Phim Hàn phá nát nguyên tác khiến fan nổi giận

Phim chuyển thể là một trong những thể loại được nhiều nhà làm phim Hàn Quốc ưa chuộng và thường xuyên sản xuất. Một bộ phim chuyển thể thành công thường được đánh giá dựa trên việc nó có bám sát với nguyên tác hay không. Tuy nhiên điều này không hề dễ dàng và có không ít bộ phim bị khán giả "ném đá dữ dội".

1. Cô Dâu Thuỷ Thần

Mùa hè năm 2017, tvN cho lên sóng bộ phim Cô Dâu Thuỷ Thần được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Yoon Mi Kyung và được dự đoán sẽ trở thành cái tên hot trên đường đua mùa hè. Nhưng bộ phim đã nhận "mưa gạch đá" vì thay đổi nguyên tác. Đầu tiên là việc thay đổi bối cảnh sang hiện đại thay vì cổ đại như bản gốc đã khiến fan khó lòng mà chấp nhận, sau đó là việc tạo hình cho Thuỷ thần Ha Beak (Nam Joo Hyuk) quá nữ tính làm mất đi nét quyền uy như trong truyện tranh và cuối cùng là cốt truyện cũng khiến khán giả đặt câu hỏi liệu đây có phải là một bộ phim chuyển thể hay là làm mới hoàn toàn.

2. Dẫu Biết

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Dẫu Biết được ra mắt vào 2021 và cho đến nay vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thông điệp mà bộ phim truyền tải. Phim xoay quanh Yoo Na Bi (Han So Hee) cô gái bị tổn thương do tình yêu và có mối quan hệ mập mờ với Park Jae Eon (Song Kang) là một "bad boy" thực sự, coi yêu đương là nhàm chán nhưng luôn đi tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính trái ngược tình cờ gặp nhau và nảy sinh quan hệ "không hẹn hò chính thức mà chỉ lên giường". Bộ phim ghi nhận rating thấp thảm hại trung bình khoảng 1% đến dưới 2% và nhận nhiều chỉ trích vì nội dung cổ xuý những mối quan hệ yêu đương không lành mạnh. Chưa kể kết thúc đã đi ngược lại webtoon và "happy ending" cho trai hư Park Jae Eon như càng cổ vũ lối sống tình yêu không lành mạnh của giới trẻ trong khi nam phụ Do Hyuk (Chae Jong Hyeop) - người thực sự chân thành trong tình yêu thì lại chẳng nhận được bất cứ điều gì.

3. Thơ Ngây

Bộ phim được chuyển thể từ series truyện tranh Nhật Bản Itazura na Kiss nổi tiếng. Trái với kỳ vọng của khán giả, bộ phim đã không đạt được nhiều thành quả bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân đó là nhiều khán giả cho rằng nhân vật nữ chính Oh Ha Ni (Jung So Min) không hề hợp với nhân vật Aihara Kotoko như bản gốc. Ý kiến này đã dấy lên nhiều luồng tranh cãi từ khi mới công bố dàn cast. Khi bộ phim lên sóng, rating chỉ đạt mức 3,5% và bị "cắt xén" từ 20 tập xuống còn 16 tập.



4. Đại Ca Đi Học

Đại Ca Đi Học là bộ phim truyền hình chuyển thể từ webtoon I'am Gangster, Became a High Schooler và là tác phẩm thuộc thể loại boylove. Khi lên sóng, bộ phim đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ vì đã cắt bỏ hoàn toàn yếu tố boylove vì nhà sản xuất cho rằng chuyện tình lãng mạn giữa hai người đàn ông không thể đảm bảo sự thành công cho bộ phim và việc sản xuất có thể bị ngừng lại.



5. Thời Gian Gọi Tên Em

Thời Gian Gọi Tên Em được remake từ bộ phim Đài Loan Muốn Gặp Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Tiểu Linh. Muốn Gặp Anh vốn là một tác phẩm gây được tiếng vang lên nên ngay khi nhà làm phim Hàn Quốc thông báo làm lại đã nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả. Tiếc là ở bản Hàn, dù sở hữu dàn cast có tiếng như Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin, Kang Hoon; được làm truyền thông hùng hậu và nhạc phim do New Jeans thể hiện cũng không thể lấp đầy những lỗ hổng lớn của phim. Thời Gian Gọi Tên Em nhận sự phản đối giữ dội từ các fan nguyên tác khi tạo hình Go Yeon Jun ở tuổi 40 (Ahn Hyo Seop) trông giống như một ông chú luộm thuộm rồi đến phản ứng hoá học gượng gạo của cặp đôi chính và tình tiết phim lê thê gây chán nản. Vậy nên, dù được đặt kỳ vọng lớn nhưng Thời Gian Gọi Tên Em chỉ đem đến cho người hâm mộ từ thất vọng này đến thất vọng khác.