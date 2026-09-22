3 con giáp hút thị phi nhất tiết Thu Phân

Tiết Thu Phân năm 2026 bắt đầu từ ngày 23/9 và kéo dài đến khoảng ngày 7/10, đánh dấu thời điểm giữa mùa thu khi ngày và đêm gần như cân bằng. Theo quan niệm phương Đông, đây cũng là giai đoạn khí hậu và trường khí có sự chuyển dịch rõ rệt, thích hợp để con người thu xếp lại công việc, các mối quan hệ và cách ứng xử của mình.

Nếu xét theo góc nhìn tử vi dân gian, Thu Phân năm nay rơi vào tháng Đinh Dậu, vì vậy những con giáp có quan hệ xung, hại hoặc tự hình với Dậu được cho là dễ cảm nhận rõ hơn những biến động liên quan đến giao tiếp, quan hệ xã hội và chuyện đúng sai. Đây không phải dự báo chắc chắn về sự việc xảy ra với từng cá nhân, mà là cách diễn giải theo hệ thống địa chi được dùng trong tử vi và văn hóa phương Đông.

Trong số đó, có 3 con giáp nên đặc biệt chú ý đến lời ăn tiếng nói trong tiết Thu Phân. Không phải cứ bước vào giai đoạn này là chắc chắn gặp chuyện, nhưng càng biết giữ khoảng cách với những cuộc tranh luận không cần thiết, họ càng tránh được nhiều phiền phức.

1. Tuổi Mão: Dễ bị kéo vào chuyện không phải của mình

Tuổi Mão là con giáp đầu tiên cần lưu ý trong tiết Thu Phân. Theo quan niệm địa chi, Mão và Dậu nằm trong thế đối xung, vì vậy khi tháng Dậu đến, người tuổi Mão thường được cho là dễ gặp những tình huống khiến bản thân phải phản ứng, lựa chọn hoặc đứng giữa những luồng ý kiến trái chiều.

Điều đáng nói là thị phi của người tuổi Mão trong giai đoạn này chưa chắc bắt đầu từ chính họ. Có khi chỉ là một câu nói vô tình, một tin nhắn bị hiểu sai hoặc việc họ đứng ra giải thích cho người khác cũng đủ khiến bản thân bị kéo vào câu chuyện vốn không liên quan.

Đặc biệt trong công việc, người tuổi Mão nên hạn chế tham gia vào những cuộc bàn luận về đồng nghiệp, cấp trên hoặc chuyện nội bộ. Có thể ban đầu họ chỉ góp một câu nhận xét cho vui, nhưng nếu lời nói bị truyền qua nhiều người, nội dung ban đầu rất dễ bị biến dạng.

Trong các mối quan hệ thân thiết cũng vậy. Khi ai đó tìm đến tâm sự, tuổi Mão thường có xu hướng muốn đưa ra lời khuyên hoặc đứng về phía người mình thương. Tuy nhiên, Thu Phân năm nay lại không phải thời điểm thích hợp để trở thành "người phân xử".

Càng không liên quan, càng nên đứng ngoài. Nếu bắt buộc phải giải quyết một vấn đề, người tuổi Mão nên nói thẳng vào việc, tránh thêm nhận xét về tính cách hay động cơ của người khác. Một câu nói đúng nhưng quá sắc vẫn có thể tạo ra hiểu lầm.

2. Tuổi Tuất: Dễ vướng thị phi vì quá thẳng

Nếu tuổi Mão dễ bị kéo vào chuyện của người khác thì tuổi Tuất lại có xu hướng gặp thị phi vì cách nói quá trực diện. Trong quan hệ địa chi, Tuất và Dậu thuộc nhóm tương hại. Theo cách lý giải của tử vi dân gian, khi bước vào tháng Dậu, người tuổi Tuất nên chú ý hơn đến những vấn đề tưởng nhỏ nhưng có khả năng âm ỉ thành mâu thuẫn.

Tuổi Tuất vốn thường được mô tả là người thẳng thắn, trọng nguyên tắc và không thích những chuyện vòng vo. Đây là ưu điểm trong nhiều hoàn cảnh, nhưng cũng có thể trở thành điểm khiến họ dễ va chạm nếu không tiết chế.

Chẳng hạn, trong một cuộc họp, họ nhìn thấy vấn đề và lập tức chỉ ra. Trong một cuộc trò chuyện, họ nghe thấy điều mình cho là không đúng và muốn sửa ngay. Khi một người bạn than phiền về chuyện tình cảm, họ cũng có thể đưa ra lời khuyên rất thật thay vì nói những điều dễ nghe.

Nhưng không phải ai cũng muốn nghe sự thật vào đúng thời điểm. Trong tiết Thu Phân, người tuổi Tuất càng nên nhớ rằng không phải chuyện gì mình nhìn ra cũng cần phải nói ra. Đôi khi im lặng không có nghĩa là yếu thế, mà là cách giữ quyền chủ động.

Ở môi trường công sở, đặc biệt nên tránh tranh luận hơn thua trước đám đông. Nếu có vấn đề cần góp ý, nói riêng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc phản biện trực tiếp khiến đối phương cảm thấy bị mất mặt.

Về chuyện tiền bạc, tuổi Tuất cũng nên hạn chế đứng ra bảo lãnh, vay hộ hoặc can thiệp quá sâu vào vấn đề tài chính của bạn bè. Những chuyện tưởng là giúp đỡ đôi khi lại trở thành nguồn cơn của hiểu lầm.

3. Tuổi Dậu: Chính mình là người dễ trở thành tâm điểm

Người tuổi Dậu bước vào chính tháng Dậu nên theo cách nhìn tử vi dân gian, đây là giai đoạn cần chú ý nhiều hơn đến trạng thái của bản thân.

Thu Phân 2026 bắt đầu vào ngày 23/9, và lịch tiết khí ghi nhận thời điểm này nằm trong tháng Đinh Dậu. Vì vậy, người tuổi Dậu dễ có cảm giác mình được chú ý nhiều hơn, công việc có nhiều việc phải xử lý hơn hoặc những vấn đề trước đây vốn không đáng kể bỗng được đưa ra bàn luận.

Điều này không nhất thiết chỉ mang nghĩa tiêu cực. Được chú ý đôi khi cũng đồng nghĩa với việc năng lực được nhìn thấy. Nhưng nếu bản thân quá nóng vội, muốn chứng minh mình đúng hoặc phản ứng ngay trước mọi lời nhận xét, sự chú ý ấy rất dễ chuyển thành áp lực.

Tuổi Dậu trong tiết Thu Phân nên đặc biệt tránh tranh luận trên mạng xã hội. Một bình luận tưởng như vô thưởng vô phạt có thể kéo theo nhiều lượt phản hồi, trong khi càng giải thích càng khiến câu chuyện dài thêm.

Trong công việc, cũng không nên vội công khai kế hoạch khi mọi thứ chưa hoàn thiện. Có những chuyện chỉ cần làm tốt rồi để kết quả lên tiếng sẽ an toàn hơn việc liên tục chia sẻ quá trình và vô tình tạo cơ hội cho người khác soi xét. Với chuyện tình cảm, tuổi Dậu cũng nên tránh đưa chuyện riêng lên mạng xã hội khi đang tức giận. Một trạng thái đăng lúc cảm xúc cao có thể chỉ tồn tại vài phút trong đầu người viết nhưng lại được người khác nhớ rất lâu.

Điểm chung của Mão, Tuất và Dậu trong giai đoạn này là thị phi phần lớn có thể đến từ giao tiếp. Người thì dễ bị kéo vào chuyện của người khác, người dễ nói thẳng quá mức, người lại dễ trở thành tâm điểm vì phản ứng trước những lời bàn luận. Bởi vậy, thay vì lo lắng rằng mình có thể gặp chuyện không hay, cách thực tế hơn là chủ động giảm những tình huống dễ phát sinh hiểu lầm.

Không nói chuyện riêng của người khác. Không vội phản ứng khi nghe một câu khó chịu. Không tranh luận chỉ để chứng minh mình đúng. Không bình luận khi chưa biết đầy đủ câu chuyện. Không đem chuyện gia đình, tiền bạc hay tình cảm lên mạng xã hội trong lúc đang nóng giận. Và quan trọng nhất, đừng biến mọi lời nhận xét thành một cuộc chiến cần phải đáp trả.

Thu Phân vốn là thời điểm giữa mùa thu, khi ngày và đêm đạt trạng thái cân bằng tương đối. Nếu coi đây là một lời nhắc nhở mang tính biểu tượng, thì sự cân bằng ấy cũng có thể áp dụng vào cách mỗi người ứng xử: Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng; chuyện nào cần giải quyết và chuyện nào nên để thời gian tự xử lý.

Với người tuổi Mão, đừng đứng giữa những chuyện không thuộc về mình. Với tuổi Tuất, đừng biến sự thẳng thắn thành lời làm tổn thương người khác. Còn tuổi Dậu, đừng tự đưa mình vào tâm điểm của những cuộc tranh luận không cần thiết.

Thị phi đôi khi không đáng sợ bằng việc chúng ta dành quá nhiều năng lượng để chứng minh mình không sai. Có những chuyện càng giải thích càng rối, càng phản ứng càng kéo dài. Trong tiết Thu Phân này, nếu có thể giữ được sự bình tĩnh, kín đáo và tỉnh táo trong giao tiếp, 3 con giáp trên hoàn toàn có thể biến một giai đoạn dễ va chạm thành khoảng thời gian để thu gọn các mối quan hệ, giữ lại những người thực sự quan trọng và bước vào những tháng cuối năm với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Có những lúc, cách tránh thị phi tốt nhất không phải là nói thật nhiều để bảo vệ mình, mà là đủ bình tĩnh để biết chuyện gì thực sự đáng để lên tiếng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo