Ngày 20/3, Gemini Hùng Huỳnh chính thức ra mắt MV Đẹp Mã, sản phẩm được đầu tư mạnh tay cả về hình ảnh lẫn định hướng âm nhạc khi khai thác yếu tố văn hoá truyền thống. Dự án còn có sự góp mặt của Hoà Minzy tạo thêm kỳ vọng cho màn kết hợp. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh phần thể hiện của nam ca sĩ.

Phần lớn tranh cãi tập trung vào khả năng thanh nhạc của Hùng Huỳnh. Dù ca khúc đã qua xử lý hậu kỳ phòng thu, giọng hát của anh vẫn bị nhận xét là thiếu điểm nhấn, cách thể hiện đều đều, chưa tạo được cao trào cần thiết để nâng đỡ bản phối. Một số ý kiến điểm yếu thanh nhạc của Hùng Huỳnh khiến ca khúc mất đi phần nào sức hút dù bài hát sở hữu bản phối bắt tai, cực có tiềm năng. Khi đặt cạnh Hoà Minzy - người có kỹ thuật và cách xử lý tinh tế, sự chênh lệch giữa hai giọng hát càng trở nên rõ rệt, góp phần đẩy tranh luận lên cao.

Tranh cãi về Hùng Huỳnh càng bị đẩy cao khi Dược sĩ Tiến bất ngờ “gia nhập” bằng một bản cover Đẹp Mã . Video cover của Dược sĩ Tiến nhanh chóng thu về hơn 3 triệu view và trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok chỉ trong thời gian ngắn. Thời gian gần đây, Dược sĩ Tiến là cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với loạt video ca hát thường xuyên trở thành “meme” được lan truyền rộng rãi. Đa số mọi lần, Dược sĩ Tiến đều bị dân mạng trêu chọc vì “hát chưa hay mà hay hát”. Tuy nhiên, ở lần thử sức này, phản ứng của cư dân mạng lại có phần khác biệt.

Nhiều người nghe nhận xét chất giọng trầm cùng cách xử lý của Dược sĩ Tiến lại phù hợp với tinh thần ca khúc Đẹp Mã. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn đưa ra so sánh trực diện, cho rằng phần thể hiện của Dược sĩ Tiến “còn hay hơn” bản gốc của Hùng Huỳnh. Những bình luận này nhanh chóng lan rộng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một số ý kiến cũng nhắc lại việc Dược sĩ Tiến đầu tư học thanh nhạc để cải thiện kỹ năng, cho thấy sự nghiêm túc nhất định với việc ca hát, thay vì chỉ dừng lại ở nội dung giải trí.

Hiện tại, câu chuyện so sánh giữa Dược sĩ Tiến và Hùng Huỳnh vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý. Từ một sản phẩm âm nhạc được kỳ vọng về mặt đầu tư, Đẹp Mã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận xoay quanh giọng hát và cách thể hiện, phản ánh rõ sự khắt khe ngày càng lớn của khán giả đối với chất lượng vocal trong các sản phẩm Vpop.

Gemini Hùng Huỳnh, tên thật Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999. Trước khi được biết đến rộng rãi, Gemini Hùng Huỳnh từng tham gia Asia Super Young tại Trung Quốc và gây chú ý nhờ kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến từ chương trình Anh Trai Say Hi , nơi anh tiếp cận trực tiếp với khán giả Việt Nam và nhanh chóng gia tăng độ nhận diện. Gần đây, chuyên trang TC Candler công bố danh sách đề cử cho bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2026, trong đó Gemini Hùng Huỳnh là một trong những đại diện đến từ Việt Nam. Việc xuất hiện trong danh sách cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Song song với sự chú ý về hình ảnh và mức độ phổ biến, các ý kiến đánh giá về năng lực chuyên môn của Gemini Hùng Huỳnh vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhiều khán giả ghi nhận thế mạnh về vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu, nhưng đồng thời cho rằng giọng hát của Hùng Huỳnh chưa ổn định trong một số phần trình diễn trực tiếp. Điểm yếu thanh nhạc cũng là một trong những vấn đề khiến Hùng Huỳnh bị tranh cãi bủa vây mỗi lần ra mắt sản phẩm mới.