HOT: Lee Dong Wook lên chức bố

Sáng 27/2, tờ Koreaboo đưa tin, nam ngôi sao Lee Dong Wook đã chính thức lên chức bố. Thoạt tiên, 1 số khán giả còn tưởng nam tài tử nổi tiếng khắp châu Á Lee Dong Wook (44 tuổi) trong siêu phẩm truyền hình Goblin là nhân vật chính xuất hiện trong bài báo. Nhưng trên thực tế, nam ca sĩ Lee Dong Wook (39 tuổi) - thành viên nhóm nhạc Plus M - mới là nam nghệ sĩ vừa đón con đầu lòng.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ Lee Dong Wook bày tỏ niềm hạnh phúc vỡ òa, đồng thời chia sẻ tới khán giả loạt ảnh về quý tử mới chào đời. Theo lời nam nghệ sĩ sinh năm 1986, anh dùng tên Lee Woo Jae để đặt cho quý tử đầu lòng. Trên các diễn đàn, người hâm mộ đã gửi tới nam ngôi sao 39 tuổi những lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được thấy anh xuất hiện trở lại trên các sân khấu âm nhạc.

Nam ca sĩ Lee Dong Wook công bố hình ảnh của quý tử đầu lòng Lee Woo Jae trên trang cá nhân

Cách đây hơn 1 tuần, nam ca sĩ họ Lee khoe hình ảnh chiếc mũ của con trai cưng, cho biết quý tử đầu lòng sắp sửa chào đời

Ban đầu, không ít netizen còn tưởng nam diễn viên Lee Dong Wook (44 tuổi) lên chức bố. Nhưng trên thực tế, nam ca sĩ Lee Dong Wook (39 tuổi) mới là nghệ sĩ vừa đón con đầu lòng

Hồi tháng 8 năm ngoái, nam ca sĩ họ Lee đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội khi tuyên bố kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí kém anh 6 tuổi. Nam nghệ sĩ 39 tuổi cho biết thêm mình phải lòng bà xã vì tính cách tốt đẹp của đối phương. Cặp đôi quen biết nhau từ 14 năm trước qua sự giới thiệu của những người quen, nhưng phải đến năm 2022, họ mới bắt đầu hẹn hò.

Nam ca sĩ Lee Dong Wook sinh năm 1986, ra mắt với tên thật trong nhóm D&T vào năm 2008. Nhóm có 1 số ca khúc nổi tiếng như I Have A Lover, Insanely Pretty, How The Heart Loves, Knock Knock... Đến năm 2015, anh tái ra mắt với nhóm Plus M, đổi nghệ danh thành DU và chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công và nhận về sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng xứ sở mặt trời mọc.

Lee Dong Wook kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí hồi tháng 8 năm ngoái