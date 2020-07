Cặp đôi bấm còi inh ỏi, đi xe tốc độ cao trên đường đèo Tam Đảo làm ai nấy hoảng hồn, đoạn kết bất ngờ khiến dân tình hả hê!

"Phượt du lịch" là hình thức được các bạn trẻ ưa chuộng trong vài năm trở lại đây. Mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, hòa mình cùng thiên nhiên rừng núi và chủ động trong lịch trình là những ưu điểm mà kiểu du lịch này mang lại. Tuy nhiên, đi cùng với đó là biết bao những mặt trái. Có thể kể đến như "phượt thủ" phá hoại môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Thậm chí nguy hiểm hơn là lái xe không an toàn gây tai nạn cho người khác.

Trường hợp của đoạn clip nóng MXH dưới đây là một điển hình cho mặt tiêu cực đó. Trên TikTok đang lan truyền nhau khoảnh khắc đôi bạn trẻ lái xe vượt ẩu trên đường đèo. Được biết thêm, đoạn đường này ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Pha lái xe đầy nguy hiểm của đôi bạn trẻ. (Nguồn: @nds27012000)

Hình ảnh cắt ra từ clip của tài khoản @nds27012000.

Cụ thể hơn, đường đi có vẻ khá trơn và bị ướt bởi nước mưa. Trong khi những người khác lái xe chậm rãi, quan sát kỹ càng thì hai bạn trẻ trên lại bấm còi inh ỏi, vượt lên và phóng với tốc độ cao. Ai nấy đều phải dạt vào một bên đường để tránh bị vạ lây. Bên đường còn có những biển báo cảnh giác an toàn và đi với tốc độ chậm.

Cuối clip là cảnh tượng cặp đôi đâm vào vệ cỏ ven đường. Một số bình luận cho rằng cái kết ấy là thích đáng với những kẻ không tuân thủ an toàn giao thông và còn thích "thể hiện mình". Người khác thì lại có quan điểm đôi bạn trẻ khá may mắn vì phi với tốc độ như thế mà chỉ bị một sự cố nhỏ. Chẳng may nếu có xe đang đi ngược chiều, hậu quả sẽ còn khôn lường đến nhường nào.

Cái kết "đắng" sau hành vi lái xe ẩu.

Quả thực, hi vọng sau clip về hành vi nguy hiểm trên, chị em sẽ cảnh giác hơn khi đi phượt bằng xe máy để đảm bảo an toàn cho bản thân lẫn người xung quanh. Đồng thời, hãy chú ý đến 3 quy tắc sau nhé:

1. Những đoạn đường đèo thường có địa hình hiểm trở là nơi hay xảy ra tai nạn nhất. Vì mối nguy cơ luôn tiềm ẩn nên hãy chú ý đặc biệt vào ban đêm, khi trời mưa đường trơn hoặc lúc sương giăng mây mù. Hãy luôn giữ vững tay lái để đảm bảo an toàn.

2. Trước chuyến đi bạn cần kiểm tra và đảm bảo dầu, xăng, phanh, hệ thống hoạt động bình thường, đầy đủ. Rất nhiều trường hợp xảy ra tai nạn là do phanh bị đứt, gặp trục trặc dẫn tới mất lái. Đặc biệt hãy chú ý phanh bằng bánh sau, tránh phanh bánh trước để không bị gặp tình huống bất ngờ xe lao theo quán tính. Ngoài ra, lốp cũng là một bộ phận cần chú ý kỹ càng, và bạn nên tính trước phương án dự phòng khi bị thủng lốp giữa đường.

3. Quan sát thật cẩn thận, chú ý tới các biển báo giao thông và phương tiện khác để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Chúc bạn có một chuyến đi phượt an toàn!