Cặp chị em dâu Hoàng gia Anh Kate-Meghan đã từng "nổi loạn" cỡ này!

Nhắc đến những phụ nữ nổi tiếng của các Hoàng gia trên thế giới, công chúng thường nhớ đến hình ảnh đã được định hình sau nhiều năm: Vương phi Kate với những chiếc váy coat thanh lịch và phong thái điềm tĩnh, Meghan Markle trong những bộ trang phục tối giản, Hoàng hậu Masako luôn xuất hiện trang trọng bên Thiên hoàng Naruhito hay Grace Kelly với vẻ đẹp đã trở thành biểu tượng của Monaco. Thế nhưng, trước khi những tước hiệu xuất hiện phía trước tên của họ, mỗi người đều từng trải qua một quãng đời rất khác.

Loạt 35 bức ảnh cũ được ELLE giới thiệu ngày 22/9 đã đưa người xem trở về khoảng thời gian ấy. Không có vương miện, không có lịch trình công vụ và cũng chưa cần tuân theo hàng loạt quy tắc gắn với đời sống Hoàng gia, những người phụ nữ trong ảnh đơn giản là những cô gái trẻ đang học tập, làm việc, đi chơi cùng bạn bè hay theo đuổi sự nghiệp riêng của mình.

Điều thú vị nhất khi nhìn lại những hình ảnh này có lẽ không nằm ở việc họ đã thay đổi bao nhiêu về ngoại hình. Đằng sau mỗi bức ảnh là một phần cuộc đời gần như không thể quay trở lại sau khi họ bước qua cánh cửa Hoàng gia.

Kate Middleton: Từ cô gái thích thể thao, đi bar cùng bạn bè đến hình ảnh Vương phi xứ Wales

Nếu chỉ nhìn Kate Middleton của hiện tại, không ít người có thể khó hình dung cô gái trẻ năm nào từng xuất hiện tại một bữa tiệc roller disco ở London trong chiếc áo sequin xanh và quần shorts vàng nổi bật.

Bức ảnh được chụp năm 2008, khi Kate vẫn chưa kết hôn với Thân vương William. Cô tham dự sự kiện từ thiện Day-Glo Midnight Roller Disco với diện mạo rất khác hình ảnh Công nương xứ Wales sau này: Trẻ trung, phóng khoáng và không ngại những lựa chọn thời trang vui nhộn.

Nhưng đó chỉ là một lát cắt trong quãng đời trước Hoàng gia của Kate.

Năm 2005, Kate vừa tốt nghiệp Đại học St Andrews, nơi cô gặp William. Những bức ảnh thời điểm này ghi lại một Kate Middleton trẻ hơn rất nhiều, khi cuộc sống của cô vẫn xoay quanh bạn bè, những chuyến đi và mối tình với vị Hoàng tử nước Anh chứ chưa phải những chuyến công du hay nghĩa vụ đại diện Hoàng gia. Bên cạnh đó hình ảnh Kate đi trượt tuyết ở vùng núi Thụy Sĩ cùng năm và xuất hiện tại đám cưới của Hugh van Cutsem và Rose Astor cũng rất nổi bật.

Kate khi ấy còn là một cô gái rất mê thể thao. Năm 2007, cô từng tập luyện cùng đội chèo thuyền Sisterhood. Một năm trước đó, Kate thường xuyên xuất hiện bên sân polo để theo dõi William thi đấu từ thiện. Có lúc cô ôm William ngay bên sân sau khi anh vừa chơi thể thao; có lúc lại ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Chelsy Davy, bạn gái của Vương tử Harry thời điểm đó.





Những bức ảnh ấy thú vị ở chỗ chúng cho thấy một Kate chưa bị đóng khung trong hình ảnh "Công nương hoàn hảo".

Cô vẫn có những buổi tối cùng bạn bè. Năm 2007, Kate được chụp lại khi mặc váy đi tới Mahiki, một địa điểm giải trí nổi tiếng ở London. Trang phục, kiểu tóc lẫn cách cô xuất hiện đều mang dáng vẻ của một phụ nữ trẻ ở độ tuổi đôi mươi hơn là một thành viên tương lai của Hoàng gia Anh.





Trước khi kết hôn, Kate cũng từng có công việc riêng. Sau khi tốt nghiệp St Andrews với bằng lịch sử nghệ thuật, cô làm việc cho thương hiệu thời trang Jigsaw ở vị trí liên quan đến mua hàng phụ kiện, sau đó tham gia công việc tại doanh nghiệp Party Pieces của gia đình.

Ngày 29/4/2011 trở thành ranh giới rõ rệt giữa hai chương trong cuộc đời Kate. Sau đám cưới với William tại Tu viện Westminster, Catherine Middleton chính thức bước vào Hoàng gia Anh. Hơn một thập kỷ sau, khi William trở thành Thân vương xứ Wales, Kate trở thành Vương phi xứ Wales. Bởi vậy, nhìn lại cô gái mặc áo sequin xanh và quần shorts vàng tại một bữa tiệc năm 2008 mới thấy quãng đường ấy dài đến mức nào.

Meghan Markle: Trước khi gặp Harry, cô đã có cả một sự nghiệp của riêng mình

Nếu cuộc sống trước Hoàng gia của Kate gắn nhiều với trường đại học, bạn bè và mối tình kéo dài với William thì Meghan Markle lại bước vào Hoàng gia ở một thời điểm hoàn toàn khác trong cuộc đời.

Trước khi trở thành Công tước phu nhân xứ Sussex, Meghan đã là một phụ nữ trưởng thành có sự nghiệp trong ngành giải trí.

Một trong những bức ảnh sớm được ELLE lựa chọn được chụp vào năm 2006, khi Meghan tham dự một sự kiện của tổ chức về bệnh thận tại California. Cùng năm đó, cô còn thực hiện ảnh quảng bá cho chương trình truyền hình Deal or No Deal. Đây là giai đoạn Meghan từng làm một trong những người mẫu cầm vali của chương trình trước khi sự nghiệp diễn xuất có bước tiến đáng kể.

Năm 2007, Meghan xuất hiện tại một sự kiện liên quan đến Quả cầu vàng. Đến năm 2010, cô được ghi lại trong chiếc váy hồng tại một salon làm đẹp. Những hình ảnh ấy gần như chẳng có điểm chung với tủ đồ trung tính và kín đáo hơn mà công chúng nhìn thấy ở Meghan trong những năm cô thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia.

Bước ngoặt nghề nghiệp thực sự đến cùng Suits.

Meghan đảm nhận vai Rachel Zane và dần trở thành gương mặt được biết tới rộng rãi. Trong ảnh quảng bá mùa đầu tiên của bộ phim, cô xuất hiện đúng với hình ảnh một diễn viên truyền hình Mỹ đang trên đường xây dựng tên tuổi của riêng mình.

Khi sự nghiệp phát triển, Meghan cũng xuất hiện thường xuyên hơn tại những sự kiện giải trí và thời trang. Năm 2012, cô mặc một chiếc váy hồng rực tham dự Producers Ball trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Năm 2013, Meghan có mặt tại Madison Square Garden để xem trận đấu giữa New Jersey Devils và New York Rangers. Sang năm 2014, cô trở thành khách mời tại show Tracy Reese trong Tuần lễ Thời trang New York.

Cũng trong năm 2014, Meghan tham gia DirecTV Beach Bowl. Có bức ảnh ghi lại cảnh cô vui vẻ uống đồ uống tại sự kiện, một bức khác cho thấy Meghan tham gia hoạt động trên sân cùng nữ diễn viên Nina Dobrev. Đến năm 2015, Meghan xuất hiện tại NBC New York Summer Press Day trong bộ đồ trắng nổi bật.

Đặt những hình ảnh này cạnh Meghan của thời kỳ 2018, khi cô vừa kết hôn với Hoàng tử Harry và bắt đầu xuất hiện tại những sự kiện Hoàng gia, sự thay đổi càng dễ nhận ra. Không chỉ trang phục khác đi. Bối cảnh xung quanh cô cũng hoàn toàn thay đổi.

Trước Harry, Meghan bước trên thảm đỏ với tư cách diễn viên, tham dự các sự kiện của giới truyền hình, thời trang và giải trí. Sau đám cưới tại Nhà nguyện St George ở Windsor năm 2018, những sự kiện cô tham dự trong giai đoạn còn là thành viên Hoàng gia làm việc gắn với một hệ thống nghi thức và vai trò công chúng hoàn toàn khác.

Đó là lý do những bức ảnh trước Hoàng gia của Meghan đặc biệt thú vị: Chúng không chỉ cho thấy một Meghan trẻ hơn mà còn lưu lại một sự nghiệp đã tồn tại độc lập trước khi cái tên "Hoàng tử Harry" xuất hiện bên cạnh cô.

Hoàng hậu Masako: Trước khi bước vào Hoàng gia Nhật Bản là một nữ diplomat đầy triển vọng

Trong số những người phụ nữ được ELLE nhắc tới, câu chuyện của Hoàng hậu Masako có lẽ tạo ra một trong những sự tương phản rõ nhất. Trước khi trở thành Thái tử phi rồi Hoàng hậu Nhật Bản, Masako Owada từng theo đuổi con đường ngoại giao.

Bà sinh ra trong gia đình có cha là nhà ngoại giao Hisashi Owada và có tuổi thơ gắn với nhiều quốc gia. Masako từng học tại Mỹ, tốt nghiệp Harvard và sau đó gia nhập Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Masako từng là một nhà ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trước khi kết hôn.

Đây là điểm khiến câu chuyện của Masako khác đáng kể với hình dung quen thuộc về những cuộc hôn nhân Hoàng gia.

Trước khi bước vào Hoàng thất, bà đã có một con đường nghề nghiệp rõ ràng. Ngoại ngữ, môi trường quốc tế và ngoại giao không phải những thứ Masako chỉ tiếp xúc sau khi trở thành thành viên Hoàng gia, mà đã là một phần cuộc sống của bà từ rất sớm.

Sau cuộc hôn nhân với Thái tử Naruhito năm 1993, cuộc sống của Masako bước sang một chương hoàn toàn khác. Từ một phụ nữ có thể tự xây dựng con đường nghề nghiệp trong Bộ Ngoại giao, bà trở thành Thái tử phi Nhật Bản và phải thích nghi với hệ thống nghi lễ của Hoàng thất. Đến năm 2019, khi Naruhito lên ngôi Thiên hoàng, Masako trở thành Hoàng hậu Nhật Bản.

Bởi vậy, những hình ảnh trước hôn nhân của bà không chỉ có giá trị ở yếu tố "nhan sắc thời trẻ". Chúng gợi lại một Masako Owada với danh tính nghề nghiệp riêng, trước khi cuộc đời bà gắn chặt với hai chữ Hoàng gia.

Grace Kelly: Trước khi trở thành Vương phi Monaco, bà đã là ngôi sao Hollywood

Nếu Kate Middleton hay Masako Owada phải bước từ cuộc sống tương đối riêng tư sang tâm điểm chú ý của thế giới thì Grace Kelly lại là trường hợp hoàn toàn khác. Trước khi gặp Thân vương Rainier III của Monaco, Grace đã nổi tiếng.

Bà là một trong những nữ diễn viên Hollywood đáng chú ý nhất của thập niên 1950, từng xuất hiện trong những bộ phim như Rear Window, Dial M for Murder và To Catch a Thief. Grace thậm chí đã giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc trước khi trở thành Vương phi Monaco. Vì vậy, những bức ảnh "trước Hoàng gia" của Grace Kelly không phải hình ảnh một cô gái vô danh trước khi đổi đời. Đó là hình ảnh của một ngôi sao điện ảnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Grace Kelly gặp Thân vương Rainier III trong chuyến tới Monaco năm 1955. Một năm sau, hai người kết hôn và Grace rời Hollywood khi mới 26 tuổi để bắt đầu cuộc sống với tư cách Vương phi Monaco.

Sự thay đổi ấy khiến câu chuyện của bà trở thành một trong những cuộc chuyển giao danh phận nổi tiếng nhất thế kỷ 20: Từ biểu tượng màn bạc Mỹ sang thành viên của một gia đình Hoàng gia châu Âu.

Điều đặc biệt là dù đã rời điện ảnh, phong cách của Grace Kelly vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thời trang nhiều thập kỷ sau đó. Chính hình ảnh thanh lịch vốn đã được hình thành từ thời Hollywood sau này hòa vào vai trò Vương phi, khiến công chúng đôi khi quên rằng trước Monaco từng tồn tại một Grace Kelly với sự nghiệp hoàn toàn độc lập.

Một tước hiệu có thể chia cuộc đời thành hai chương rất khác

Điểm hấp dẫn nhất của những bức ảnh cũ có lẽ nằm ở sự tương phản.

Kate Middleton trong chiếc quần shorts vàng ở roller disco rất khác Kate bước xuống xe trong một buổi lễ cấp nhà nước. Meghan Markle vui chơi tại Beach Bowl cũng khác Meghan đứng trên ban công Điện Buckingham. Masako Owada của Bộ Ngoại giao Nhật Bản khác Hoàng hậu Masako trong những nghi thức hoàng gia. Grace Kelly trên trường quay Hollywood cũng là một chương khác với Vương phi Grace của Monaco.

Nhưng chính những hình ảnh trước Hoàng gia lại giúp chân dung của họ đầy đủ hơn.

Trước khi trở thành những cái tên được nhắc tới cùng tước hiệu, họ từng đi học, tìm việc, xây dựng sự nghiệp, yêu đương, chơi thể thao, đi bar, dự tiệc, đi du lịch và có những lựa chọn thời trang rất khác hiện tại. Sau khi bước vào Hoàng gia, mức độ thay đổi ở mỗi người không giống nhau. Hoàn cảnh của Kate không giống Meghan, Hoàng thất Nhật Bản không vận hành giống Hoàng gia Anh, và câu chuyện của Grace Kelly ở Monaco lại thuộc một thời đại hoàn toàn khác. Vì thế khó có thể gom tất cả vào một công thức chung.

Nhưng có một điều những bức ảnh cũ cho thấy rất rõ: Không ai sinh ra đã là phiên bản Hoàng gia mà công chúng quen thuộc sau này.

Trước những chiếc váy dạ hội, nghi thức, tước hiệu và hàng nghìn ống kính hướng về phía mình, họ đều từng có một chương đời khác. Và có lẽ chính vì chương đời ấy gần gũi, tự nhiên và gần như không thể quay trở lại nên những bức ảnh từ nhiều năm trước vẫn khiến người xem tò mò cho tới hôm nay.