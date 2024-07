Bộ phim rom-com của Hàn Quốc Miss Night And Day hiện đang chứng minh độ hấp dẫn của mình khi tỷ suất người xem ngày càng tăng mạnh, rating đạt con số 9,4% ở tập mới nhất. Yếu tố tạo nên thành công và thu hút lượng lớn khán giả của Miss Night And Day đó chính là kịch bản thú vị và phản ứng hoá học ngọt ngào của cặp đôi chính Mi Jin và Ji Woong do Jung Eun Ji và Choi Jin Hyuk thủ vai.

Miss Night And Day xoay quanh cô gái Mi Jin đang chán nản vì thất nghiệp ở tuổi 30, bỗng một ngày tỉnh dậy, cô thấy mình biến thành một bài cô 50 tuổi. Vô số tình huống hài hước đã xảy ra khi Mi Jin phải "cật lực" che dấu bí mật "khó hiểu này". Và bỗng một ngày cô gặp anh chàng công tố viên lạnh lùng Ji Woong thì mối quan hệ lãng mạn của họ đã bắt đầu.

Trong video hậu trường do nhà sản xuất đăng tải, khán giả đã được xem phim nhiều phân đoạn thú vị phía sau những thước phim về nụ hôn đầy cảm xúc của Mi Jin và Ji Woong. Trong suốt quá trình tập luyện, 2 diễn viên Jung Eun Ji và Choi Jin Hyuk tập trung cao độ và nghiêm túc luyện tập lời thoại và phối hợp hành động với nhau.

Có thể thấy, cô nàng Eun Ji cực nhập tâm vào vai diễn vậy nên vô tình không kiềm chế được cảm xúc khi lên hình. Choi Jin Hyuk cực để ý bạn diễn của mình, vậy nên anh liên tục quan sát và thường xuyên "nhìn ngó" Eun Ji để xem cô nàng có ổn hay không. Jin Hyuk còn giúp Eun Ji giải toả căng thẳng bằng cách đấm lưng cho Eun Ji rồi trêu đùa để cô nàng bật cười và quên đi lo lắng.

Jin Hyuk xoa tay Eun Ji vô cùng tự nhiên

Vừa đấm bóp, vừa mát xa, vừa hỏi han Eun Ji để cô nàng đỡ mệt mỏi

Cặp đôi thoải mái chơi đùa trên phim trường

Chỉ với vài hành động nhỏ, quan tâm tới Eun Ji ở hậu trường đã cho thấy Jin Hyuk là người luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn diễn. Nhờ sự ấm áp đó mà cả 2 đã trở nên thân thiết với nhau hơn, không khí của đoàn phim cũng trở nên vui vẻ và phản ứng hoá học của cặp đôi trên màn ảnh nhỏ cũng diễn ra vô cùng tự nhiên.

Bình luận của khán giả về phản ứng của cặp đôi Mi Jin và Ji Woong: - Nhanh nhanh xác nhận tình cảm đi mà - Lâu rồi sau Seon Jae - Im Sol của Cõng anh mà chạy thì mới thấy chemistry nam nữ hay như vậy nha - Hay hay, nội dung phim hay, diễn cũng hay nữa - Ai ship nam phụ và nữ chính cứ ship chứ tôi ship nam chính, nữ chính nhiệt tình nhé. Trời ơi chem dễ thương, hai con người trưởng thành trải đời nhưng yêu vào vẫn ngại ngùng bối rồi đáng yêu lắm. 2 anh chị yêu nhau ngoài đời luôn cũng được - Phim dễ thương lắm - Team Chi Ung Mijin nhé. Trưởng thành mà vẫn có chút ngu ngơ của những người chưa từng hẹn hò yêu đương trọn vẹn - Phim hài xỉu, mấy đoạn cười đúng thoả mãn, không có bị hài sượng, xem rất là dễ chịu. Phản ứng hoá học nam chính, nữ chính rung rinh quá, ôi tình yêu đầu của 2 người lớn thú vị. Mê cả bạn thân nữ chính nữa diễn hay tự nhiên quá trời

Đón chờ những tập tiếp theo của Miss Night And Day vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên Netflix.