Cặp đôi Hàn Quốc tái hợp lần 3 gây sốt MXH: Nhà trai là "ông cố nội visual", nhà gái vừa đẹp vừa nổi

Khán giả đang mong chờ trước thông tin Jo Bo Ah sẽ có màn tái hợp lần thứ ba với Lee Dong Wook trong bộ phim truyền hình mới của tvN mang tên The Divorce Insurance (Bảo hiểm ly hôn). Đây là lần thứ ba cặp đôi này xuất hiện chung màn ảnh, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích và đặt nhiều kỳ vọng vào sự kết hợp đầy ăn ý của hai diễn viên tài năng.

The Divorce Insurance là một bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh văn phòng, xoay quanh nhóm phát triển sản phẩm đổi mới của một công ty bảo hiểm. Với mục tiêu giải quyết một trong những vấn đề nóng nhất thời nay – ly hôn, họ đã sáng tạo ra một sản phẩm bảo hiểm ly hôn đầy táo bạo. Bộ phim khai thác đề tài mới mẻ, hứa hẹn mang đến những câu chuyện thú vị, hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc về hôn nhân và tình yêu.

Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm Lee Dong Wook, Lee Joo Bin, Lee Kwang Soo và Lee Da Hee. Trong đó, Lee Dong Wook đảm nhận vai Noh Ki Joon – một nhân vật quan trọng trong công ty bảo hiểm. Sự góp mặt đặc biệt của Jo Bo Ah càng làm tăng thêm sức hút cho bộ phim, nhất là khi cô từng có màn kết hợp đầy ấn tượng với Lee Dong Wook trong quá khứ.

Jo Bo Ah và Lee Dong Wook từng hợp tác lần đầu tiên vào năm 2020 trong Tale of the Nine Tailed (Bạn trai tôi là hồ ly), bộ phim giả tưởng về hồ ly chín đuôi và câu chuyện tình đầy biến cố giữa con người và yêu tinh. Sự kết hợp giữa họ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của dòng phim giả tưởng Hàn Quốc.

Trong phần tiếp theo phiên bản năm 1938, Jo Bo Ah chỉ xuất hiện với tư cách khách mời, nhưng sự xuất hiện này vẫn đủ khiến fan phấn khích. Hiện tại, khả năng sản xuất phần 3 của loạt phim vẫn đang được cân nhắc, khiến nhiều khán giả mong đợi một lần nữa được chứng kiến câu chuyện của cặp đôi trên màn ảnh.

Thông tin Jo Bo Ah sẽ xuất hiện trong The Divorce Insurance cùng Lee Dong Wook ngay lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Người hâm mộ không khỏi kỳ vọng vào sự kết hợp của hai diễn viên thực lực, tin rằng họ sẽ mang đến những phân cảnh giàu cảm xúc và hấp dẫn. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học giữa Jo Bo Ah và Lee Dong Wook trong các lần hợp tác trước đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của họ. Cả hai đều sở hữu diễn xuất ấn tượng, có khả năng thể hiện những cung bậc cảm xúc tinh tế, từ hài hước đến lãng mạn và cả những phân đoạn kịch tính.

Việc tái hợp trong một bộ phim có bối cảnh văn phòng và nội dung mang hơi hướng thực tế và hài hước như The Divorce Insurance sẽ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt so với Tale of the Nine Tailed. Đây sẽ là cơ hội để cả hai diễn viên thể hiện những khía cạnh diễn xuất mới mẻ và chứng minh sự đa dạng trong phong cách diễn xuất của mình.

Thần thái cực phẩm, gương mặt không góc chết, phong thái quý ông của Lee Dong Wook khiến fan nữ mê mệt.

Jo Bo Ah là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đời tư sạch.

Bình luận của netizen về màn tái hợp của Lee Dong Wook và Jo Bo Ah: - Bình thường sẽ kêu là chuyến này phải iu nhau nhưng tiếc là cô ấy đã có chồng. - Chị này xinh mà không scandal gì luôn, vô cùng nể phong cách sống với cách làm việc của chị. - Huhu Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly ơi. Đợt đó luỵ suốt BoBo với chú. - Mặc dù chị đã kết hôn nhưng chấp niệm của tui với chị và chú hồ ly vẫn lớn lắm. Thôi thì không có duyên ngoài đời thì nên duyên trong phim cũng được.

The Divorce Insurance sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 20h50 ngày 31/3.