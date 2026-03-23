Thời gian qua, OgeNus và CiiN liên tục vướng nghi vấn hẹn hò khi bị soi loạt hint rõ mồn một trên mạng xã hội. Dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận nhưng ai cũng chắc mẩm cả hai có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Thế nhưng mới đây, mối quan hệ này bất ngờ bị đặt dấu hỏi khi netizen phát hiện cả hai không còn theo dõi nhau trên Instagram. Đáng chú ý, OgeNus thậm chí còn đưa danh sách follow về con số 0 - động thái nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Trong khi OgeNus huỷ theo dõi tất cả tài khoản trên Instagram thì CiiN cũng "unfollow" nam rapper

Ngay lập tức, loạt dấu hiệu này đã làm dấy lên nghi vấn cả hai đã "đường ai nấy đi". Trên các diễn đàn, netizen nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận bày tỏ có thể OgeNus và CiiN chịu nhiều sóng gió và áp lực trong suốt thời gian qua, nên việc chia tay cũng là quyết định dễ hiểu.

Tuy nhiên, cũng có không ít người giữ quan điểm rằng đây có thể chỉ là hành động nhất thời trên mạng xã hội, thậm chí không loại trừ khả năng cả hai đơn giản là đang giận dỗi vu vơ. Ngoài ra, cũng có người chỉ ra rằng việc follow hay unfollow chưa đủ cơ sở để khẳng định chuyện tình cảm.

Chuyện tình cảm của OgeNus và CiiN bắt đầu được chú ý sau bài post trên Threads của nam rapper. Cụ thể, giữa tháng 11/2025, trang cá nhân của OgeNus bất ngờ xuất hiện bức ảnh anh được một cô gái hôn má. Điều đáng nói là OgeNus còn đính kèm dòng trạng thái rất tình tứ: "Happy Birthday em bé của chồng. AYENL", trong đó cụm "AYENL" được cư dân mạng đoán là viết tắt của "Anh yêu em nhiều lắm".

Nhanh như chớp, danh tính cô gái xuất hiện trong bức ảnh của OgeNus cũng được các "thám tử showbiz" tìm ra. Không ai xa lạ, nữ chính chính là TikToker quen mặt CiiN. Trùng hợp, trước đó 1 ngày, CiiN tổ chức sinh nhật. Đáng nói hơn, cô gái trong ảnh của OgeNus và CiiN diện trang phục y hệt nhau, từ chiếc nón trắng đến áo hồng không lệch đi đâu được. Ngay sau khi bức ảnh thân mật được công khai, netizen bàn tán trái chiều. Đến sáng 15/11, OgeNus đã xoá bức ảnh kia còn CiiN chưa có chia sẻ mới về mối quan hệ này.

Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi mẹ của OgeNus liên tục có phát ngôn gay gắt được cho là nhắm thẳng vào CiiN. Sau đó, chị gái của CiiN sau đó công khai một tâm thư dài để bảo vệ em gái, chia sẻ về hành trình nỗ lực của nữ TikToker và nhận được nhiều sự đồng cảm. Những luồng ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện, từ ủng hộ đến phản đối.

Thời điểm đó, OgeNus đang tham gia chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Vì thế mà ồn ào đời tư của nam rapper càng rầm rộ hơn. Và sau 2 tuần im lặng, nam rapper đăng tải một trạng thái dài trên mạng xã hội, lên tiếng về những ồn ào xoay quanh mình. Trong bài viết, OgeNus không đi sâu vào đời tư mà nhấn mạnh mong muốn tập trung toàn bộ nỗ lực để đáp lại kỳ vọng của khán giả. Nam rapper khẳng định hành trình tại Anh Trai Say Hi không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nơi thể hiện sự kỷ luật, nỗ lực và tình yêu dành cho âm nhạc. Nam rapper cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ, cho rằng sự ủng hộ này là yếu tố quan trọng giúp anh tiến xa hơn trong sự nghiệp.

