sáng ngày 16/10)

Vậy Ngọc Điệm Thu có gì khiến khán giả tò mò? Một trong những câu trả lời dễ thấy nhất chính là cặp đôi chính. Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đều sở hữu ngoại hình hợp với dòng phim tình cảm dân quốc, nơi phục trang, ánh mắt và những màn đối đầu giữa hai nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sức hút. Chỉ cần xuất hiện trong những bộ trang phục được chăm chút, cả hai đã có thể tạo nên những khung hình mang màu sắc lãng mạn, hoài cổ.

Trong Ngọc Điệm Thu, Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, thiếu gia xuất thân quyền thế, có tính cách mạnh mẽ, kiêu ngạo và thích kiểm soát tình huống. Nam diễn viên đặc biệt phù hợp với tạo hình dân quốc nhờ gương mặt có đường nét cổ điển, vóc dáng cùng phong thái lạnh lùng. Khi khoác lên mình bộ quân phục, Thừa Lỗi tạo được vẻ uy nghi của một nhân vật nắm trong tay quyền lực, đồng thời đem đến sức hút cho hình tượng nam chính vừa ngang tàng vừa có nhiều toan tính.

Điểm khiến nhân vật này đáng chú ý là sự chuyển biến trong mối quan hệ với nữ chính. Từ những màn đối đầu, nghi ngờ và tìm cách áp đặt đối phương, Ngu Sưởng Hiên dần bị cuốn vào câu chuyện của Diệp Bình Quân. Những tình huống căng thẳng xen lẫn tương tác tình cảm tạo điều kiện để Thừa Lỗi thể hiện nhiều sắc thái khác nhau. Tuy nhiên, diễn xuất của anh hiện cũng là chủ đề gây tranh luận, một bộ phận khán giả thích phong thái tự tin, ánh mắt và vẻ kiêu hãnh của nhân vật, trong khi một số ý kiến cho rằng có những phân đoạn anh thể hiện sự ngang tàng hơi cường điệu.

Thừa Lỗi thực sự quá hợp với phim dân quốc

Đóng cặp với Thừa Lỗi là Từ Nhược Hàm trong vai Diệp Bình Quân, một nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, phải tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cuộc sống của cô đảo lộn sau khi bị cuốn vào một vụ án ám sát, buộc cô phải chủ động tìm cách chứng minh sự trong sạch. Không chỉ là đối tượng để nam chính theo đuổi, Diệp Bình Quân còn có những lựa chọn và mục tiêu riêng, tạo nên sự đối lập giữa cô gái phải tự bảo vệ mình với người đàn ông vốn quen dùng quyền lực để giải quyết mọi chuyện.

Từ Nhược Hàm gây chú ý với vẻ đẹp thanh tú, đường nét gương mặt phù hợp với hình tượng nữ chính dân quốc. Khi xuất hiện trong những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển, nữ diễn viên đem đến vẻ ngoài vừa mong manh vừa có nét lạnh lùng. Đặt cạnh Thừa Lỗi, cả hai tạo nên sự tương phản về khí chất, một người mạnh mẽ, áp đảo - người còn lại có vẻ ngoài mềm mại nhưng không hoàn toàn chịu khuất phục. Đây là kiểu tương tác vốn dễ thu hút người xem yêu thích những chuyện tình nhiều giằng co.

Từ Nhược Hàm không quá xinh nhưng lại mang nét đẹp của một "bạch nguyệt quang" dễ gây thương nhớ

Ngọc Điệm Thu là phim tình cảm, chính kịch lấy bối cảnh Trung Quốc thời Dân quốc, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hi. Bên cạnh chuyện tình nhiều trắc trở, phim còn khai thác vụ án, những mâu thuẫn giữa các nhân vật và lựa chọn liên quan đến gia đình, vận mệnh. Bối cảnh, phục trang và tạo hình là những điểm được ghi nhận tích cực trong các phản hồi ban đầu. Tuy nhiên, kịch bản cũng vấp phải tranh luận vì những thay đổi so với nguyên tác.

Dù vậy, với khán giả yêu thích dòng phim dân quốc, sự kết hợp giữa Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm vẫn là lý do đáng để theo dõi. Ngoại hình nổi bật, tạo hình chỉn chu cùng mối quan hệ đầy xung đột có thể khiến người xem tò mò muốn biết chuyện tình của hai nhân vật sẽ đi đến đâu. Còn việc Ngọc Điệm Thu có thể biến sự chú ý ban đầu thành sức hút bền vững hay không sẽ phụ thuộc vào cách bộ phim phát triển câu chuyện và thuyết phục khán giả trong những tập tiếp theo.