Cặp đôi diễn viên ra thông báo dậy sóng sau cú sốc sảy thai và thời gian dài chữa vô sinh

Sáng 19/4, tờ Allkpop đưa tin, cặp đôi diễn viên xứ Hàn Ji So Yeon - Song Jae Hee hiện đang hạnh phúc chờ đón cặp sinh đôi. Trước đó, sao nữ họ Ji từng phải đối mặt với cú sốc sảy thai và trải qua quãng thời gian chạy chữa vô sinh cùng ông xã tài tử.

Trên trang cá nhân, Ji So Yeon vừa chia sẻ video có tiêu đề: "Phản ứng của bạn bè khi biết tin tôi mang thai. Cảm ơn những người chị em và bạn bè thân thiết của tôi". Video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn xúc động khi nữ diễn viên chia sẻ tin vui với người thân. Trong video, 2 người bạn của Ji So Yeon đã gửi lời chúc mừng chân thành tới nữ diễn viên: "Lần cuối gặp nhau, khi ấy So Yeon còn đang trải qua khoảng thời gian khó khăn vì cú sốc sảy thai. Giờ nhận được tin vui của cô ấy khiến tôi phấn khích tới mức nổi da gà". Trong khi đó, nữ diễn viên Kim Sung Eun - hiện là bà mẹ 3 con - đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho cặp đôi Ji So Yeon - Song Jae Hee: "Sinh đôi ư? Tôi xúc động tới phát khóc mất. Chào mừng So Yeon đến với câu lạc bộ của những phụ huynh đông con nha. Sẽ vất vả lắm đấy, nhưng cậu chắc chắn sẽ làm được mà". Cũng trong video mới đây, Ji So Yeon còn tranh thủ trêu chọc ông xã Song Jae Hee: "Chồng yêu ơi, tốt hơn hết anh nên bắt đầu kiếm thêm nhiều tiền hơn đi. Đôi vai anh lại có thêm gánh nặng rồi đó nha".

Ji So Yeon vừa đăng tải video ghi lại những lời chúc mừng của bạn bè thân thiết khi hay tin cô mang thai song sinh

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt gửi tới cặp đôi Ji So Yeon - Song Jae Hee những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhiều khán giả cũng bày tỏ hy vọng sớm được thấy 2 nghệ sĩ cùng nhau xuất hiện trên các show truyền hình về gia đình và tỏa sáng trong các dự án mới trong tương lai.

Ji So Yeon sinh năm 1986, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Ex-Girlfriend’ Club, Chief of Staff... Còn Song Jae Hee sinh năm 1979, trở nên quen mặt với khán giả qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, The Last Empress... Cặp đôi kết hôn vào năm 2017, đón con gái đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cách đây 2 năm sau khoảng thời gian chữa vô sinh.